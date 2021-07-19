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В США рассказали о кибератаках из Китая
В США рассказали о кибератаках из Китая - РИА Новости, 19.07.2021
В США рассказали о кибератаках из Китая
США раскроют, как китайское министерство госбезопасности, по мнению Вашингтона, проводит кибероперации по всему миру, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:09
2021-07-19T14:09
агентство кибербезопасности
кибербезопасность
китай
сша
технологии
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. США раскроют, как китайское министерство госбезопасности, по мнению Вашингтона, проводит кибероперации по всему миру, заявил высокопоставленный представитель администрации США."В некоторых случаях нам известны сообщения о том, что киберакторы, аффилированные с правительством КНР, проводили операции с программами-вымогателями против частных компаний, которые требовали выкупа на миллионы долларов", - сказал высокопоставленный чиновник в ходе телефонного брифинга.Представитель администрации пообещал, что Агентство национальной безопасности, Агентство кибербезопасности и Федеральное бюро расследований "раскроют более 50 тактик, приемов и процедур, которые спонсируемые государством киберакторы из Китая использовали, нацеливаясь на США и их союзников". Кроме того, представитель администрации обещал, что будут опубликованы рекомендации по техническим решениям для противодействия этой угрозе.В американской администрации обещали показать, как китайское министерство госбезопасности, по мнению США, использует наемных хакеров, чтобы "проводить несанкционированные кибероперации по всему миру, в том числе для получения личной выгоды". "Их операции включают в себя преступную деятельность, такую ​​как вымогательство с использованием киберпреступников, криптомошенничество и кражи у жертв по всему миру с целью получения финансовой выгоды", - заявил представитель администрации США.Как заявил чиновник, мероприятия администрации по модернизации кибербезопасности отвечают на эти тактики Китая.В администрации призвали частные компании последовать примеру правительства США и принять амбициозные меры по увеличению инвестиций в кибербезопасность для минимизации инцидентов в будущем.США в высокой степени уверены в верном определении ответственных, для этого есть индикаторы во вредоносных программах, заявил чиновник.По его словам, ЕС и НАТО также опубликуют пресс-релизы на этот счет, также выйдет бюллетень Белого дома.Китай ранее неоднократно отвергал обвинения в кибератаках, призывая международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила.
https://ria.ru/20210711/kitay-1740783559.html
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агентство кибербезопасности, кибербезопасность, китай, сша, технологии, в мире
14:09 19.07.2021
 
В США рассказали о кибератаках из Китая

В США заявили, что раскроют, как Китай проводит кибероперации с участием наемных хакеров

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. США раскроют, как китайское министерство госбезопасности, по мнению Вашингтона, проводит кибероперации по всему миру, заявил высокопоставленный представитель администрации США.
"В некоторых случаях нам известны сообщения о том, что киберакторы, аффилированные с правительством КНР, проводили операции с программами-вымогателями против частных компаний, которые требовали выкупа на миллионы долларов", - сказал высокопоставленный чиновник в ходе телефонного брифинга.
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Представитель администрации пообещал, что Агентство национальной безопасности, Агентство кибербезопасности и Федеральное бюро расследований "раскроют более 50 тактик, приемов и процедур, которые спонсируемые государством киберакторы из Китая использовали, нацеливаясь на США и их союзников". Кроме того, представитель администрации обещал, что будут опубликованы рекомендации по техническим решениям для противодействия этой угрозе.
В американской администрации обещали показать, как китайское министерство госбезопасности, по мнению США, использует наемных хакеров, чтобы "проводить несанкционированные кибероперации по всему миру, в том числе для получения личной выгоды". "Их операции включают в себя преступную деятельность, такую ​​как вымогательство с использованием киберпреступников, криптомошенничество и кражи у жертв по всему миру с целью получения финансовой выгоды", - заявил представитель администрации США.
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США в высокой степени уверены в верном определении ответственных, для этого есть индикаторы во вредоносных программах, заявил чиновник.
По его словам, ЕС и НАТО также опубликуют пресс-релизы на этот счет, также выйдет бюллетень Белого дома.
Китай ранее неоднократно отвергал обвинения в кибератаках, призывая международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила.
Переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Вана И в Анкоридже, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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