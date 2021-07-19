https://ria.ru/20210719/kareliya-1741949410.html

Площадь лесного пожара в Карелии достигла 5 тысяч гектаров

Площадь лесного пожара в Карелии достигла 5 тысяч гектаров - РИА Новости, 19.07.2021

Площадь лесного пожара в Карелии достигла 5 тысяч гектаров

На территории Карелии зарегистрировано 39 очагов лесных пожаров на площади более 5 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Карелии. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T22:55

2021-07-19T22:55

2021-07-19T22:58

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика карелия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741910540_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_b49304cc3b05f23818fb1ef1c7b39e96.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. На территории Карелии зарегистрировано 39 очагов лесных пожаров на площади более 5 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Карелии."Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Сегежского, Суоярвского, Муезерского и Пряжинского районов, где зарегистрировано 39 очагов природных пожаров, общей площадью 5789,4 га", - говорится в сообщении.Спасатели просят жителей республики свести к минимуму нахождение на открытом воздухе или использовать защитные маски, ограничить физические нагрузки и пить больше воды, плотно закрывать окна и двери дома, щели между дверьми и окнами закрыть влажной тканью."В виду засушливой погоды, установившейся в республике, полыхают леса, а в связи с этим появляется большая вероятность перехода пламени на поселки, расположенные рядом с горящими деревьями. Пожарные подразделения республики, подведомственные госкомитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, совместно с жителями отбивают каждый населенный пункт, на который происходит распространение огня", - добавляют в МЧС.

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия, происшествия