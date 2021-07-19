https://ria.ru/20210719/gibel-1741796822.html

В Подмосковье электричка сбила трех мужчин

В Подмосковье электричка сбила трех мужчин - РИА Новости, 19.07.2021

В Подмосковье электричка сбила трех мужчин

Трое мужчин погибли под колесами поезда в районе станции Ивантеевка в Подмосковье утром в понедельник, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T09:13

2021-07-19T09:13

2021-07-19T15:34

московская область (подмосковье)

ивантеевка

происшествия

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Трое мужчин погибли под колесами поезда в районе станции Ивантеевка в Подмосковье утром в понедельник, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО."Сегодня около семи часов утра в районе станции Ивантеевка Ярославского направления МЖД электропоездом были смертельно травмированы трое мужчин", — говорится в сообщении."По факту смертельного травмирования троих мужчин на Ярославском направлении железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК Российской Федерации "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", — сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.По данным следствия, в понедельник утром трех мужчин при попытке взобраться на платформу станции Ивантеевка сбил проходящий поезд сообщением Фрязино — Москва. От полученных травм они скончались на месте.

https://ria.ru/20210609/samara-1736246472.html

московская область (подмосковье)

ивантеевка

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московская область (подмосковье), ивантеевка, происшествия