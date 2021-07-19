СМИ: в России хотят ввести новые правила посещения кинотеатров
"Российская газета" сообщила о планах правительства ввести новые правила посещения кинотеатров
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российские кинотеатры хотят наделить правом не пускать зрителей в грязной одежде и выгонять тех, кто использует электронные сигареты, сообщает "Российская газета".
Как рассказал изданию председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, соответствующий проект правительства утверждает базовые параметры, которые позволят каждому кинотеатру вводить собственные правила посещения для зрителей.
"Кинотеатры вправе вводить запрет на внесение в кинозал лазерных указок <…> на курение, в том числе и на электронные сигареты <…> не пускать посетителей в грязной одежде, способной испачкать вещи других посетителей либо кресла кинозала", – пояснил эксперт, добавив, что это касается людей, которые представляют собой "источник антисанитарии".
Он отметил, что зрители имеют право отправить по электронной почте ответную жалобу, поэтому соответствующие адреса и порядок рассмотрения претензий должны быть указаны на сайте компании и в зоне касс кинотеатра.
"Администрация кинотеатра будет обязана доводить до зрителей сведения не только о том, сколько по времени продлится сеанс, но и о продолжительности демонстрации рекламы перед началом самого фильма", – подчеркнул юрист.
По его словам, информация о продолжительности рекламного ролика должна размещаться также возле касс кинотеатра.
В заключении Груздев напомнил, что услуга по показу фильма должна оказываться в независимости от количества человек в кинозале.