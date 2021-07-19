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Число жертв взрыва на рынке в Ираке возросло до 18

Число жертв взрыва на рынке в Ираке возросло до 18 - РИА Новости, 19.07.2021

Число жертв взрыва на рынке в Ираке возросло до 18

Число жертв взрыва на рынке в одном из районов столицы Ирака Багдада возросло до 18, пострадали 30 человек, передает агентство Shafaq со ссылкой на источник в... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T20:04

2021-07-19T20:04

2021-07-19T20:34

ирак

в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Число жертв взрыва на рынке в одном из районов столицы Ирака Багдада возросло до 18, пострадали 30 человек, передает агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности.Ранее агентство сообщало о пяти жертвах и 15 раненых.Ранее источник в органах безопасности Ирака сообщил РИА Новости, что взрыв произошел из-за срабатывания взрывного устройства на рынке в районе Мадинат ас-Садр на востоке Багдада.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирак, в мире