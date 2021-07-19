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Число жертв взрыва на рынке в Ираке возросло до 18
Число жертв взрыва на рынке в Ираке возросло до 18 - РИА Новости, 19.07.2021
Число жертв взрыва на рынке в Ираке возросло до 18
Число жертв взрыва на рынке в одном из районов столицы Ирака Багдада возросло до 18, пострадали 30 человек, передает агентство Shafaq со ссылкой на источник в... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T20:04
2021-07-19T20:04
2021-07-19T20:34
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Число жертв взрыва на рынке в одном из районов столицы Ирака Багдада возросло до 18, пострадали 30 человек, передает агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности.Ранее агентство сообщало о пяти жертвах и 15 раненых.Ранее источник в органах безопасности Ирака сообщил РИА Новости, что взрыв произошел из-за срабатывания взрывного устройства на рынке в районе Мадинат ас-Садр на востоке Багдада.
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ирак, в мире
20:04 19.07.2021 (обновлено: 20:34 19.07.2021)
Число жертв взрыва на рынке в Ираке возросло до 18
Число жертв взрыва на рынке в Ираке возросло до 18, пострадали 30 человек