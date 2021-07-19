https://ria.ru/20210719/kinoteatry-1741793698.html

СМИ: в России хотят ввести новые правила посещения кинотеатров

СМИ: в России хотят ввести новые правила посещения кинотеатров - РИА Новости, 19.07.2021

СМИ: в России хотят ввести новые правила посещения кинотеатров

Российские кинотеатры хотят наделить правом не пускать зрителей в грязной одежде и выгонять тех, кто использует электронные сигареты, сообщает "Российская... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T08:41

2021-07-19T08:41

2021-07-19T08:41

владимир груздев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

В России хотят ввести новые правила посещения кинотеатров

https://cdn22.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_db1073cd8647f45d21293de175bcd08c.jpg

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российские кинотеатры хотят наделить правом не пускать зрителей в грязной одежде и выгонять тех, кто использует электронные сигареты, сообщает "Российская газета".Как рассказал изданию председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, соответствующий проект правительства утверждает базовые параметры, которые позволят каждому кинотеатру вводить собственные правила посещения для зрителей.Он отметил, что зрители имеют право отправить по электронной почте ответную жалобу, поэтому соответствующие адреса и порядок рассмотрения претензий должны быть указаны на сайте компании и в зоне касс кинотеатра."Администрация кинотеатра будет обязана доводить до зрителей сведения не только о том, сколько по времени продлится сеанс, но и о продолжительности демонстрации рекламы перед началом самого фильма", – подчеркнул юрист.По его словам, информация о продолжительности рекламного ролика должна размещаться также возле касс кинотеатра.В заключении Груздев напомнил, что услуга по показу фильма должна оказываться в независимости от количества человек в кинозале.

https://ria.ru/20210715/koronavirus-1741315326.html

https://ria.ru/20210712/vyplaty-1740992210.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир груздев, общество