https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741825846.html

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 19.07.2021

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Количество вновь выявленных больных коронавирусом и госпитализаций пациентов с COVID-19 в столичных госпиталях продолжает снижаться, если ситуация будет... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:05

2021-07-19T12:05

2021-07-19T12:05

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Количество вновь выявленных больных коронавирусом и госпитализаций пациентов с COVID-19 в столичных госпиталях продолжает снижаться, если ситуация будет улучшаться, задействованные в борьбе с COVID врачи и медсестры поликлиник смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин."Конечно, мы сейчас работаем в условиях пандемии, и большая нагрузка ложится на врачей, медсестер, которые работают в выездных бригадах, КТ-центрах, - вы достойно справляетесь. Должен сказать, что у нас уже 4 недели подряд идет снижение заболеваемости. По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернетесь к своей нормальной работе", - обратился мэр к медикам в ходе осмотра после комплексной реконструкции здания консультативно-диагностического центра номер 6, филиала номер 5 на ул. Маршала Федоренко в районе Западное Дегунино.Ранее Собянин сообщил, что власти Москвы приняли решение о перепрофилировании 6 тысяч ковидных коек в обычный режим работы. По его словам, данное серьезное решение должно улучшить оказание плановой помощи в городе и показывает, что эпидситуация, действительно, улучшается.Мэр отмечал, что "главное испытание во время пандемии - это огромная нагрузка на медицинскую сеть, мобилизация поликлинической помощи, скорой помощи, стационарной на борьбу с ковидом". По словам Собянина, снижение заболеваемости сразу дает возможность выводить из ковидной группировки огромное количество больничных коек, больниц, врачей, которые работают с этой инфекцией, и перенаправлять их на обычную плановую работу.Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 467 142 случая заражения, из них 4 007 за последние сутки. Выздоровели 1 288 984 человека, умерли - 24 484.

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