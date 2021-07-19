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В Москве выявили 4007 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 4007 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021

В Москве выявили 4007 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 4 007, 2 504 и 1 938 соответственно, сообщили... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:19

2021-07-19T11:19

2021-07-19T11:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

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московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 4 007, 2 504 и 1 938 соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 4 007, Московская область - 2 504, Санкт-Петербург - 1 938", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Магаданской области, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах - 27, 15 и семь соответственно.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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