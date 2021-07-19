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Наука
https://ria.ru/20210719/iphone-1741815063.html
Рассекречена дата выхода нового iPhone
Рассекречена дата выхода нового iPhone - РИА Новости, 19.07.2021
Рассекречена дата выхода нового iPhone
Компания Apple в 2021 году вернется к привычному графику выпуска нового поколения своих смартфонов. Информацию раскрыл известный сетевой информатор... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:18
2021-07-19T11:18
наука
apple iphone
apple
технологии
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Компания Apple в 2021 году вернется к привычному графику выпуска нового поколения своих смартфонов. Информацию раскрыл известный сетевой информатор LeaksApplePro.Инсайдер, ссылаясь на источник в компании, заявил, что презентация запланирована на 14 сентября. Предзаказ на iPhone 13 откроется 17 сентября, а старт продаж в некоторых странах будет дан 24 сентября.Не сообщается, повторится ли прошлогодняя ситуация, когда сначала в продажу поступили 6,1-дюймовые смартфоны, а iPhone 12 mini и Pro Max появились на месяц позже.Ранее китайский блогер раскрыл примерные цены на iPhone 13 для КНР — 13 mini обойдется в 700 долларов (50 тысяч рублей по текущему курсу), а самым дорогим будет 13 Pro Max в максимальной версии (114 тысяч рублей). Для сравнения, актуальный iPhone 12 Pro Max с накопителем 512 Гб продается в России за 139 990 рублей.
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apple iphone, apple, технологии
11:18 19.07.2021
 

Рассекречена дата выхода нового iPhone

© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 12 mini
iPhone 12 mini - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Компания Apple в 2021 году вернется к привычному графику выпуска нового поколения своих смартфонов. Информацию раскрыл известный сетевой информатор LeaksApplePro.
Инсайдер, ссылаясь на источник в компании, заявил, что презентация запланирована на 14 сентября. Предзаказ на iPhone 13 откроется 17 сентября, а старт продаж в некоторых странах будет дан 24 сентября.
Не сообщается, повторится ли прошлогодняя ситуация, когда сначала в продажу поступили 6,1-дюймовые смартфоны, а iPhone 12 mini и Pro Max появились на месяц позже.
Ранее китайский блогер раскрыл примерные цены на iPhone 13 для КНР — 13 mini обойдется в 700 долларов (50 тысяч рублей по текущему курсу), а самым дорогим будет 13 Pro Max в максимальной версии (114 тысяч рублей). Для сравнения, актуальный iPhone 12 Pro Max с накопителем 512 Гб продается в России за 139 990 рублей.
В магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 18:08Наука
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