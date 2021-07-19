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Площадь лесного пожара в Карелии достигла 5 тысяч гектаров
Площадь лесного пожара в Карелии достигла 5 тысяч гектаров - РИА Новости, 19.07.2021
Площадь лесного пожара в Карелии достигла 5 тысяч гектаров
На территории Карелии зарегистрировано 39 очагов лесных пожаров на площади более 5 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Карелии. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T22:55
2021-07-19T22:58
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика карелия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. На территории Карелии зарегистрировано 39 очагов лесных пожаров на площади более 5 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Карелии."Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Сегежского, Суоярвского, Муезерского и Пряжинского районов, где зарегистрировано 39 очагов природных пожаров, общей площадью 5789,4 га", - говорится в сообщении.Спасатели просят жителей республики свести к минимуму нахождение на открытом воздухе или использовать защитные маски, ограничить физические нагрузки и пить больше воды, плотно закрывать окна и двери дома, щели между дверьми и окнами закрыть влажной тканью."В виду засушливой погоды, установившейся в республике, полыхают леса, а в связи с этим появляется большая вероятность перехода пламени на поселки, расположенные рядом с горящими деревьями. Пожарные подразделения республики, подведомственные госкомитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, совместно с жителями отбивают каждый населенный пункт, на который происходит распространение огня", - добавляют в МЧС.
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природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия, происшествия
22:55 19.07.2021 (обновлено: 22:58 19.07.2021)
 
Площадь лесного пожара в Карелии достигла 5 тысяч гектаров

Площадь лесного пожара в Карелии достигла 5 тысяч гектаров

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкПриродные пожары в Карелии
Природные пожары в Карелии - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. На территории Карелии зарегистрировано 39 очагов лесных пожаров на площади более 5 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Карелии.
"Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Сегежского, Суоярвского, Муезерского и Пряжинского районов, где зарегистрировано 39 очагов природных пожаров, общей площадью 5789,4 га", - говорится в сообщении.
Спасатели просят жителей республики свести к минимуму нахождение на открытом воздухе или использовать защитные маски, ограничить физические нагрузки и пить больше воды, плотно закрывать окна и двери дома, щели между дверьми и окнами закрыть влажной тканью.
"В виду засушливой погоды, установившейся в республике, полыхают леса, а в связи с этим появляется большая вероятность перехода пламени на поселки, расположенные рядом с горящими деревьями. Пожарные подразделения республики, подведомственные госкомитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, совместно с жителями отбивают каждый населенный пункт, на который происходит распространение огня", - добавляют в МЧС.
 
Природные пожары в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КарелияПроисшествия
 
 
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