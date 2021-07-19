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"Потерпите". Курганский губернатор опроверг слухи о переезде в Москву
"Потерпите". Курганский губернатор опроверг слухи о переезде в Москву - РИА Новости, 19.07.2021
"Потерпите". Курганский губернатор опроверг слухи о переезде в Москву
Губернатор Курганской области Вадим Шумков опроверг слухи о своем переезде в Москву. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T13:54
2021-07-19T13:54
2021-07-19T13:54
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вадим шумков
москва
курганская область
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков опроверг слухи о своем переезде в Москву.Вопрос о том, действительно ли глава региона собирается перебираться на работу в Москву, задала Шумкову подписчица его страницы в Instagram."Англичане уходят, не прощаясь. Евреи прощаются, но не уходят. Я по паспорту русский. Потому, скорее всего, нам с вами придется еще какое-то время поработать вместе. Потерпите", - ответил на вопрос губернатор.
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россия, вадим шумков, москва, курганская область, политика
"Потерпите". Курганский губернатор опроверг слухи о переезде в Москву
Губернатор Курганской области Шумков опроверг слухи о своем переезде в Москву