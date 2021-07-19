https://ria.ru/20210719/iphone-1741815063.html

Рассекречена дата выхода нового iPhone

Рассекречена дата выхода нового iPhone - РИА Новости, 19.07.2021

Рассекречена дата выхода нового iPhone

Компания Apple в 2021 году вернется к привычному графику выпуска нового поколения своих смартфонов. Информацию раскрыл известный сетевой информатор... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:18

2021-07-19T11:18

2021-07-19T11:18

наука

apple iphone

apple

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584885937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9d13add2ca8d2097392655968be8e68.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Компания Apple в 2021 году вернется к привычному графику выпуска нового поколения своих смартфонов. Информацию раскрыл известный сетевой информатор LeaksApplePro.Инсайдер, ссылаясь на источник в компании, заявил, что презентация запланирована на 14 сентября. Предзаказ на iPhone 13 откроется 17 сентября, а старт продаж в некоторых странах будет дан 24 сентября.Не сообщается, повторится ли прошлогодняя ситуация, когда сначала в продажу поступили 6,1-дюймовые смартфоны, а iPhone 12 mini и Pro Max появились на месяц позже.Ранее китайский блогер раскрыл примерные цены на iPhone 13 для КНР — 13 mini обойдется в 700 долларов (50 тысяч рублей по текущему курсу), а самым дорогим будет 13 Pro Max в максимальной версии (114 тысяч рублей). Для сравнения, актуальный iPhone 12 Pro Max с накопителем 512 Гб продается в России за 139 990 рублей.

https://ria.ru/20210708/ipad-1740490890.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, apple, технологии