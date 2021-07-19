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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210719/kitay-1741898418.html
В Китае сделали 1,45 миллиарда прививок от COVID-19
В Китае сделали 1,45 миллиарда прививок от COVID-19 - РИА Новости, 19.07.2021
В Китае сделали 1,45 миллиарда прививок от COVID-19
Более 1,45 миллиарда прививок от COVID-19 сделали жителям Китая в рамках кампании по массовой вакцинации, сообщает государственный комитет по вопросам... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:48
2021-07-19T16:48
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
китай
вакцинация
в мире
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ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Более 1,45 миллиарда прививок от COVID-19 сделали жителям Китая в рамках кампании по массовой вакцинации, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.При этом не уточняется, сколько именно человек сделали прививки, сколько человек получили одну дозу, а сколько - две, а также сколько граждан привиты той или иной вакциной.Ведущий специалист Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань заявлял, что КНР к началу июля планирует привить от коронавируса 40% населения, а к концу года - 80%. На данный момент нет официальной статистики о том, какой процент населения КНР привит.По данным последней переписи, в материковом Китае проживают 1,4 миллиарда человек.Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics. Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.Власти Китая с 15 декабря прошлого года начали программу экстренной вакцинации от COVID-19 для ключевых групп населения, включая медиков, сотрудников транспорта, правоохранительных органов, портов, тех, чья работа предусматривает контакт с импортированной замороженной продукцией. Позже вакцинация стала доступна для всех желающих, в том числе и для проживающих в Китае иностранных граждан.
https://ria.ru/20210714/vaktsina-1741236821.html
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коронавирус covid-19, китай, вакцинация, в мире
16:48 19.07.2021
 
В Китае сделали 1,45 миллиарда прививок от COVID-19

Более 1,45 миллиарда прививок от COVID-19 сделали в Китае

© REUTERS / China DailyМедицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао
Медицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© REUTERS / China Daily
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ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Более 1,45 миллиарда прививок от COVID-19 сделали жителям Китая в рамках кампании по массовой вакцинации, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
"По состоянию на 18 июля в 31 регионе Китая сообщили об использовании 1 миллиарда 456 миллионов 557 тысяч прививок от COVID-19", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
При этом не уточняется, сколько именно человек сделали прививки, сколько человек получили одну дозу, а сколько - две, а также сколько граждан привиты той или иной вакциной.
Ведущий специалист Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань заявлял, что КНР к началу июля планирует привить от коронавируса 40% населения, а к концу года - 80%. На данный момент нет официальной статистики о том, какой процент населения КНР привит.
По данным последней переписи, в материковом Китае проживают 1,4 миллиарда человек.
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Власти Китая с 15 декабря прошлого года начали программу экстренной вакцинации от COVID-19 для ключевых групп населения, включая медиков, сотрудников транспорта, правоохранительных органов, портов, тех, чья работа предусматривает контакт с импортированной замороженной продукцией. Позже вакцинация стала доступна для всех желающих, в том числе и для проживающих в Китае иностранных граждан.
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