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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210719/goldshmidt-1741814127.html
Раввин Пинхас Гольдшмидт: евреи могут уйти из Европы
Раввин Пинхас Гольдшмидт: евреи могут уйти из Европы - РИА Новости, 19.07.2021
Раввин Пинхас Гольдшмидт: евреи могут уйти из Европы
Еврейская община отметила 9 Ава – один из самых драматичных дней ее истории, посвященный трауру и посту в память о разрушении Первого и Второго Иерусалимских... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:00
2021-07-19T12:17
религия и мировоззрение
интервью - религия и мировоззрение
пинхас гольдшмидт
европа
интервью
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Еврейская община отметила 9 Ава – один из самых драматичных дней ее истории, посвященный трауру и посту в память о разрушении Первого и Второго Иерусалимских храмов. Президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт рассказал в интервью РИА Новости своем взгляде на ее будущее и о проблемах, стоящих перед европейским еврейством сегодня: об ущемляющих права общины законах, об антисемитах в парламентах государств и об отношении к пандемии коронавируса и вакцинации.– Пинхас Соломонович, в чем, на ваш взгляд, актуальность 9 Ава в наши дни?– Это напоминание о том, что угроза из-за недопониманий внутри еврейского народа всегда является большей, чем угроза от внешнего врага.– Говоря об угрозах – как вы относитесь к закону о реституции в Польше? Почему он вызвал такое возмущение в Израиле?– Этот закон вызвал возмущение евреев в Израиле и не только, потому что он несправедливый. Более того, это не первый закон, принятый и обсуждаемый в Польше, который направлен не только на то, чтобы ограничить права евреев, но и на то, чтобы скрыть правду о роли поляков в Холокосте.Раздаются версии, что реституцией пытаются воспользоваться мошенники. Но если это так, разве не нужно менять механизм реализации реституции? Люди во всем мире получают пособия или пенсии, и всегда есть те, кто хочет получать выплаты нечестным путем. Что, из-за мошенников нужно прекратить выплачивать пенсии?– А как местная община отнеслась к нему?– Конечно, местной общине непросто в этой ситуации. Они недовольны, но при этом они находятся внутри страны, поэтому, безусловно, нужно быть дипломатом. Задача руководства общины – защищать общину и помогать жить в соответствии с нашими традициями тем евреям, которые хотят остаться в Польше.– Какая ситуация с антисемитизмом в Польше?– Живет и процветает. Несколько дней назад осквернили кладбище.Да и законы, созданные правительством, не находятся в вакууме. Люди слушают и начинают верить, что злые богатые евреи хотят отобрать последнее у поляков, при этом игнорируя историческую правду. Вы же знаете, что по данным историков, из погибших в Польше двух миллионов 700 тысяч евреев 200 тысяч погибли от рук поляков?– А что можно сказать про другие страны Восточной Европы, в том числе и Россию?– Антисемитизм в том или ином виде есть везде. Вопрос в том, какие есть законы и политическая воля, направленные на борьбу с ним. Самыми напряженными местами остаются страны Западной Европы – Франция, Бельгия.– Сейчас, в том числе и в России, ограничения для невакцинированных сравнивают с антисемитской политикой в Германии в 30-е годы ХХ века. Корректно ли сравнивать это?– Нет, конечно, это некорректно. Задача властей страны – сохранить жизнь своих граждан. Мы живем в период эпидемии, в этом еще кто-то сомневается? Власть не принуждает прививаться, но власть говорит о том, что непривитый будет ограничен в каких-то действиях. Это не принуждение, а ограничительные меры, которые необходимы.– А вообще, нужно ли принуждать граждан к вакцинации?– Я повторюсь, я не считаю это принуждением. Власть имеет право сказать, что если не хотите вакцинироваться – не вакцинируйтесь, но тогда вы не можете посещать какие-то места или работать на определенных местах, подвергая других людей опасности. Здесь не работает "каждый за себя". Мы все связаны коллективной ответственностью. Если кому-то это не по нраву, нужно принять тот факт, что ради безопасности остальных ему придется претерпевать некоторые ограничения.