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Рогозин отреагировал на заявления о нехватке скафандров для космонавтов
Рогозин отреагировал на заявления о нехватке скафандров для космонавтов - РИА Новости, 19.07.2021
Рогозин отреагировал на заявления о нехватке скафандров для космонавтов
"Роскосмос" намерен запустить собственное производство космических скафандров в качестве альтернативы научно-производственному предприятию "Звезда", сообщил... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:25
2021-07-19T13:41
научно-производственное предприятие "звезда"
нпп "звезда"
роскосмос
дмитрий рогозин
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 19 июл - РИА Новости. "Роскосмос" намерен запустить собственное производство космических скафандров в качестве альтернативы научно-производственному предприятию "Звезда", сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.Он призвал НПП "Звезда" (не входит в "Роскосмос") не пользоваться монопольным положением в этой области и "более расторопно работать по новым скафандрам"."Я попрошу Максима Михайловича (Харламова, начальника Центра подготовки космонавтов - ред.) оценить эту ситуацию, оценить возможную кооперацию, кто мог бы взяться за такую амбициозную задачу и составить добрую конкуренцию "Звезде", - сказал добавил Рогозин.По его словам, ряд компетенций по созданию скафандров должны находиться в ракетно-космической отрасли.Новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для экипажа будущего пилотируемого корабля "Орел" представят на авиакосмическом салоне МАКС-2021, рассказал ранее РИА Новости гендиректор "Звезды" Сергей Поздняков.
https://ria.ru/20210719/skafandr-1741782690.html
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научно-производственное предприятие "звезда", нпп "звезда", роскосмос, дмитрий рогозин
13:25 19.07.2021 (обновлено: 13:41 19.07.2021)
 
Рогозин отреагировал на заявления о нехватке скафандров для космонавтов

Глава "Роскосмоса" Рогозин анонсировал создание нового производителя космических скафандров

© Фото : Роскосмос//Юрий Маленченко / Перейти в фотобанкСелфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос
Селфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : Роскосмос//Юрий Маленченко
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 19 июл - РИА Новости. "Роскосмос" намерен запустить собственное производство космических скафандров в качестве альтернативы научно-производственному предприятию "Звезда", сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Скорее всего, мы пойдем по пути создания альтернативного производителя", - сказал Рогозин.
Он призвал НПП "Звезда" (не входит в "Роскосмос") не пользоваться монопольным положением в этой области и "более расторопно работать по новым скафандрам".
"Я попрошу Максима Михайловича (Харламова, начальника Центра подготовки космонавтов - ред.) оценить эту ситуацию, оценить возможную кооперацию, кто мог бы взяться за такую амбициозную задачу и составить добрую конкуренцию "Звезде", - сказал добавил Рогозин.
По его словам, ряд компетенций по созданию скафандров должны находиться в ракетно-космической отрасли.
Новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для экипажа будущего пилотируемого корабля "Орел" представят на авиакосмическом салоне МАКС-2021, рассказал ранее РИА Новости гендиректор "Звезды" Сергей Поздняков.
Скафандр модели Сокол-КВ-2 в музее Самара Космическая - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
01:13
На МАКС-2021 представят прототип нового скафандра для космонавтов
 
Научно-производственное предприятие "Звезда"НПП "Звезда"РоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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