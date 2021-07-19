https://ria.ru/20210719/khostel-1741832051.html
Женщина бросила годовалую дочь в столичном хостеле
Женщина бросила годовалую дочь в столичном хостеле - РИА Новости, 19.07.2021
Женщина бросила годовалую дочь в столичном хостеле
Женщина оставила годовалую дочь в одном из хостелов Москвы и написала СМС об этом ее отцу, по данному факту проводится проверка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:33
2021-07-19T12:33
2021-07-19T12:33
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москва
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Женщина оставила годовалую дочь в одном из хостелов Москвы и написала СМС об этом ее отцу, по данному факту проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."Восемнадцатого июля в 14:45 в полицию поступило сообщение от заявителя о том, что его жена, 1994 года рождения, на территории хостела оставила несовершеннолетнюю дочь 2020 года рождения и отправила ему на эту тему СМС", - сообщили в пресс-службе.На место прибыли полицейские, информация заявителя подтвердилась. Несовершеннолетняя помещена в медицинское учреждение, проводится проверка, добавили в пресс-службе.Как уточнил источник РИА Новости, девочку оставили в медучреждении из-за того, что ее отец в полиции заявил, что не имеет ни места жительства, ни заработка и воспитанием девочки заниматься не намерен.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия
Женщина бросила годовалую дочь в столичном хостеле
Женщина бросила годовалую дочь в столичном хостеле и сообщила об этом отцу ребенка по СМС
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Женщина оставила годовалую дочь в одном из хостелов Москвы
и написала СМС об этом ее отцу, по данному факту проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД
.
"Восемнадцатого июля в 14:45 в полицию поступило сообщение от заявителя о том, что его жена, 1994 года рождения, на территории хостела оставила несовершеннолетнюю дочь 2020 года рождения и отправила ему на эту тему СМС", - сообщили в пресс-службе.
На место прибыли полицейские, информация заявителя подтвердилась. Несовершеннолетняя помещена в медицинское учреждение, проводится проверка, добавили в пресс-службе.
Как уточнил источник РИА Новости, девочку оставили в медучреждении из-за того, что ее отец в полиции заявил, что не имеет ни места жительства, ни заработка и воспитанием девочки заниматься не намерен.