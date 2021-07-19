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Названо условие для выработки коллективного иммунитета к штамму "дельта"

Названо условие для выработки коллективного иммунитета к штамму "дельта" - РИА Новости, 19.07.2021

Названо условие для выработки коллективного иммунитета к штамму "дельта"

Для достижения коллективного иммунитета в отношении штамма коронавируса "дельта" необходимо привить более 80% населения, заявил вирусолог, член-корреспондент... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T03:09

2021-07-19T03:09

2021-07-19T05:59

распространение коронавируса

сергей нетесов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российская академия наук

новосибирский государственный университет

москва

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Для достижения коллективного иммунитета в отношении штамма коронавируса "дельта" необходимо привить более 80% населения, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.В своем интервью газете "Известия" эксперт заявил, что один человек, болеющий вариантом коронавирусной инфекции "дельта", может заразить 5-6 человек.Также, отвечая на вопрос интервьюера о том, как "заставить" вакцинироваться людей, которые боятся побочных эффектов и отсроченных последствий, он отметил, что от вакцины "Спутника V" смертельных случаев нет."Вы все ждёте подвоха от вакцины. А от вируса подвох очень простой — смертность 4%. Кроме того, если у вас хронические заболевания, вероятность смерти в два-три раза больше. Как вам такое будущее? А вот от "Спутника V" никто не умер", - заявил эксперт.

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2021

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сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, новосибирский государственный университет, москва, общество