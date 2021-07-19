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В Ростове-на-Дону женщину не пустили в храм из-за детской коляски

В Ростове-на-Дону женщину не пустили в храм из-за детской коляски - РИА Новости, 19.07.2021

В Ростове-на-Дону женщину не пустили в храм из-за детской коляски

Сотрудницу храма в Ростове-на-Дону уволили после того, как прихожанка пожаловалась в соцсетях, что ее не пустили в церковь с детской коляской и якобы облили... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:06

2021-07-19T14:06

2021-07-19T14:06

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россия

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудницу храма в Ростове-на-Дону уволили после того, как прихожанка пожаловалась в соцсетях, что ее не пустили в церковь с детской коляской и якобы облили водой, сообщил РИА Новости настоятель храма, о котором идет речь, протоиерей Иван Осяк.Ранее в группе новостей о Ростове-на-Дону в соцсети "ВКонтакте" женщина пожаловалась на то, что ее не пустили в один из храмов с коляской, рекомендовав взять ребенка на руки. Кроме того, со слов женщины, когда она спускалась, ее облили из ведра водой. На видео, прикрепленном к посту, работница храма с ведром в руках говорит, что в храм с колясками заходить нельзя.Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский обратил внимание, что на видео мелькают абсолютно сухие кроссовки и штаны женщины, которая ведет съемку. "К тому же, если бы одна из них вылила воду на другую, мы бы хоть что-то об этом услышали, но на видео об этом вопиющем факте ни разу не упоминается", - сказал он РИА Новости.Относительно посещения церкви с колясками Петровский пояснил, что настоятель храма – сам многодетный отец. "В этом храме для детей создано условий в десять раз больше, чем в любом другом храме нашей епархии… Притвор там оборудован под парковку для колясок. Есть люди, которые сморят за детьми, когда их там оставляют", - сказал он.

https://ria.ru/20210616/izvineniya-1737325614.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростов-на-дону, происшествия