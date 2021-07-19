https://ria.ru/20210719/istrebitel-1741786179.html

"Ростех" впервые показал видео новейшего российского истребителя

"Ростех" впервые показал видео новейшего российского истребителя - РИА Новости, 19.07.2021

"Ростех" впервые показал видео новейшего российского истребителя

Госкорпорация "Ростех" опубликовала в YouTube видео, посвященное новому российскому истребителю, который представят на авиасалоне МАКС-2021. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T03:40

2021-07-19T03:40

2021-07-19T09:35

новое оружие россии

россия

алексей леонков

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

окб сухого

жуковский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741786160_0:67:1252:771_1920x0_80_0_0_249bb369008ad414cb464cbea8a3e053.png

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" опубликовала в YouTube видео, посвященное новому российскому истребителю, который представят на авиасалоне МАКС-2021.Впервые показаны контуры самолета анфас, а также раскрыт разработчик боевой машины — компания "Сухой". Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости предполагал, что это может быть разработкой КБ Сухого.Кроме того, в ролике можно увидеть элементы панели приборов и механизмы управления.Как сообщал в конце мая РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, "Ростех" разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Собеседник отмечал, что он должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха. При этом он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью.Международный авиационно-космический салон пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия проведут с учетом требований противодействия распространению коронавируса. Также заявлены трансляции на ютьюб-каналах "Ростеха" и ОАК.

https://ria.ru/20210717/istrebitel-1741670150.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210718/istrebitel-1741770066.html

россия

жуковский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей леонков, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), окб сухого, жуковский