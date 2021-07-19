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Ленинградская область
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Почти 130 тысяч жителей Ленобласти смогут бесплатно подключиться к газу
Почти 130 тысяч жителей Ленобласти смогут бесплатно подключиться к газу - РИА Новости, 19.07.2021
Почти 130 тысяч жителей Ленобласти смогут бесплатно подключиться к газу
Почти 130 тысяч жителей Ленинградской области могут обратиться за бесплатной газификацией; речь идет о тех, кто живет в уже газифицированных населенных пунктах, РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:31
2021-07-19T11:31
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Почти 130 тысяч жителей Ленинградской области могут обратиться за бесплатной газификацией; речь идет о тех, кто живет в уже газифицированных населенных пунктах, но чьи дома пока не подключены к голубому топливу, сообщил глава региона Александр Дрозденко."Собственники частных домов в Ленобласти, зарегистрированные в этих домах больше года, могут получить субсидию от 145 тысяч рублей на газификацию своего частного дома: прокладку сети, покупку газового котла и плиты. С 1 января 2022 года сумма субсидии вырстет до 165 тысяч рублей, для льготников она выше — 200-300 тысяч рублей", — отметил он.Дрозденко добавил, что власти и руководство "Газпрома" решили не дожидаться истечения сроков текущего договора о сотрудничестве, который заканчивается в декабре 2021 года, и приступили к формированию нового договора на 2022-2024 год. А в рамках уже подписанной в регионе программы газификации на 2021-2025 годы "Газпром" направит средства на строительство 124 межпоселковых газопроводов протяженностью около двух тысяч километров, а также на сооружение и реконструкцию 63,5 километров газопроводов-отводов и 14 газораспределительных станций.
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александр дрозденко
11:31 19.07.2021
 

Почти 130 тысяч жителей Ленобласти смогут бесплатно подключиться к газу

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Почти 130 тысяч жителей Ленинградской области могут обратиться за бесплатной газификацией; речь идет о тех, кто живет в уже газифицированных населенных пунктах, но чьи дома пока не подключены к голубому топливу, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
"Собственники частных домов в Ленобласти, зарегистрированные в этих домах больше года, могут получить субсидию от 145 тысяч рублей на газификацию своего частного дома: прокладку сети, покупку газового котла и плиты. С 1 января 2022 года сумма субсидии вырстет до 165 тысяч рублей, для льготников она выше — 200-300 тысяч рублей", — отметил он.
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Дрозденко добавил, что власти и руководство "Газпрома" решили не дожидаться истечения сроков текущего договора о сотрудничестве, который заканчивается в декабре 2021 года, и приступили к формированию нового договора на 2022-2024 год. А в рамках уже подписанной в регионе программы газификации на 2021-2025 годы "Газпром" направит средства на строительство 124 межпоселковых газопроводов протяженностью около двух тысяч километров, а также на сооружение и реконструкцию 63,5 километров газопроводов-отводов и 14 газораспределительных станций.
"В результате будут созданы условия для газификации 412 населенных пунктов в 16 районах области. Правительство области, в свою очередь, обеспечит строительство 1,1 тысячи километров внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 54 тысяч домовладений, 104 промышленных предприятий", - пояснили в пресс-службе областной администрации.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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