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https://ria.ru/20210719/google-1741883338.html
В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами - РИА Новости, 19.07.2021
В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
Компания Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube постоянно ведут диалог с российскими регуляторами и по итогам проверки принимают решение в отношении... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:44
2021-07-19T15:47
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Компания Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube постоянно ведут диалог с российскими регуляторами и по итогам проверки принимают решение в отношении контента, о котором сообщают власти, заявили РИА Новости в пресс-службе корпорации.Роскомнадзор в воскресенье заявил, что администрация видеохостинга YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, которые содержат фейки, в том числе о коронавирусе. Кроме того, как сообщило ведомство, видеохостинг является лидером по количеству неудаленного противоправного контента. По данным Роскомнадзора, YouTube не удалил около 5 тысяч запрещенных материалов.Роскомнадзор сообщил, что направил руководству Google письмо с требованием разблокировать выпуск программы "Постскриптум" сенатора Алексея Пушкова, который был размещен на его YouTube-канале."Google и YouTube постоянно ведут открытый диалог с российскими регулирующими органами и делают это в соответствии с тем, как работают с властями по всему миру. Существует четкий процесс проверки контента, который доводится до сведения компании пользователями или властями. По итогам проверки при необходимости принимаются соответствующие меры", - сообщили агентству в пресс-службе корпорации.Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
https://ria.ru/20210716/sud-1741567361.html
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youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google android, общество
15:44 19.07.2021 (обновлено: 15:47 19.07.2021)
 
В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами

Компания Google рассказала о постоянном диалоге с российскими регуляторами

© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© AP Photo / Jens Meyer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Компания Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube постоянно ведут диалог с российскими регуляторами и по итогам проверки принимают решение в отношении контента, о котором сообщают власти, заявили РИА Новости в пресс-службе корпорации.
Роскомнадзор в воскресенье заявил, что администрация видеохостинга YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, которые содержат фейки, в том числе о коронавирусе. Кроме того, как сообщило ведомство, видеохостинг является лидером по количеству неудаленного противоправного контента. По данным Роскомнадзора, YouTube не удалил около 5 тысяч запрещенных материалов.
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"Google и YouTube постоянно ведут открытый диалог с российскими регулирующими органами и делают это в соответствии с тем, как работают с властями по всему миру. Существует четкий процесс проверки контента, который доводится до сведения компании пользователями или властями. По итогам проверки при необходимости принимаются соответствующие меры", - сообщили агентству в пресс-службе корпорации.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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YouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Google AndroidОбщество
 
 
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