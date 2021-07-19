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Новое оружие России
https://ria.ru/20210719/istrebitel-1741786179.html
"Ростех" впервые показал видео новейшего российского истребителя
"Ростех" впервые показал видео новейшего российского истребителя - РИА Новости, 19.07.2021
"Ростех" впервые показал видео новейшего российского истребителя
Госкорпорация "Ростех" опубликовала в YouTube видео, посвященное новому российскому истребителю, который представят на авиасалоне МАКС-2021. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T03:40
2021-07-19T09:35
новое оружие россии
россия
алексей леонков
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
окб сухого
жуковский
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" опубликовала в YouTube видео, посвященное новому российскому истребителю, который представят на авиасалоне МАКС-2021.Впервые показаны контуры самолета анфас, а также раскрыт разработчик боевой машины — компания "Сухой". Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости предполагал, что это может быть разработкой КБ Сухого.Кроме того, в ролике можно увидеть элементы панели приборов и механизмы управления.Как сообщал в конце мая РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, "Ростех" разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Собеседник отмечал, что он должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха. При этом он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью.Международный авиационно-космический салон пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия проведут с учетом требований противодействия распространению коронавируса. Также заявлены трансляции на ютьюб-каналах "Ростеха" и ОАК.
https://ria.ru/20210717/istrebitel-1741670150.html
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россия, алексей леонков, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), окб сухого, жуковский
03:40 19.07.2021 (обновлено: 09:35 19.07.2021)
 
"Ростех" впервые показал видео новейшего российского истребителя

"Ростех" впервые показал видео с контурами новейшего российского истребителя

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" опубликовала в YouTube видео, посвященное новому российскому истребителю, который представят на авиасалоне МАКС-2021.
Впервые показаны контуры самолета анфас, а также раскрыт разработчик боевой машины — компания "Сухой". Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости предполагал, что это может быть разработкой КБ Сухого.
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Кроме того, в ролике можно увидеть элементы панели приборов и механизмы управления.
Как сообщал в конце мая РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, "Ростех" разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Собеседник отмечал, что он должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха. При этом он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью.
Международный авиационно-космический салон пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия проведут с учетом требований противодействия распространению коронавируса. Также заявлены трансляции на ютьюб-каналах "Ростеха" и ОАК.
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Вчера, 21:02Оружие
Опубликовано фото носовой части новейшего российского истребителя
 
Новое оружие РоссииРоссияАлексей ЛеонковРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)ОКБ СухогоЖуковский
 
 
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