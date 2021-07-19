https://ria.ru/20210719/khostel-1741832051.html

Женщина бросила годовалую дочь в столичном хостеле

Женщина бросила годовалую дочь в столичном хостеле - РИА Новости, 19.07.2021

Женщина бросила годовалую дочь в столичном хостеле

Женщина оставила годовалую дочь в одном из хостелов Москвы и написала СМС об этом ее отцу, по данному факту проводится проверка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:33

2021-07-19T12:33

2021-07-19T12:33

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Женщина оставила годовалую дочь в одном из хостелов Москвы и написала СМС об этом ее отцу, по данному факту проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."Восемнадцатого июля в 14:45 в полицию поступило сообщение от заявителя о том, что его жена, 1994 года рождения, на территории хостела оставила несовершеннолетнюю дочь 2020 года рождения и отправила ему на эту тему СМС", - сообщили в пресс-службе.На место прибыли полицейские, информация заявителя подтвердилась. Несовершеннолетняя помещена в медицинское учреждение, проводится проверка, добавили в пресс-службе.Как уточнил источник РИА Новости, девочку оставили в медучреждении из-за того, что ее отец в полиции заявил, что не имеет ни места жительства, ни заработка и воспитанием девочки заниматься не намерен.

https://ria.ru/20210715/rebenok-1741359299.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия