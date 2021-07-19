Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/kinoteatry-1741793698.html
СМИ: в России хотят ввести новые правила посещения кинотеатров
СМИ: в России хотят ввести новые правила посещения кинотеатров - РИА Новости, 19.07.2021
СМИ: в России хотят ввести новые правила посещения кинотеатров
Российские кинотеатры хотят наделить правом не пускать зрителей в грязной одежде и выгонять тех, кто использует электронные сигареты, сообщает "Российская... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T08:41
2021-07-19T08:41
владимир груздев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В России хотят ввести новые правила посещения кинотеатров
https://cdn22.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_db1073cd8647f45d21293de175bcd08c.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российские кинотеатры хотят наделить правом не пускать зрителей в грязной одежде и выгонять тех, кто использует электронные сигареты, сообщает "Российская газета".Как рассказал изданию председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, соответствующий проект правительства утверждает базовые параметры, которые позволят каждому кинотеатру вводить собственные правила посещения для зрителей.Он отметил, что зрители имеют право отправить по электронной почте ответную жалобу, поэтому соответствующие адреса и порядок рассмотрения претензий должны быть указаны на сайте компании и в зоне касс кинотеатра."Администрация кинотеатра будет обязана доводить до зрителей сведения не только о том, сколько по времени продлится сеанс, но и о продолжительности демонстрации рекламы перед началом самого фильма", – подчеркнул юрист.По его словам, информация о продолжительности рекламного ролика должна размещаться также возле касс кинотеатра.В заключении Груздев напомнил, что услуга по показу фильма должна оказываться в независимости от количества человек в кинозале.
https://ria.ru/20210715/koronavirus-1741315326.html
https://ria.ru/20210712/vyplaty-1740992210.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_5d4bac4797175901b31d9c873f233238.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир груздев, общество
08:41 19.07.2021
 
СМИ: в России хотят ввести новые правила посещения кинотеатров

"Российская газета" сообщила о планах правительства ввести новые правила посещения кинотеатров

© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Российские кинотеатры хотят наделить правом не пускать зрителей в грязной одежде и выгонять тех, кто использует электронные сигареты, сообщает "Российская газета".
Как рассказал изданию председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, соответствующий проект правительства утверждает базовые параметры, которые позволят каждому кинотеатру вводить собственные правила посещения для зрителей.
"Кинотеатры вправе вводить запрет на внесение в кинозал лазерных указок <…> на курение, в том числе и на электронные сигареты <…> не пускать посетителей в грязной одежде, способной испачкать вещи других посетителей либо кресла кинозала", – пояснил эксперт, добавив, что это касается людей, которые представляют собой "источник антисанитарии".
Он отметил, что зрители имеют право отправить по электронной почте ответную жалобу, поэтому соответствующие адреса и порядок рассмотрения претензий должны быть указаны на сайте компании и в зоне касс кинотеатра.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 03:49Распространение коронавируса
"Известия": Роструд уточнил правила отстранения непривитых работников
"Администрация кинотеатра будет обязана доводить до зрителей сведения не только о том, сколько по времени продлится сеанс, но и о продолжительности демонстрации рекламы перед началом самого фильма", – подчеркнул юрист.
По его словам, информация о продолжительности рекламного ролика должна размещаться также возле касс кинотеатра.
В заключении Груздев напомнил, что услуга по показу фильма должна оказываться в независимости от количества человек в кинозале.
Первоклассники сидят за партой в классе в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 19:42
Правительство утвердило правила выплат на детей школьного возраста
 
Владимир ГруздевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
15:33Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
15:28NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
15:28В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве
15:27Роспотребнадзор раскрыл механизм работы чипа для тестирования на COVID-19
15:25Мосгорсуд не разрешил адвокату Павлову выходить в интернет
15:24В ЕС опровергли сообщения о планах направить военных в Ливию
15:22Глава фракции "Слуга народа" раскрыл планы по разделению МВД
15:17Главврач детской поликлиники Кац выдвинулась на выборы в Мосгордуму
15:15В США рассказали о коллективном подходе к защите от кибератак
15:15В Белоруссии вынесли приговоры 11 участникам радикального Telegram-чата
Лента новостейМолния