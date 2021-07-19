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США, НАТО и ЕС обвинили Китай во вредоносной киберактивности
США, НАТО и ЕС обвинили Китай во вредоносной киберактивности - РИА Новости, 19.07.2021
США, НАТО и ЕС обвинили Китай во вредоносной киберактивности
Правительство США, партнеры в Евросоюзе и НАТО обвиняют власти Китая в сотрудничестве с наемными хакерами и обещают шаги в ответ на безответственное поведение... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:08
2021-07-19T14:08
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Правительство США, партнеры в Евросоюзе и НАТО обвиняют власти Китая в сотрудничестве с наемными хакерами и обещают шаги в ответ на безответственное поведение КНР, заявил высокопоставленный представитель администрации."Правительство Соединенных Штатов вместе с союзниками и партнерами официально приписывает злонамеренную киберкампанию с использованием уязвимостей нулевого дня в Microsoft Exchange Server, обнаруженную в марте - несколько месяцев назад, - злоумышленникам в киберпространстве, связанным с министерством госбезопасности Китая с высокой уверенностью", - заявил представитель администрации в ходе телефонного брифинга.По его словам, США уже давно обеспокоены дестабилизирующим и безответственным поведением Китайской Народной Республики в киберпространстве. США, союзники и партнеры предпримут шаги для противодействия такой активности, "поскольку она представляет собой серьезную угрозу экономической и национальной безопасности США и их союзников", сообщил представитель администрации. "Модель безответственного поведения КНР в киберпространстве несовместима с заявленной целью страны - считаться ответственным лидером в мире", - подчеркнул он.Как заявил высокопоставленный чиновник, страны всего мира дадут понять, что опасения по поводу злонамеренной киберактивности КНР объединяют их в общих целях: "призвать за эту деятельность к ответственности; продвигать сетевую защиту и кибербезопасность; действовать, чтобы устранить угрозы экономике и безопасности".Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что беспрецедентная группа союзников и партнеров, включая ЕС, Великобританию, Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Японию и НАТО, присоединяется к Соединенным Штатам "в разоблачении и критике злонамеренных кибератак министерства государственной безопасности КНР".Китай ранее неоднократно отвергал обвинения в кибератаках, призывая международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила.
https://radiosputnik.ria.ru/20210715/khakery-1741402118.html
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microsoft corporation, нато, евросоюз, китай, сша, технологии, в мире
14:08 19.07.2021
 
США, НАТО и ЕС обвинили Китай во вредоносной киберактивности

США, НАТО и ЕС обвиняют Китай во вредоносной киберактивности

© Фото : U.S. Air Force / Joseph EddinsВоеннослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США на авиабазе Warfield в штате Винсконсин
Военнослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США на авиабазе Warfield в штате Винсконсин - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : U.S. Air Force / Joseph Eddins
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Правительство США, партнеры в Евросоюзе и НАТО обвиняют власти Китая в сотрудничестве с наемными хакерами и обещают шаги в ответ на безответственное поведение КНР, заявил высокопоставленный представитель администрации.
"Правительство Соединенных Штатов вместе с союзниками и партнерами официально приписывает злонамеренную киберкампанию с использованием уязвимостей нулевого дня в Microsoft Exchange Server, обнаруженную в марте - несколько месяцев назад, - злоумышленникам в киберпространстве, связанным с министерством госбезопасности Китая с высокой уверенностью", - заявил представитель администрации в ходе телефонного брифинга.
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По его словам, США уже давно обеспокоены дестабилизирующим и безответственным поведением Китайской Народной Республики в киберпространстве. США, союзники и партнеры предпримут шаги для противодействия такой активности, "поскольку она представляет собой серьезную угрозу экономической и национальной безопасности США и их союзников", сообщил представитель администрации. "Модель безответственного поведения КНР в киберпространстве несовместима с заявленной целью страны - считаться ответственным лидером в мире", - подчеркнул он.
Как заявил высокопоставленный чиновник, страны всего мира дадут понять, что опасения по поводу злонамеренной киберактивности КНР объединяют их в общих целях: "призвать за эту деятельность к ответственности; продвигать сетевую защиту и кибербезопасность; действовать, чтобы устранить угрозы экономике и безопасности".
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Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что беспрецедентная группа союзников и партнеров, включая ЕС, Великобританию, Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Японию и НАТО, присоединяется к Соединенным Штатам "в разоблачении и критике злонамеренных кибератак министерства государственной безопасности КНР".
"Это первый раз, когда НАТО осудила киберактивность КНР", - подчеркнул представитель администрации.
Китай ранее неоднократно отвергал обвинения в кибератаках, призывая международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила.
 
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