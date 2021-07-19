https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741787761.html

Ученые из Китая оценили вероятность искусственного происхождения COVID-19

Ученые из Китая оценили вероятность искусственного происхождения COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021

Ученые из Китая оценили вероятность искусственного происхождения COVID-19

Китайские ученые установили, что происхождение коронавируса может быть только природным, вирус не мог появиться искусственно – в лаборатории, говорится в... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T05:19

2021-07-19T05:19

2021-07-19T05:19

распространение коронавируса

чжао лицзянь

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

воз

мид кнр

китай

вашингтон (город)

ухань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600724217_0:349:3021:2048_1920x0_80_0_0_871bb4ca14a8e398d753401858128436.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Китайские ученые установили, что происхождение коронавируса может быть только природным, вирус не мог появиться искусственно – в лаборатории, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Science China Life Sciences.Ранее, как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса.Более 20 китайских ученых и британская исследовательница, работающая в КНР, провели свои научные изыскания и пришли к выводу, что коронавирус имеет природное происхождение. В качестве доказательства ученые использовали теорию эволюции и связанные с ней идеи.Они отмечают, что вирус SARS-CoV-2 очень хорошо адаптировался к человеческой популяции по сравнению с SARS-CoV образца 2003 года. Такой уровень приспособляемости, по всей видимости, развился в течение длительного периода, пишут специалисты. До вспышки COVID-19 вирус, как представляется, претерпел некоторые формы эволюции в человеческой популяции, что и привело к такой его степени адаптивности, но пока неясно, как именно это произошло."SARS-CoV-2 не мог развиться на животном рынке в большом городе и еще менее вероятно в лаборатории. При обсуждении происхождения SARS-CoV-2 необходимо учитывать длительный процесс адаптационного сдвига", - говорится в научной статье.Там же отмечается, что утверждения о "неприродном происхождении" коронавируса – весьма спорные."Пока не будут обнаружены штаммы со следами вмешательства человека … было бы продуктивнее сосредоточиться на естественных процессах, связанных с происхождением SARS-CoV-2", - подчеркивается в публикации.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения COVID через охлажденные продукты.США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя намерение США опубликовать доклад о происхождении COVID-19, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других. По его словам, то, что США пытаются позволить разведслужбам сделать научные выводы, лишь говорит о том, что Вашингтон не интересует правда.

https://ria.ru/20210719/pandemiya-1741785738.html

https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741784675.html

https://ria.ru/20210719/biochip-1741786557.html

китай

вашингтон (город)

ухань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чжао лицзянь, коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, мид кнр, китай, вашингтон (город), ухань, сша