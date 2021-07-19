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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741815221.html
В Москве выявили 4007 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 4007 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021
В Москве выявили 4007 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 4 007, 2 504 и 1 938 соответственно, сообщили... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:19
2021-07-19T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 4 007, 2 504 и 1 938 соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 4 007, Московская область - 2 504, Санкт-Петербург - 1 938", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Магаданской области, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах - 27, 15 и семь соответственно.
москва
московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
11:19 19.07.2021
 
В Москве выявили 4007 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 4007 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 4 007, 2 504 и 1 938 соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва - 4 007, Московская область - 2 504, Санкт-Петербург - 1 938", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Магаданской области, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах - 27, 15 и семь соответственно.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская областьОбщество
 
 
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