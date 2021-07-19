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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741831034.html
Израиль ужесточит коронавирусные ограничения
Израиль ужесточит коронавирусные ограничения - РИА Новости, 19.07.2021
Израиль ужесточит коронавирусные ограничения
Правительство Израиля вновь вводит ограничения для участников массовых мероприятий начиная с ближайшей среды в связи с распространением мутации коронавируса... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:29
2021-07-19T12:29
распространение коронавируса
нафтали беннет
коронавирус covid-19
израиль
вакцинация
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл - РИА Новости. Правительство Израиля вновь вводит ограничения для участников массовых мероприятий начиная с ближайшей среды в связи с распространением мутации коронавируса "дельта", заявил премьер Нафтали Беннет на заседании кабинета министров в понедельник.Беннет выразил серьезную озабоченность в связи со стремительным распространением мутации "дельта" и призвал миллион израильтян, которые еще не сделали прививки, срочно пройти вакцинацию. По словам Беннета, это необходимо, чтобы без сбоев начать новый учебный год, так как "образование - главное, что пострадало в минувшем году".
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нафтали беннет, коронавирус covid-19, израиль, вакцинация, в мире
12:29 19.07.2021
 
Израиль ужесточит коронавирусные ограничения

Израиль со среды введет ограничения для участников массовых мероприятий из-за коронавируса

© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкЖенщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива
Женщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Амит Шааль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл - РИА Новости. Правительство Израиля вновь вводит ограничения для участников массовых мероприятий начиная с ближайшей среды в связи с распространением мутации коронавируса "дельта", заявил премьер Нафтали Беннет на заседании кабинета министров в понедельник.
"Начиная со среды - участие в мероприятиях, свадьбах, бар-мицвах будет разрешено для вакцинированных, выздоровевших и тех, кто предъявит отрицательный тест на COVID - и это обязательно, а не рекомендация", - сказал премьер, слова которого распространила его канцелярия.
Беннет выразил серьезную озабоченность в связи со стремительным распространением мутации "дельта" и призвал миллион израильтян, которые еще не сделали прививки, срочно пройти вакцинацию. По словам Беннета, это необходимо, чтобы без сбоев начать новый учебный год, так как "образование - главное, что пострадало в минувшем году".
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Распространение коронавирусаНафтали БеннетКоронавирус COVID-19ИзраильВакцинацияВ мире
 
 
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