https://ria.ru/20210719/istrebitel-1741788179.html

Иностранцы не сдержали эмоций после видео с новым российским истребителем

Иностранцы не сдержали эмоций после видео с новым российским истребителем - РИА Новости, 19.07.2021

Иностранцы не сдержали эмоций после видео с новым российским истребителем

Зарубежные пользователи высказались о видеозаписи, посвященной новому российскому истребителю, который представят на авиасалоне МАКС-2021. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T05:54

2021-07-19T05:54

2021-07-19T10:47

новое оружие россии

россия

су-57

f-22

аргентина

youtube

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

сша

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Зарубежные пользователи высказались о видеозаписи, посвященной новому российскому истребителю, который представят на авиасалоне МАКС-2021.Ранее кадры с воздушным судном опубликовала на своем канале на YouTube госкорпорация "Ростех". На них впервые показаны контуры самолета анфас, а также раскрыт разработчик боевой машины — компания "Сухой". Также в ролике можно увидеть элементы панели приборов и механизмы управления истребителем.Многие комментаторы признались, что заинтригованы новинкой и с нетерпением ждут официальной презентации самолета."Это было очень круто, мне понравилось, не могу дождаться завтра. Удачи, "Ростех", — прокомментировал Viper 6."Получится отлично, привет из Вьетнама", — Minh Nhat Tran.Также пользователи пришли к выводу, что истребитель будет пользоваться большим успехом у иностранных покупателей."Отлично, надеемся, власти Аргентины порадуют нас", — отметил Emanuel Ledesma."Это прекрасно, я надеюсь, что в ближайшие годы отношения между США и Россией улучшатся, а не ухудшатся. Может быть, однажды мы увидим F-22, летящий бок о бок с Су-57 или этим новым самолетом, хотя я слышал, что он в основном идет на экспорт", — выразил мнение PanzerKitsune.Как сообщал в конце мая РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, "Ростех" разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Собеседник отмечал, что новый самолет должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха. При этом он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью.Международный авиационно-космический салон пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия проведут с учетом требований противодействия распространению коронавируса. Также заявлены трансляции на YouTube-каналах "Ростеха" и ОАК.

https://ria.ru/20210717/istrebitel-1741670150.html

https://ria.ru/20210716/samolet-1741479167.html

https://ria.ru/20210625/kinzhal-1738596388.html

россия

аргентина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, су-57, f-22, аргентина, youtube, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), сша, технологии, безопасность, в мире