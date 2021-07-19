https://ria.ru/20210719/kiber-1741857095.html

США, НАТО и ЕС обвинили Китай во вредоносной киберактивности

США, НАТО и ЕС обвинили Китай во вредоносной киберактивности - РИА Новости, 19.07.2021

США, НАТО и ЕС обвинили Китай во вредоносной киберактивности

Правительство США, партнеры в Евросоюзе и НАТО обвиняют власти Китая в сотрудничестве с наемными хакерами и обещают шаги в ответ на безответственное поведение... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:08

2021-07-19T14:08

2021-07-19T14:08

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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Правительство США, партнеры в Евросоюзе и НАТО обвиняют власти Китая в сотрудничестве с наемными хакерами и обещают шаги в ответ на безответственное поведение КНР, заявил высокопоставленный представитель администрации."Правительство Соединенных Штатов вместе с союзниками и партнерами официально приписывает злонамеренную киберкампанию с использованием уязвимостей нулевого дня в Microsoft Exchange Server, обнаруженную в марте - несколько месяцев назад, - злоумышленникам в киберпространстве, связанным с министерством госбезопасности Китая с высокой уверенностью", - заявил представитель администрации в ходе телефонного брифинга.По его словам, США уже давно обеспокоены дестабилизирующим и безответственным поведением Китайской Народной Республики в киберпространстве. США, союзники и партнеры предпримут шаги для противодействия такой активности, "поскольку она представляет собой серьезную угрозу экономической и национальной безопасности США и их союзников", сообщил представитель администрации. "Модель безответственного поведения КНР в киберпространстве несовместима с заявленной целью страны - считаться ответственным лидером в мире", - подчеркнул он.Как заявил высокопоставленный чиновник, страны всего мира дадут понять, что опасения по поводу злонамеренной киберактивности КНР объединяют их в общих целях: "призвать за эту деятельность к ответственности; продвигать сетевую защиту и кибербезопасность; действовать, чтобы устранить угрозы экономике и безопасности".Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что беспрецедентная группа союзников и партнеров, включая ЕС, Великобританию, Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Японию и НАТО, присоединяется к Соединенным Штатам "в разоблачении и критике злонамеренных кибератак министерства государственной безопасности КНР".Китай ранее неоднократно отвергал обвинения в кибератаках, призывая международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила.

https://radiosputnik.ria.ru/20210715/khakery-1741402118.html

https://ria.ru/20210713/khaker-1741093667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

microsoft corporation, нато, евросоюз, китай, сша, технологии, в мире