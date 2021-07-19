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Администрация Байдена передала своего первого заключенного из Гуантанамо
Администрация Байдена передала своего первого заключенного из Гуантанамо - РИА Новости, 19.07.2021
Администрация Байдена передала своего первого заключенного из Гуантанамо
Администрация президента США Джо Байдена перевела своего первого заключенного из тюрьмы Гуантанамо в Марокко. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:20
2021-07-19T14:23
обсе
гуантанамо (город)
дональд трамп
барак обама
джо байден
марокко
оон
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена перевела своего первого заключенного из тюрьмы Гуантанамо в Марокко."В 2016 году совет по периодическому обзору (Periodic Review Board, PRB) установил, что заключение Абдула Латифа Насира в соответствии с правом войны больше не является необходимым для защиты от сохраняющейся значительной угрозы национальной безопасности США. Таким образом, PRB рекомендовал разрешить передачу Насира в его родную страну Марокко", - говорится в заявлении американского минобороны, опубликованном на его официальном сайте.Согласно сообщению газеты New York Times, для администрации Байдена это первая передача заключенного из Гуантанамо.Отмечается, что Насир был в 2001 году пойман пакистанскими силами безопасности, которые передали его американским военным. Насиру так и не было предъявлено обвинение в совершении преступления.Сейчас в тюрьме остались 39 заключенных, только 11 из них обвинили в военных преступлениях. Двадцать восемь заключенных считаются лишенными свободы на неопределенный срок.Сообщается, что с приходом к власти Байдена PRB одобрил передачу пяти заключенных.Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал исполнительный указ о закрытии Гуантанамо. Но намерения Обамы не увенчались успехом, поскольку конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп, придя к власти, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные по-прежнему в Гуантанамо не появляются. Всего через Гуантанамо прошло 775 заключенных, подавляющее большинство из них так и не предстало перед судом.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/tramp-1737975272.html
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обсе, гуантанамо (город), дональд трамп, барак обама, джо байден, марокко, оон, сша, в мире
14:20 19.07.2021 (обновлено: 14:23 19.07.2021)
 
Администрация Байдена передала своего первого заключенного из Гуантанамо

Администрация президента США Джо Байдена перевела своего первого заключенного из тюрьмы Гуантанамо

© AP Photo / Ben FoxТюрьма в Гуантанамо
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© AP Photo / Ben Fox
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена перевела своего первого заключенного из тюрьмы Гуантанамо в Марокко.
"В 2016 году совет по периодическому обзору (Periodic Review Board, PRB) установил, что заключение Абдула Латифа Насира в соответствии с правом войны больше не является необходимым для защиты от сохраняющейся значительной угрозы национальной безопасности США. Таким образом, PRB рекомендовал разрешить передачу Насира в его родную страну Марокко", - говорится в заявлении американского минобороны, опубликованном на его официальном сайте.
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WP: Трамп предлагал отправлять американцев с COVID в Гуантанамо
Согласно сообщению газеты New York Times, для администрации Байдена это первая передача заключенного из Гуантанамо.
Отмечается, что Насир был в 2001 году пойман пакистанскими силами безопасности, которые передали его американским военным. Насиру так и не было предъявлено обвинение в совершении преступления.
Сейчас в тюрьме остались 39 заключенных, только 11 из них обвинили в военных преступлениях. Двадцать восемь заключенных считаются лишенными свободы на неопределенный срок.
Сообщается, что с приходом к власти Байдена PRB одобрил передачу пяти заключенных.
Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.
Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал исполнительный указ о закрытии Гуантанамо. Но намерения Обамы не увенчались успехом, поскольку конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп, придя к власти, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные по-прежнему в Гуантанамо не появляются. Всего через Гуантанамо прошло 775 заключенных, подавляющее большинство из них так и не предстало перед судом.
 
ОБСЕГуантанамо (город)Дональд ТрампБарак ОбамаДжо БайденМароккоООНСШАВ мире
 
 
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