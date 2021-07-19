https://ria.ru/20210719/kareliya-1741835657.html

Площадь лесных пожаров в Карелии превысила 4,3 тысячи гектаров

Площадь лесных пожаров в Карелии превысила 4,3 тысячи гектаров - РИА Новости, 19.07.2021

Площадь лесных пожаров в Карелии превысила 4,3 тысячи гектаров

В Карелии в настоящее время действуют 25 лесных пожаров на площади 4,3 тысячи гектаров, сообщают власти республики. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:44

2021-07-19T12:44

2021-07-19T12:44

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика карелия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732513034_0:52:3038:1761_1920x0_80_0_0_7cd57f6ce2e7bf25bd72739d5f346264.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. В Карелии в настоящее время действуют 25 лесных пожаров на площади 4,3 тысячи гектаров, сообщают власти республики."На текущий момент в регионе действуют 25 лесных пожаров на площади 4365 гектаров. Локализовано 14 на площади 98 гектаров. К тушению привлечены 387 человек и 77 единиц техники", - сообщают власти Карелии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что площади возгорания превысили средние многолетние значения в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах республики. Одной из причин пожаров стала впервые в истории установившаяся в Карелии засуха."Особое внимание уделяется крупным пожарам, действующим в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах. В Суоярвском и Сегежском районах введены режимы ЧС, в Пряжинском районе введен режим ЧС на территории Эссойльского сельского поселения", - отмечается в сообщении."Решением МЧС 18 июля в Суоярвский район выдвинулась колонна Невского спасательного центра в количестве 100 человек личного состава и 13 единиц техники… В районы республики в настоящее время прибывают пожарные из Мурманской и Архангельской областей. Согласно оперативному плану тушения пожаров, отряды из Мурманской области будут направлены в Сегежский район, из Архангельской области - в Пряжинский район", - рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии республики.Кроме того, в республику планируется направить пожарных из Вологодской области.Также, в соответствии с обращением главы Карелии, в регион направлены пожарные поезда.Как сообщает управление пресс-службы главы Карелии, Парфенчиков в связи со сложной ситуацией с пожарами отменил ранее запланированную поездку в Москву и встречи в федеральных ведомствах. В понедельник он проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.В Карелии в настоящее время действует 25 лесных пожаров на площади 4365 гектар.

https://ria.ru/20210719/pozhar-1741801790.html

https://ria.ru/20210718/proisshestviya-1741756829.html

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия, происшествия