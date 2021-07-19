Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/gibel-1741796822.html
В Подмосковье электричка сбила трех мужчин
В Подмосковье электричка сбила трех мужчин - РИА Новости, 19.07.2021
В Подмосковье электричка сбила трех мужчин
Трое мужчин погибли под колесами поезда в районе станции Ивантеевка в Подмосковье утром в понедельник, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T09:13
2021-07-19T15:34
московская область (подмосковье)
ивантеевка
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/39058/80/390588073_0:154:3011:1848_1920x0_80_0_0_05d49cf4839b4ce476bb2c93202bfc2e.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Трое мужчин погибли под колесами поезда в районе станции Ивантеевка в Подмосковье утром в понедельник, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО."Сегодня около семи часов утра в районе станции Ивантеевка Ярославского направления МЖД электропоездом были смертельно травмированы трое мужчин", — говорится в сообщении."По факту смертельного травмирования троих мужчин на Ярославском направлении железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК Российской Федерации "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", — сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.По данным следствия, в понедельник утром трех мужчин при попытке взобраться на платформу станции Ивантеевка сбил проходящий поезд сообщением Фрязино — Москва. От полученных травм они скончались на месте.
https://ria.ru/20210609/samara-1736246472.html
московская область (подмосковье)
ивантеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/39058/80/390588073_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_d574d6cfebd733833fb08cdee6408053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), ивантеевка, происшествия
09:13 19.07.2021 (обновлено: 15:34 19.07.2021)
 
В Подмосковье электричка сбила трех мужчин

Электричка сбила трех мужчин в районе станции Ивантеевка в Подмосковье

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Трое мужчин погибли под колесами поезда в районе станции Ивантеевка в Подмосковье утром в понедельник, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
"Сегодня около семи часов утра в районе станции Ивантеевка Ярославского направления МЖД электропоездом были смертельно травмированы трое мужчин", — говорится в сообщении.
"По факту смертельного травмирования троих мужчин на Ярославском направлении железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК Российской Федерации "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", — сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.
По данным следствия, в понедельник утром трех мужчин при попытке взобраться на платформу станции Ивантеевка сбил проходящий поезд сообщением Фрязино — Москва. От полученных травм они скончались на месте.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 10:17
В Самарской области электричка сбила двух железнодорожников
 
Московская область (Подмосковье)ИвантеевкаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51В Росприроднадзоре рассказали о ситуации с предприятием "Москокс"
15:50В Польше зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
15:46Клишас поддержал назначение Абрамченко куратором СФО
15:44В Google рассказали о диалоге с российскими регуляторами
15:43Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36
15:41Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
15:40Глава Калмыкии прокомментировал назначение Хуснуллина куратором ЮФО
15:36В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19
15:35Площадь лесного пожара у поселка в Карелии достигла 800 гектаров
15:33Эрдоган выдвинул условия по урегулированию ситуации на Кипре
15:28NSO Group расследует неправомерное использование своих технологий
15:28В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве
15:27Роспотребнадзор раскрыл механизм работы чипа для тестирования на COVID-19
15:25Мосгорсуд не разрешил адвокату Павлову выходить в интернет
15:24В ЕС опровергли сообщения о планах направить военных в Ливию
15:22Глава фракции "Слуга народа" раскрыл планы по разделению МВД
15:17Главврач детской поликлиники Кац выдвинулась на выборы в Мосгордуму
15:15В США рассказали о коллективном подходе к защите от кибератак
15:15В Белоруссии вынесли приговоры 11 участникам радикального Telegram-чата
15:10Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель
Лента новостейМолния