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Байден обвинил Пекин в помощи хакерам
Байден обвинил Пекин в помощи хакерам - РИА Новости, 19.07.2021
Байден обвинил Пекин в помощи хакерам
Президент США Джо Байден прокомментировал различия между вменяемым РФ и КНР кибератакам на США: Пекин, вероятно, помогает хакерам, а не только "укрывает" их,... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T19:17
2021-07-19T19:51
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россия
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден прокомментировал различия между вменяемым РФ и КНР кибератакам на США: Пекин, вероятно, помогает хакерам, а не только "укрывает" их, как Москва, заявил он журналистам.Отвечая на просьбу назвать "главные отличия" между хакерскими атаками, в которых США обвиняют Россию и Китай, Байден сказал: "В моем понимании, а подробный доклад разведки на эту тему я получу завтра утром, китайское правительство может содействовать им (хакерам), в отличие от российского правительства, которое не делает это само, а укрывает тех, кто это делает", - сказал президент США. Он подчеркнул, что расследование еще не закончено.Вашингтон в понедельник заявил, что США, НАТО и ЕС обвиняют власти Китая в сотрудничестве с наемными хакерами и обещают шаги в ответ на "безответственное" поведение Пекина.Китай ранее неоднократно отвергал обвинения в кибератаках, призывая международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляла, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
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политика, россия, китай, сша, в мире
19:17 19.07.2021 (обновлено: 19:51 19.07.2021)
 
Байден обвинил Пекин в помощи хакерам

Байден прокомментировал различия между вменяемым РФ и КНР кибератакам на США

© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Джо Байден рассказывает о программе вакцинации от COVID-19 в здании Белого дома в Вашингтоне, США
Президент США Джо Байден рассказывает о программе вакцинации от COVID-19 в здании Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден прокомментировал различия между вменяемым РФ и КНР кибератакам на США: Пекин, вероятно, помогает хакерам, а не только "укрывает" их, как Москва, заявил он журналистам.
Отвечая на просьбу назвать "главные отличия" между хакерскими атаками, в которых США обвиняют Россию и Китай, Байден сказал: "В моем понимании, а подробный доклад разведки на эту тему я получу завтра утром, китайское правительство может содействовать им (хакерам), в отличие от российского правительства, которое не делает это само, а укрывает тех, кто это делает", - сказал президент США. Он подчеркнул, что расследование еще не закончено.
Вашингтон в понедельник заявил, что США, НАТО и ЕС обвиняют власти Китая в сотрудничестве с наемными хакерами и обещают шаги в ответ на "безответственное" поведение Пекина.
Китай ранее неоднократно отвергал обвинения в кибератаках, призывая международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляла, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
 
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