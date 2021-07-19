https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741814473.html

В России выявили 24 633 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 24 633 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 19.07.2021

В России выявили 24 633 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 24 633 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:17

2021-07-19T11:17

2021-07-19T11:49

распространение коронавируса

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 24 633 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 25 018 заразившихся. Темп прироста продолжает снижаться — с 0,42 до 0,41 процента. Умерли 719 человек, выписались после лечения — 18 764. Более чем у 11 процентов инфицированных нет симптомов.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 4007 (днем ранее было 4357), Подмосковье — 2504, Санкт-Петербурге — 1938, Нижегородской области — 531, Красноярском крае — 492, Воронежской и Свердловской областях — по 485, Пермском крае — 407, Крыму — 405, Иркутской области — 402.Меньше всего новых случаев зафиксировали на Чукотке — семь, а в Ненецком автономном округе их 15.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 982 766 человек, из них 149 138 умерли, 5 359 995 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 188,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 190,4 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место.

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/kovid-1741812625.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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