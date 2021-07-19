https://ria.ru/20210719/gaz-1741816990.html

Почти 130 тысяч жителей Ленобласти смогут бесплатно подключиться к газу

Почти 130 тысяч жителей Ленобласти смогут бесплатно подключиться к газу - РИА Новости, 19.07.2021

Почти 130 тысяч жителей Ленобласти смогут бесплатно подключиться к газу

Почти 130 тысяч жителей Ленинградской области могут обратиться за бесплатной газификацией; речь идет о тех, кто живет в уже газифицированных населенных пунктах, РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:31

2021-07-19T11:31

2021-07-19T11:31

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Почти 130 тысяч жителей Ленинградской области могут обратиться за бесплатной газификацией; речь идет о тех, кто живет в уже газифицированных населенных пунктах, но чьи дома пока не подключены к голубому топливу, сообщил глава региона Александр Дрозденко."Собственники частных домов в Ленобласти, зарегистрированные в этих домах больше года, могут получить субсидию от 145 тысяч рублей на газификацию своего частного дома: прокладку сети, покупку газового котла и плиты. С 1 января 2022 года сумма субсидии вырстет до 165 тысяч рублей, для льготников она выше — 200-300 тысяч рублей", — отметил он.Дрозденко добавил, что власти и руководство "Газпрома" решили не дожидаться истечения сроков текущего договора о сотрудничестве, который заканчивается в декабре 2021 года, и приступили к формированию нового договора на 2022-2024 год. А в рамках уже подписанной в регионе программы газификации на 2021-2025 годы "Газпром" направит средства на строительство 124 межпоселковых газопроводов протяженностью около двух тысяч километров, а также на сооружение и реконструкцию 63,5 километров газопроводов-отводов и 14 газораспределительных станций.

https://ria.ru/20210713/bank-1741083587.html

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александр дрозденко