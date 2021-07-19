https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741831034.html

Израиль ужесточит коронавирусные ограничения

Израиль ужесточит коронавирусные ограничения - РИА Новости, 19.07.2021

Израиль ужесточит коронавирусные ограничения

Правительство Израиля вновь вводит ограничения для участников массовых мероприятий начиная с ближайшей среды в связи с распространением мутации коронавируса... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:29

2021-07-19T12:29

2021-07-19T12:29

распространение коронавируса

нафтали беннет

коронавирус covid-19

израиль

вакцинация

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл - РИА Новости. Правительство Израиля вновь вводит ограничения для участников массовых мероприятий начиная с ближайшей среды в связи с распространением мутации коронавируса "дельта", заявил премьер Нафтали Беннет на заседании кабинета министров в понедельник.Беннет выразил серьезную озабоченность в связи со стремительным распространением мутации "дельта" и призвал миллион израильтян, которые еще не сделали прививки, срочно пройти вакцинацию. По словам Беннета, это необходимо, чтобы без сбоев начать новый учебный год, так как "образование - главное, что пострадало в минувшем году".

https://ria.ru/20210719/kovid-1741604939.html

израиль

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нафтали беннет, коронавирус covid-19, израиль, вакцинация, в мире