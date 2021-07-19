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Новое оружие России
https://ria.ru/20210719/istrebitel-1741788179.html
Иностранцы не сдержали эмоций после видео с новым российским истребителем
Иностранцы не сдержали эмоций после видео с новым российским истребителем - РИА Новости, 19.07.2021
Иностранцы не сдержали эмоций после видео с новым российским истребителем
Зарубежные пользователи высказались о видеозаписи, посвященной новому российскому истребителю, который представят на авиасалоне МАКС-2021. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T05:54
2021-07-19T10:47
новое оружие россии
россия
су-57
f-22
аргентина
youtube
ростех
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сша
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Зарубежные пользователи высказались о видеозаписи, посвященной новому российскому истребителю, который представят на авиасалоне МАКС-2021.Ранее кадры с воздушным судном опубликовала на своем канале на YouTube госкорпорация "Ростех". На них впервые показаны контуры самолета анфас, а также раскрыт разработчик боевой машины — компания "Сухой". Также в ролике можно увидеть элементы панели приборов и механизмы управления истребителем.Многие комментаторы признались, что заинтригованы новинкой и с нетерпением ждут официальной презентации самолета."Это было очень круто, мне понравилось, не могу дождаться завтра. Удачи, "Ростех", — прокомментировал Viper 6."Получится отлично, привет из Вьетнама", — Minh Nhat Tran.Также пользователи пришли к выводу, что истребитель будет пользоваться большим успехом у иностранных покупателей."Отлично, надеемся, власти Аргентины порадуют нас", — отметил Emanuel Ledesma."Это прекрасно, я надеюсь, что в ближайшие годы отношения между США и Россией улучшатся, а не ухудшатся. Может быть, однажды мы увидим F-22, летящий бок о бок с Су-57 или этим новым самолетом, хотя я слышал, что он в основном идет на экспорт", — выразил мнение PanzerKitsune.Как сообщал в конце мая РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, "Ростех" разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Собеседник отмечал, что новый самолет должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха. При этом он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью.Международный авиационно-космический салон пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия проведут с учетом требований противодействия распространению коронавируса. Также заявлены трансляции на YouTube-каналах "Ростеха" и ОАК.
https://ria.ru/20210717/istrebitel-1741670150.html
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россия, су-57, f-22, аргентина, youtube, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), сша, технологии, безопасность, в мире
05:54 19.07.2021 (обновлено: 10:47 19.07.2021)
 
Иностранцы не сдержали эмоций после видео с новым российским истребителем

Иностранцы эмоционально отреагировали на видео "Ростеха" про новейший российский истребитель

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Зарубежные пользователи высказались о видеозаписи, посвященной новому российскому истребителю, который представят на авиасалоне МАКС-2021.
Ранее кадры с воздушным судном опубликовала на своем канале на YouTube госкорпорация "Ростех". На них впервые показаны контуры самолета анфас, а также раскрыт разработчик боевой машины — компания "Сухой". Также в ролике можно увидеть элементы панели приборов и механизмы управления истребителем.
Многие комментаторы признались, что заинтригованы новинкой и с нетерпением ждут официальной презентации самолета.
"Поздравляю вас, русские братья. Отличная работа дизайнеров, инженеров и всех, кто в ней участвует. Вы доказываете, что Россия достойна звания первоклассной державы. Привет из Греции", — написал Atalaclys.
"Это было очень круто, мне понравилось, не могу дождаться завтра. Удачи, "Ростех", — прокомментировал Viper 6.
"Получится отлично, привет из Вьетнама", — Minh Nhat Tran.
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Также пользователи пришли к выводу, что истребитель будет пользоваться большим успехом у иностранных покупателей.

"Будущий истребитель ВВС Сербии, отлично сработано, Россия!" — подчеркнул You Mad.

"Отлично, надеемся, власти Аргентины порадуют нас", — отметил Emanuel Ledesma.
"Это прекрасно, я надеюсь, что в ближайшие годы отношения между США и Россией улучшатся, а не ухудшатся. Может быть, однажды мы увидим F-22, летящий бок о бок с Су-57 или этим новым самолетом, хотя я слышал, что он в основном идет на экспорт", — выразил мнение PanzerKitsune.
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Как сообщал в конце мая РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, "Ростех" разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Собеседник отмечал, что новый самолет должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха. При этом он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью.
Международный авиационно-космический салон пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия проведут с учетом требований противодействия распространению коронавируса. Также заявлены трансляции на YouTube-каналах "Ростеха" и ОАК.
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