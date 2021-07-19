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Распространение коронавируса
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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 19.07.2021
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Количество вновь выявленных больных коронавирусом и госпитализаций пациентов с COVID-19 в столичных госпиталях продолжает снижаться, если ситуация будет... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:05
2021-07-19T12:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Количество вновь выявленных больных коронавирусом и госпитализаций пациентов с COVID-19 в столичных госпиталях продолжает снижаться, если ситуация будет улучшаться, задействованные в борьбе с COVID врачи и медсестры поликлиник смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин."Конечно, мы сейчас работаем в условиях пандемии, и большая нагрузка ложится на врачей, медсестер, которые работают в выездных бригадах, КТ-центрах, - вы достойно справляетесь. Должен сказать, что у нас уже 4 недели подряд идет снижение заболеваемости. По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернетесь к своей нормальной работе", - обратился мэр к медикам в ходе осмотра после комплексной реконструкции здания консультативно-диагностического центра номер 6, филиала номер 5 на ул. Маршала Федоренко в районе Западное Дегунино.Ранее Собянин сообщил, что власти Москвы приняли решение о перепрофилировании 6 тысяч ковидных коек в обычный режим работы. По его словам, данное серьезное решение должно улучшить оказание плановой помощи в городе и показывает, что эпидситуация, действительно, улучшается.Мэр отмечал, что "главное испытание во время пандемии - это огромная нагрузка на медицинскую сеть, мобилизация поликлинической помощи, скорой помощи, стационарной на борьбу с ковидом". По словам Собянина, снижение заболеваемости сразу дает возможность выводить из ковидной группировки огромное количество больничных коек, больниц, врачей, которые работают с этой инфекцией, и перенаправлять их на обычную плановую работу.Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 467 142 случая заражения, из них 4 007 за последние сутки. Выздоровели 1 288 984 человека, умерли - 24 484.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
12:05 19.07.2021
 
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Собянин: уже четыре недели идет снижение заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Количество вновь выявленных больных коронавирусом и госпитализаций пациентов с COVID-19 в столичных госпиталях продолжает снижаться, если ситуация будет улучшаться, задействованные в борьбе с COVID врачи и медсестры поликлиник смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.
"Конечно, мы сейчас работаем в условиях пандемии, и большая нагрузка ложится на врачей, медсестер, которые работают в выездных бригадах, КТ-центрах, - вы достойно справляетесь. Должен сказать, что у нас уже 4 недели подряд идет снижение заболеваемости. По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернетесь к своей нормальной работе", - обратился мэр к медикам в ходе осмотра после комплексной реконструкции здания консультативно-диагностического центра номер 6, филиала номер 5 на ул. Маршала Федоренко в районе Западное Дегунино.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
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Ранее Собянин сообщил, что власти Москвы приняли решение о перепрофилировании 6 тысяч ковидных коек в обычный режим работы. По его словам, данное серьезное решение должно улучшить оказание плановой помощи в городе и показывает, что эпидситуация, действительно, улучшается.
Мэр отмечал, что "главное испытание во время пандемии - это огромная нагрузка на медицинскую сеть, мобилизация поликлинической помощи, скорой помощи, стационарной на борьбу с ковидом". По словам Собянина, снижение заболеваемости сразу дает возможность выводить из ковидной группировки огромное количество больничных коек, больниц, врачей, которые работают с этой инфекцией, и перенаправлять их на обычную плановую работу.
Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 467 142 случая заражения, из них 4 007 за последние сутки. Выздоровели 1 288 984 человека, умерли - 24 484.
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
11:34Распространение коронавируса
В Москве за сутки госпитализировали более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19
 
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