– Вы сами вакцинировались?– Да, уже давно.– От коронавируса погибло уже множество людей. Не высказывалось ли в еврейской общине идеи установить день траура и поста в память о погибших от коронавируса, и есть ли уже какие-то особые поминальные молитвы?– Поминальные молитвы проводились регулярно, однако для установления каких-либо дат нужно, чтобы сначала закончилась пандемия.– В Германии отметили 1700 лет еврейской жизни. С каким настроением встретили юбилей в немецких общинах?– Еврейская община в Германии развивается, открываются новые синагоги – в целом ситуация хорошая, и настроение общин тоже. В конце этого года в честь 1700-летия еврейской жизни в Германии Совет раввинов Европы будет делать в Мюнхене большую конференцию.– Вы встречались с "преемником Меркель". Какое впечатление от встречи?– Встреча была очень теплой. Мы затронули много тем, в частности, обсудили, как чувствует себя еврейская община в Германии. Не могли не коснуться и последних запретов в других странах Европы. Господин Лашет выразил свою поддержку и сказал, что совместная работа и сотрудничество с еврейской общиной входит в план по сохранению и развитию еврейской жизни в стране.– А не боитесь ли вы, что "Альтернатива для Германии" получит еще больше голосов на выборах, и антисемитизм усилится? Есть ли план Б на этот случай?– Разница между тем, что было 100 лет назад, и тем, что происходит сегодня, в том, что евреи всегда могут уйти. Это и есть план Б.– Если произойдет всплеск антисемитизма в Европе в целом, что будут делать общины?– То же самое – всегда могут уйти. Но мы будем до последнего бороться как за физическую безопасность общин, так и за сохранность религиозных прав и свободы.
https://ria.ru/20210717/ava-1741582771.html
https://ria.ru/20210702/kholokost-1739479404.html
https://ria.ru/20210621/antisemitizm-1737901267.html
https://ria.ru/20210719/vaktsinatsiya-1741812303.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210524/antisemitizm-1733649747.html
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интервью - религия и мировоззрение, пинхас гольдшмидт, европа, интервью
12:00 19.07.2021 (обновлено: 12:17 19.07.2021)
 

Раввин Пинхас Гольдшмидт: евреи могут уйти из Европы

© Фото : Илья Иткин/Совет раввинов ЕвропыГлава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на вручении премии CER Prize
Глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на вручении премии CER Prize - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : Илья Иткин/Совет раввинов Европы
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Еврейская община отметила 9 Ава – один из самых драматичных дней ее истории, посвященный трауру и посту в память о разрушении Первого и Второго Иерусалимских храмов. Президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт рассказал в интервью РИА Новости своем взгляде на ее будущее и о проблемах, стоящих перед европейским еврейством сегодня: об ущемляющих права общины законах, об антисемитах в парламентах государств и об отношении к пандемии коронавируса и вакцинации.
– Пинхас Соломонович, в чем, на ваш взгляд, актуальность 9 Ава в наши дни?
– Это напоминание о том, что угроза из-за недопониманий внутри еврейского народа всегда является большей, чем угроза от внешнего врага.
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– Говоря об угрозах – как вы относитесь к закону о реституции в Польше? Почему он вызвал такое возмущение в Израиле?
– Этот закон вызвал возмущение евреев в Израиле и не только, потому что он несправедливый. Более того, это не первый закон, принятый и обсуждаемый в Польше, который направлен не только на то, чтобы ограничить права евреев, но и на то, чтобы скрыть правду о роли поляков в Холокосте.
Раздаются версии, что реституцией пытаются воспользоваться мошенники. Но если это так, разве не нужно менять механизм реализации реституции? Люди во всем мире получают пособия или пенсии, и всегда есть те, кто хочет получать выплаты нечестным путем. Что, из-за мошенников нужно прекратить выплачивать пенсии?
– А как местная община отнеслась к нему?
