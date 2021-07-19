Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/khostel-1741832051.html
Женщина бросила годовалую дочь в столичном хостеле
Женщина бросила годовалую дочь в столичном хостеле - РИА Новости, 19.07.2021
Женщина бросила годовалую дочь в столичном хостеле
Женщина оставила годовалую дочь в одном из хостелов Москвы и написала СМС об этом ее отцу, по данному факту проводится проверка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:33
2021-07-19T12:33
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Женщина оставила годовалую дочь в одном из хостелов Москвы и написала СМС об этом ее отцу, по данному факту проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."Восемнадцатого июля в 14:45 в полицию поступило сообщение от заявителя о том, что его жена, 1994 года рождения, на территории хостела оставила несовершеннолетнюю дочь 2020 года рождения и отправила ему на эту тему СМС", - сообщили в пресс-службе.На место прибыли полицейские, информация заявителя подтвердилась. Несовершеннолетняя помещена в медицинское учреждение, проводится проверка, добавили в пресс-службе.Как уточнил источник РИА Новости, девочку оставили в медучреждении из-за того, что ее отец в полиции заявил, что не имеет ни места жительства, ни заработка и воспитанием девочки заниматься не намерен.
https://ria.ru/20210715/rebenok-1741359299.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия
12:33 19.07.2021
 
Женщина бросила годовалую дочь в столичном хостеле

Женщина бросила годовалую дочь в столичном хостеле и сообщила об этом отцу ребенка по СМС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Женщина оставила годовалую дочь в одном из хостелов Москвы и написала СМС об этом ее отцу, по данному факту проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
"Восемнадцатого июля в 14:45 в полицию поступило сообщение от заявителя о том, что его жена, 1994 года рождения, на территории хостела оставила несовершеннолетнюю дочь 2020 года рождения и отправила ему на эту тему СМС", - сообщили в пресс-службе.
На место прибыли полицейские, информация заявителя подтвердилась. Несовершеннолетняя помещена в медицинское учреждение, проводится проверка, добавили в пресс-службе.
Как уточнил источник РИА Новости, девочку оставили в медучреждении из-за того, что ее отец в полиции заявил, что не имеет ни места жительства, ни заработка и воспитанием девочки заниматься не намерен.
Установлена личность женщины, бросившей младенца в пакете в городе Энгельс - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 12:26
В Саратовской области нашли женщину, бросившую младенца в пакете
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
15:33Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
15:28NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
15:28В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве
15:27Роспотребнадзор раскрыл механизм работы чипа для тестирования на COVID-19
15:25Мосгорсуд не разрешил адвокату Павлову выходить в интернет
15:24В ЕС опровергли сообщения о планах направить военных в Ливию
15:22Глава фракции "Слуга народа" раскрыл планы по разделению МВД
15:17Главврач детской поликлиники Кац выдвинулась на выборы в Мосгордуму
15:15В США рассказали о коллективном подходе к защите от кибератак
15:15В Белоруссии вынесли приговоры 11 участникам радикального Telegram-чата
Лента новостейМолния