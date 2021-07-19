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В Ростове-на-Дону женщину не пустили в храм из-за детской коляски
В Ростове-на-Дону женщину не пустили в храм из-за детской коляски - РИА Новости, 19.07.2021
В Ростове-на-Дону женщину не пустили в храм из-за детской коляски
Сотрудницу храма в Ростове-на-Дону уволили после того, как прихожанка пожаловалась в соцсетях, что ее не пустили в церковь с детской коляской и якобы облили... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:06
2021-07-19T14:06
2021-07-19T14:06
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудницу храма в Ростове-на-Дону уволили после того, как прихожанка пожаловалась в соцсетях, что ее не пустили в церковь с детской коляской и якобы облили водой, сообщил РИА Новости настоятель храма, о котором идет речь, протоиерей Иван Осяк.Ранее в группе новостей о Ростове-на-Дону в соцсети "ВКонтакте" женщина пожаловалась на то, что ее не пустили в один из храмов с коляской, рекомендовав взять ребенка на руки. Кроме того, со слов женщины, когда она спускалась, ее облили из ведра водой. На видео, прикрепленном к посту, работница храма с ведром в руках говорит, что в храм с колясками заходить нельзя.Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский обратил внимание, что на видео мелькают абсолютно сухие кроссовки и штаны женщины, которая ведет съемку. "К тому же, если бы одна из них вылила воду на другую, мы бы хоть что-то об этом услышали, но на видео об этом вопиющем факте ни разу не упоминается", - сказал он РИА Новости.Относительно посещения церкви с колясками Петровский пояснил, что настоятель храма – сам многодетный отец. "В этом храме для детей создано условий в десять раз больше, чем в любом другом храме нашей епархии… Притвор там оборудован под парковку для колясок. Есть люди, которые сморят за детьми, когда их там оставляют", - сказал он.
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В Ростове-на-Дону женщину не пустили в храм из-за детской коляски
Протоиерей Осяк: сотрудницу храма в Ростове-на-Дону уволили после ссоры с прихожанкой из-за коляски
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл – РИА Новости, Юлия Насулина.
Сотрудницу храма в Ростове-на-Дону
уволили после того, как прихожанка пожаловалась в соцсетях, что ее не пустили в церковь с детской коляской и якобы облили водой, сообщил РИА Новости настоятель храма, о котором идет речь, протоиерей Иван Осяк.
Ранее в группе новостей о Ростове-на-Дону в соцсети "ВКонтакте" женщина пожаловалась на то, что ее не пустили в один из храмов с коляской, рекомендовав взять ребенка на руки. Кроме того, со слов женщины, когда она спускалась, ее облили из ведра водой. На видео, прикрепленном к посту, работница храма с ведром в руках говорит, что в храм с колясками заходить нельзя.
"Я провел собрание по этому поводу. Все единогласно говорят, что воду, конечно, никто на нее не выливал, а после уборки храма она вылила в клумбу, как и обычно. Между тем, высказались о грубом поведении как мамаши, так и нашей сотрудницы. Приняли решение ее уволить со вчерашнего дня", - сказал настоятель.
Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский обратил внимание, что на видео мелькают абсолютно сухие кроссовки и штаны женщины, которая ведет съемку. "К тому же, если бы одна из них вылила воду на другую, мы бы хоть что-то об этом услышали, но на видео об этом вопиющем факте ни разу не упоминается", - сказал он РИА Новости.
Относительно посещения церкви с колясками Петровский пояснил, что настоятель храма – сам многодетный отец. "В этом храме для детей создано условий в десять раз больше, чем в любом другом храме нашей епархии… Притвор там оборудован под парковку для колясок. Есть люди, которые сморят за детьми, когда их там оставляют", - сказал он.