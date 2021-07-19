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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741787761.html
Ученые из Китая оценили вероятность искусственного происхождения COVID-19
Ученые из Китая оценили вероятность искусственного происхождения COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021
Ученые из Китая оценили вероятность искусственного происхождения COVID-19
Китайские ученые установили, что происхождение коронавируса может быть только природным, вирус не мог появиться искусственно – в лаборатории, говорится в... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T05:19
2021-07-19T05:19
распространение коронавируса
чжао лицзянь
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
воз
мид кнр
китай
вашингтон (город)
ухань
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Китайские ученые установили, что происхождение коронавируса может быть только природным, вирус не мог появиться искусственно – в лаборатории, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Science China Life Sciences.Ранее, как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса.Более 20 китайских ученых и британская исследовательница, работающая в КНР, провели свои научные изыскания и пришли к выводу, что коронавирус имеет природное происхождение. В качестве доказательства ученые использовали теорию эволюции и связанные с ней идеи.Они отмечают, что вирус SARS-CoV-2 очень хорошо адаптировался к человеческой популяции по сравнению с SARS-CoV образца 2003 года. Такой уровень приспособляемости, по всей видимости, развился в течение длительного периода, пишут специалисты. До вспышки COVID-19 вирус, как представляется, претерпел некоторые формы эволюции в человеческой популяции, что и привело к такой его степени адаптивности, но пока неясно, как именно это произошло."SARS-CoV-2 не мог развиться на животном рынке в большом городе и еще менее вероятно в лаборатории. При обсуждении происхождения SARS-CoV-2 необходимо учитывать длительный процесс адаптационного сдвига", - говорится в научной статье.Там же отмечается, что утверждения о "неприродном происхождении" коронавируса – весьма спорные."Пока не будут обнаружены штаммы со следами вмешательства человека … было бы продуктивнее сосредоточиться на естественных процессах, связанных с происхождением SARS-CoV-2", - подчеркивается в публикации.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения COVID через охлажденные продукты.США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя намерение США опубликовать доклад о происхождении COVID-19, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других. По его словам, то, что США пытаются позволить разведслужбам сделать научные выводы, лишь говорит о том, что Вашингтон не интересует правда.
https://ria.ru/20210719/pandemiya-1741785738.html
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китай
вашингтон (город)
ухань
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чжао лицзянь, коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, мид кнр, китай, вашингтон (город), ухань, сша
05:19 19.07.2021
 
Ученые из Китая оценили вероятность искусственного происхождения COVID-19

Ученые из Китая высказались о возможности искусственного происхождения коронавируса

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкКитай через год после объявления о начале пандемии
Китай через год после объявления о начале пандемии - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Китайские ученые установили, что происхождение коронавируса может быть только природным, вирус не мог появиться искусственно – в лаборатории, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Science China Life Sciences.
Ранее, как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса.
Более 20 китайских ученых и британская исследовательница, работающая в КНР, провели свои научные изыскания и пришли к выводу, что коронавирус имеет природное происхождение. В качестве доказательства ученые использовали теорию эволюции и связанные с ней идеи.
Они отмечают, что вирус SARS-CoV-2 очень хорошо адаптировался к человеческой популяции по сравнению с SARS-CoV образца 2003 года. Такой уровень приспособляемости, по всей видимости, развился в течение длительного периода, пишут специалисты. До вспышки COVID-19 вирус, как представляется, претерпел некоторые формы эволюции в человеческой популяции, что и привело к такой его степени адаптивности, но пока неясно, как именно это произошло.
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"SARS-CoV-2 не мог развиться на животном рынке в большом городе и еще менее вероятно в лаборатории. При обсуждении происхождения SARS-CoV-2 необходимо учитывать длительный процесс адаптационного сдвига", - говорится в научной статье.
Там же отмечается, что утверждения о "неприродном происхождении" коронавируса – весьма спорные.
"Пока не будут обнаружены штаммы со следами вмешательства человека … было бы продуктивнее сосредоточиться на естественных процессах, связанных с происхождением SARS-CoV-2", - подчеркивается в публикации.
ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения COVID через охлажденные продукты.
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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя намерение США опубликовать доклад о происхождении COVID-19, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других. По его словам, то, что США пытаются позволить разведслужбам сделать научные выводы, лишь говорит о том, что Вашингтон не интересует правда.
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