https://ria.ru/20210719/gaz-1741816990.html
Почти 130 тысяч жителей Ленобласти смогут бесплатно подключиться к газу
Почти 130 тысяч жителей Ленобласти смогут бесплатно подключиться к газу - РИА Новости, 19.07.2021
Почти 130 тысяч жителей Ленобласти смогут бесплатно подключиться к газу
Почти 130 тысяч жителей Ленинградской области могут обратиться за бесплатной газификацией; речь идет о тех, кто живет в уже газифицированных населенных пунктах, РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:31
2021-07-19T11:31
2021-07-19T11:31
ленинградская область
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735462957_0:10:3219:1821_1920x0_80_0_0_4cbee926f60b382d63adae601f5a8f46.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Почти 130 тысяч жителей Ленинградской области могут обратиться за бесплатной газификацией; речь идет о тех, кто живет в уже газифицированных населенных пунктах, но чьи дома пока не подключены к голубому топливу, сообщил глава региона Александр Дрозденко."Собственники частных домов в Ленобласти, зарегистрированные в этих домах больше года, могут получить субсидию от 145 тысяч рублей на газификацию своего частного дома: прокладку сети, покупку газового котла и плиты. С 1 января 2022 года сумма субсидии вырстет до 165 тысяч рублей, для льготников она выше — 200-300 тысяч рублей", — отметил он.Дрозденко добавил, что власти и руководство "Газпрома" решили не дожидаться истечения сроков текущего договора о сотрудничестве, который заканчивается в декабре 2021 года, и приступили к формированию нового договора на 2022-2024 год. А в рамках уже подписанной в регионе программы газификации на 2021-2025 годы "Газпром" направит средства на строительство 124 межпоселковых газопроводов протяженностью около двух тысяч километров, а также на сооружение и реконструкцию 63,5 километров газопроводов-отводов и 14 газораспределительных станций.
https://ria.ru/20210713/bank-1741083587.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735462957_471:0:3202:2048_1920x0_80_0_0_51556b77b87fb51bcea0886d26deac24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости.
Почти 130 тысяч жителей Ленинградской области могут обратиться за бесплатной газификацией; речь идет о тех, кто живет в уже газифицированных населенных пунктах, но чьи дома пока не подключены к голубому топливу, сообщил глава региона Александр Дрозденко
.
"Собственники частных домов в Ленобласти, зарегистрированные в этих домах больше года, могут получить субсидию от 145 тысяч рублей на газификацию своего частного дома: прокладку сети, покупку газового котла и плиты. С 1 января 2022 года сумма субсидии вырстет до 165 тысяч рублей, для льготников она выше — 200-300 тысяч рублей", — отметил он.
Дрозденко добавил, что власти и руководство "Газпрома" решили не дожидаться истечения сроков текущего договора о сотрудничестве, который заканчивается в декабре 2021 года, и приступили к формированию нового договора на 2022-2024 год. А в рамках уже подписанной в регионе программы газификации на 2021-2025 годы "Газпром" направит средства на строительство 124 межпоселковых газопроводов протяженностью около двух тысяч километров, а также на сооружение и реконструкцию 63,5 километров газопроводов-отводов и 14 газораспределительных станций.
"В результате будут созданы условия для газификации 412 населенных пунктов в 16 районах области. Правительство области, в свою очередь, обеспечит строительство 1,1 тысячи километров внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 54 тысяч домовладений, 104 промышленных предприятий", - пояснили в пресс-службе областной администрации.