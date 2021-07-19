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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741814473.html
В России выявили 24 633 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 24 633 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 19.07.2021
В России выявили 24 633 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 24 633 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:17
2021-07-19T11:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 24 633 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 25 018 заразившихся. Темп прироста продолжает снижаться — с 0,42 до 0,41 процента. Умерли 719 человек, выписались после лечения — 18 764. Более чем у 11 процентов инфицированных нет симптомов.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 4007 (днем ранее было 4357), Подмосковье — 2504, Санкт-Петербурге — 1938, Нижегородской области — 531, Красноярском крае — 492, Воронежской и Свердловской областях — по 485, Пермском крае — 407, Крыму — 405, Иркутской области — 402.Меньше всего новых случаев зафиксировали на Чукотке — семь, а в Ненецком автономном округе их 15.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 982 766 человек, из них 149 138 умерли, 5 359 995 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 188,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 190,4 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
11:17 19.07.2021 (обновлено: 11:49 19.07.2021)
 
В России выявили 24 633 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 24 633 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 24 633 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 25 018 заразившихся. Темп прироста продолжает снижаться — с 0,42 до 0,41 процента. Умерли 719 человек, выписались после лечения — 18 764. Более чем у 11 процентов инфицированных нет симптомов.
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11:05В России
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Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 4007 (днем ранее было 4357), Подмосковье — 2504, Санкт-Петербурге — 1938, Нижегородской области — 531, Красноярском крае — 492, Воронежской и Свердловской областях — по 485, Пермском крае — 407, Крыму — 405, Иркутской области — 402.
Меньше всего новых случаев зафиксировали на Чукотке — семь, а в Ненецком автономном округе их 15.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 982 766 человек, из них 149 138 умерли, 5 359 995 пациентов вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 188,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 190,4 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место.
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