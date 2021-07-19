https://ria.ru/20210719/golikova-1741920859.html
Голикова заявила о планах создания ресурса по окружающей среде
Голикова заявила о планах создания ресурса по окружающей среде - РИА Новости, 19.07.2021
Голикова заявила о планах создания ресурса по окружающей среде
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России планируется создать ресурс с информацией о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:25
2021-07-19T18:25
2021-07-19T18:25
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России планируется создать ресурс с информацией о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки.
https://ria.ru/20210719/golikova-1741916620.html
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россия, экология в россии, новости - экология, татьяна голикова, экология
Голикова заявила о планах создания ресурса по окружающей среде
Голикова: в России планируется создать ресурс с информацией о состоянии окружающей среды