https://ria.ru/20210719/khischenie-1741873524.html
Франция выдала России обвиняемого в хищении более 202 миллионов рублей
Франция выдала России обвиняемого в хищении более 202 миллионов рублей - РИА Новости, 19.07.2021
Франция выдала России обвиняемого в хищении более 202 миллионов рублей
Франция выдала России лжеинвестора, обвиняемого в хищении более 202 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:04
2021-07-19T15:04
2021-07-19T15:04
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
интерпол
генеральная прокуратура рф
москва
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543449_0:152:3021:1851_1920x0_80_0_0_0894df03acac3c38a25ad4dbb42b92f6.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Франция выдала России лжеинвестора, обвиняемого в хищении более 202 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Французской Республики экстрадируют в Россию гражданина РФ Ярослава Иванцова. Органами следствия он обвиняется в совершении преступления… мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.По версии следствия, в ноябре 2014 года в Москве Иванцов с сообщником под предлогом инвестирования денег под высокий процент в деятельность иностранной компании "АрдеККа Финанс Инк" похитил у потерпевших почти 2 миллиона 715 тысяч долларов и свыше 293 тысяч евро, что составляет более 202 миллионов рублей.Иванцов скрылся от уголовного преследования, покинул Россию и был объявлен в розыск. В августе 2018 года его задержали во Франции, в октябре Генпрокуратура направила в компетентные органы Франции запрос о его выдаче."Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Ярослава Иванцова доставят в Россию", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210710/ubiystvo-1740757179.html
https://ria.ru/20210708/vengriya-1740441480.html
россия
москва
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543449_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_d457f7c96736b83dc7831ce48e002e79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол, генеральная прокуратура рф, москва, франция, в мире
Франция выдала России обвиняемого в хищении более 202 миллионов рублей
Франция выдала России лжеинвестора, обвиняемого в хищении более 202 миллионов рублей