– Конечно, местной общине непросто в этой ситуации. Они недовольны, но при этом они находятся внутри страны, поэтому, безусловно, нужно быть дипломатом. Задача руководства общины – защищать общину и помогать жить в соответствии с нашими традициями тем евреям, которые хотят остаться в Польше.
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"Из Евросоюза — вон!" Польша отказалась платить за страшные преступления
– Какая ситуация с антисемитизмом в Польше?
– Живет и процветает. Несколько дней назад осквернили кладбище.
Да и законы, созданные правительством, не находятся в вакууме. Люди слушают и начинают верить, что злые богатые евреи хотят отобрать последнее у поляков, при этом игнорируя историческую правду. Вы же знаете, что по данным историков, из погибших в Польше двух миллионов 700 тысяч евреев 200 тысяч погибли от рук поляков?
– А что можно сказать про другие страны Восточной Европы, в том числе и Россию?
– Антисемитизм в том или ином виде есть везде. Вопрос в том, какие есть законы и политическая воля, направленные на борьбу с ним. Самыми напряженными местами остаются страны Западной Европы – Франция, Бельгия.
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– Сейчас, в том числе и в России, ограничения для невакцинированных сравнивают с антисемитской политикой в Германии в 30-е годы ХХ века. Корректно ли сравнивать это?
– Нет, конечно, это некорректно. Задача властей страны – сохранить жизнь своих граждан. Мы живем в период эпидемии, в этом еще кто-то сомневается? Власть не принуждает прививаться, но власть говорит о том, что непривитый будет ограничен в каких-то действиях. Это не принуждение, а ограничительные меры, которые необходимы.
– А вообще, нужно ли принуждать граждан к вакцинации?
– Я повторюсь, я не считаю это принуждением. Власть имеет право сказать, что если не хотите вакцинироваться – не вакцинируйтесь, но тогда вы не можете посещать какие-то места или работать на определенных местах, подвергая других людей опасности. Здесь не работает "каждый за себя". Мы все связаны коллективной ответственностью. Если кому-то это не по нраву, нужно принять тот факт, что ради безопасности остальных ему придется претерпевать некоторые ограничения.
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– Вы сами вакцинировались?
– Да, уже давно.
– От коронавируса погибло уже множество людей. Не высказывалось ли в еврейской общине идеи установить день траура и поста в память о погибших от коронавируса, и есть ли уже какие-то особые поминальные молитвы?
– Поминальные молитвы проводились регулярно, однако для установления каких-либо дат нужно, чтобы сначала закончилась пандемия.
– В Германии отметили 1700 лет еврейской жизни. С каким настроением встретили юбилей в немецких общинах?
– Еврейская община в Германии развивается, открываются новые синагоги – в целом ситуация хорошая, и настроение общин тоже. В конце этого года в честь 1700-летия еврейской жизни в Германии Совет раввинов Европы будет делать в Мюнхене большую конференцию.
– Вы встречались с "преемником Меркель". Какое впечатление от встречи?
– Встреча была очень теплой. Мы затронули много тем, в частности, обсудили, как чувствует себя еврейская община в Германии. Не могли не коснуться и последних запретов в других странах Европы. Господин Лашет выразил свою поддержку и сказал, что совместная работа и сотрудничество с еврейской общиной входит в план по сохранению и развитию еврейской жизни в стране.
– А не боитесь ли вы, что "Альтернатива для Германии" получит еще больше голосов на выборах, и антисемитизм усилится? Есть ли план Б на этот случай?
– Разница между тем, что было 100 лет назад, и тем, что происходит сегодня, в том, что евреи всегда могут уйти. Это и есть план Б.
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– Если произойдет всплеск антисемитизма в Европе в целом, что будут делать общины?
– То же самое – всегда могут уйти. Но мы будем до последнего бороться как за физическую безопасность общин, так и за сохранность религиозных прав и свободы.
 
Религия и мировоззрениеИнтервью - Религия и мировоззрениеПинхас ГольдшмидтЕвропаИнтервью
 
 
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