https://ria.ru/20210719/khischenie-1741873524.html

Франция выдала России обвиняемого в хищении более 202 миллионов рублей

Франция выдала России обвиняемого в хищении более 202 миллионов рублей - РИА Новости, 19.07.2021

Франция выдала России обвиняемого в хищении более 202 миллионов рублей

Франция выдала России лжеинвестора, обвиняемого в хищении более 202 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:04

2021-07-19T15:04

2021-07-19T15:04

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

интерпол

генеральная прокуратура рф

москва

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Франция выдала России лжеинвестора, обвиняемого в хищении более 202 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Французской Республики экстрадируют в Россию гражданина РФ Ярослава Иванцова. Органами следствия он обвиняется в совершении преступления… мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.По версии следствия, в ноябре 2014 года в Москве Иванцов с сообщником под предлогом инвестирования денег под высокий процент в деятельность иностранной компании "АрдеККа Финанс Инк" похитил у потерпевших почти 2 миллиона 715 тысяч долларов и свыше 293 тысяч евро, что составляет более 202 миллионов рублей.Иванцов скрылся от уголовного преследования, покинул Россию и был объявлен в розыск. В августе 2018 года его задержали во Франции, в октябре Генпрокуратура направила в компетентные органы Франции запрос о его выдаче."Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Ярослава Иванцова доставят в Россию", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210710/ubiystvo-1740757179.html

https://ria.ru/20210708/vengriya-1740441480.html

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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол, генеральная прокуратура рф, москва, франция, в мире