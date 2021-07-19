Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/khischenie-1741873524.html
Франция выдала России обвиняемого в хищении более 202 миллионов рублей
Франция выдала России обвиняемого в хищении более 202 миллионов рублей - РИА Новости, 19.07.2021
Франция выдала России обвиняемого в хищении более 202 миллионов рублей
Франция выдала России лжеинвестора, обвиняемого в хищении более 202 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:04
2021-07-19T15:04
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
интерпол
генеральная прокуратура рф
москва
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543449_0:152:3021:1851_1920x0_80_0_0_0894df03acac3c38a25ad4dbb42b92f6.jpg
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Франция выдала России лжеинвестора, обвиняемого в хищении более 202 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Французской Республики экстрадируют в Россию гражданина РФ Ярослава Иванцова. Органами следствия он обвиняется в совершении преступления… мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.По версии следствия, в ноябре 2014 года в Москве Иванцов с сообщником под предлогом инвестирования денег под высокий процент в деятельность иностранной компании "АрдеККа Финанс Инк" похитил у потерпевших почти 2 миллиона 715 тысяч долларов и свыше 293 тысяч евро, что составляет более 202 миллионов рублей.Иванцов скрылся от уголовного преследования, покинул Россию и был объявлен в розыск. В августе 2018 года его задержали во Франции, в октябре Генпрокуратура направила в компетентные органы Франции запрос о его выдаче."Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Ярослава Иванцова доставят в Россию", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210710/ubiystvo-1740757179.html
https://ria.ru/20210708/vengriya-1740441480.html
россия
москва
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543449_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_d457f7c96736b83dc7831ce48e002e79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол, генеральная прокуратура рф, москва, франция, в мире
15:04 19.07.2021
 
Франция выдала России обвиняемого в хищении более 202 миллионов рублей

Франция выдала России лжеинвестора, обвиняемого в хищении более 202 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Франция выдала России лжеинвестора, обвиняемого в хищении более 202 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Французской Республики экстрадируют в Россию гражданина РФ Ярослава Иванцова. Органами следствия он обвиняется в совершении преступления… мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 20:30
Россия выдала Германии мужчину, обвиняемого в попытке убийства
По версии следствия, в ноябре 2014 года в Москве Иванцов с сообщником под предлогом инвестирования денег под высокий процент в деятельность иностранной компании "АрдеККа Финанс Инк" похитил у потерпевших почти 2 миллиона 715 тысяч долларов и свыше 293 тысяч евро, что составляет более 202 миллионов рублей.
Иванцов скрылся от уголовного преследования, покинул Россию и был объявлен в розыск. В августе 2018 года его задержали во Франции, в октябре Генпрокуратура направила в компетентные органы Франции запрос о его выдаче.
"Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Ярослава Иванцова доставят в Россию", - отмечается в сообщении.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 14:39
Венгрия выдала России бизнесмена Чертока, обвиняемого в крупных хищениях
 
РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ИнтерполГенеральная прокуратура РФМоскваФранцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:53СМИ сообщили о трех кандидатках на пост главы НАТО
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
15:33Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
15:28NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
15:28В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве
15:27Роспотребнадзор раскрыл механизм работы чипа для тестирования на COVID-19
15:25Мосгорсуд не разрешил адвокату Павлову выходить в интернет
15:24В ЕС опровергли сообщения о планах направить военных в Ливию
15:22Глава фракции "Слуга народа" раскрыл планы по разделению МВД
15:17Главврач детской поликлиники Кац выдвинулась на выборы в Мосгордуму
15:15В США рассказали о коллективном подходе к защите от кибератак
15:15В Белоруссии вынесли приговоры 11 участникам радикального Telegram-чата
Лента новостейМолния