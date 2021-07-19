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Площадь лесных пожаров в Карелии превысила 4,3 тысячи гектаров
Площадь лесных пожаров в Карелии превысила 4,3 тысячи гектаров - РИА Новости, 19.07.2021
Площадь лесных пожаров в Карелии превысила 4,3 тысячи гектаров
В Карелии в настоящее время действуют 25 лесных пожаров на площади 4,3 тысячи гектаров, сообщают власти республики. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:44
2021-07-19T12:44
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика карелия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. В Карелии в настоящее время действуют 25 лесных пожаров на площади 4,3 тысячи гектаров, сообщают власти республики."На текущий момент в регионе действуют 25 лесных пожаров на площади 4365 гектаров. Локализовано 14 на площади 98 гектаров. К тушению привлечены 387 человек и 77 единиц техники", - сообщают власти Карелии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что площади возгорания превысили средние многолетние значения в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах республики. Одной из причин пожаров стала впервые в истории установившаяся в Карелии засуха."Особое внимание уделяется крупным пожарам, действующим в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах. В Суоярвском и Сегежском районах введены режимы ЧС, в Пряжинском районе введен режим ЧС на территории Эссойльского сельского поселения", - отмечается в сообщении."Решением МЧС 18 июля в Суоярвский район выдвинулась колонна Невского спасательного центра в количестве 100 человек личного состава и 13 единиц техники… В районы республики в настоящее время прибывают пожарные из Мурманской и Архангельской областей. Согласно оперативному плану тушения пожаров, отряды из Мурманской области будут направлены в Сегежский район, из Архангельской области - в Пряжинский район", - рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии республики.Кроме того, в республику планируется направить пожарных из Вологодской области.Также, в соответствии с обращением главы Карелии, в регион направлены пожарные поезда.Как сообщает управление пресс-службы главы Карелии, Парфенчиков в связи со сложной ситуацией с пожарами отменил ранее запланированную поездку в Москву и встречи в федеральных ведомствах. В понедельник он проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.В Карелии в настоящее время действует 25 лесных пожаров на площади 4365 гектар.
https://ria.ru/20210719/pozhar-1741801790.html
https://ria.ru/20210718/proisshestviya-1741756829.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия, происшествия
12:44 19.07.2021
 
Площадь лесных пожаров в Карелии превысила 4,3 тысячи гектаров

Власти Карелии: в регионе действуют 25 лесных пожаров на площади 4,3 тысячи гектаров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВертолет МЧС РФ во время учений
Вертолет МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. В Карелии в настоящее время действуют 25 лесных пожаров на площади 4,3 тысячи гектаров, сообщают власти республики.
"На текущий момент в регионе действуют 25 лесных пожаров на площади 4365 гектаров. Локализовано 14 на площади 98 гектаров. К тушению привлечены 387 человек и 77 единиц техники", - сообщают власти Карелии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что площади возгорания превысили средние многолетние значения в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах республики. Одной из причин пожаров стала впервые в истории установившаяся в Карелии засуха.
"Особое внимание уделяется крупным пожарам, действующим в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах. В Суоярвском и Сегежском районах введены режимы ЧС, в Пряжинском районе введен режим ЧС на территории Эссойльского сельского поселения", - отмечается в сообщении.
"Решением МЧС 18 июля в Суоярвский район выдвинулась колонна Невского спасательного центра в количестве 100 человек личного состава и 13 единиц техники… В районы республики в настоящее время прибывают пожарные из Мурманской и Архангельской областей. Согласно оперативному плану тушения пожаров, отряды из Мурманской области будут направлены в Сегежский район, из Архангельской области - в Пряжинский район", - рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
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Кроме того, в республику планируется направить пожарных из Вологодской области.
Также, в соответствии с обращением главы Карелии, в регион направлены пожарные поезда.
Как сообщает управление пресс-службы главы Карелии, Парфенчиков в связи со сложной ситуацией с пожарами отменил ранее запланированную поездку в Москву и встречи в федеральных ведомствах. В понедельник он проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В Карелии в настоящее время действует 25 лесных пожаров на площади 4365 гектар.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КарелияПроисшествия
 
 
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