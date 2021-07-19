https://ria.ru/20210719/google-1741883338.html

В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами

В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами - РИА Новости, 19.07.2021

В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами

Компания Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube постоянно ведут диалог с российскими регуляторами и по итогам проверки принимают решение в отношении... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:44

2021-07-19T15:44

2021-07-19T15:47

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Компания Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube постоянно ведут диалог с российскими регуляторами и по итогам проверки принимают решение в отношении контента, о котором сообщают власти, заявили РИА Новости в пресс-службе корпорации.Роскомнадзор в воскресенье заявил, что администрация видеохостинга YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, которые содержат фейки, в том числе о коронавирусе. Кроме того, как сообщило ведомство, видеохостинг является лидером по количеству неудаленного противоправного контента. По данным Роскомнадзора, YouTube не удалил около 5 тысяч запрещенных материалов.Роскомнадзор сообщил, что направил руководству Google письмо с требованием разблокировать выпуск программы "Постскриптум" сенатора Алексея Пушкова, который был размещен на его YouTube-канале."Google и YouTube постоянно ведут открытый диалог с российскими регулирующими органами и делают это в соответствии с тем, как работают с властями по всему миру. Существует четкий процесс проверки контента, который доводится до сведения компании пользователями или властями. По итогам проверки при необходимости принимаются соответствующие меры", - сообщили агентству в пресс-службе корпорации.Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

https://ria.ru/20210716/sud-1741567361.html

https://ria.ru/20210701/google-1739362551.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google android, общество