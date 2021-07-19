https://ria.ru/20210719/fsb-1741951461.html

В ФСБ посчитали угрозой получение иностранцами данных о "Роскосмосе"

В ФСБ посчитали угрозой получение иностранцами данных о "Роскосмосе" - РИА Новости, 20.07.2021

В ФСБ посчитали угрозой получение иностранцами данных о "Роскосмосе"

Федеральная служба безопасности подготовила проект перечня сведений, получение которых другими странами может быть использовано против России. В частности, в... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-19T23:43

2021-07-19T23:43

2021-07-20T00:39

безопасность

россия

космос - риа наука

роскосмос

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Федеральная служба безопасности подготовила проект перечня сведений, получение которых другими странами может быть использовано против России. В частности, в список включены практически любые данные, касающиеся деятельности "Роскосмоса". Проект размещен на сайте по подготовке нормативных актов.Как следует из перечня, к подобным сведениям, не подпадающим под категорию государственной тайны, относится информация о финансовом состоянии "Роскосмоса" и финансово-экономические прогнозы развития, сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, приводящих к сдерживанию развития этой госкорпорации.Помимо этого, включены сведения о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры, а также планы по их разработке. Также значатся данные о разработке и внедрении в космической технике инноваций и технологий нового поколения, в том числе на новых физических принципах, сведения о внедрении космических технологий в интересах обороны и безопасности страны, сведения о развитии ядерной энергетики, включая создание межорбитальных буксиров.В списке ФСБ, кроме того, отмечены сведения о наращивании возможностей системы контроля космического пространства (относится к ведению ВКС. — Прим. ред.), документирования фактов преднамеренного воздействия на российскую орбитальную группировку, сведения о перспективах развития организациями ракетно-космической отрасли, за исключением тех, которые находятся в открытом доступеТакже в списке значится информация о закупках и потребностях в закупках за рубежом высокотехнологичной продукции для создания космической техники, сведения о программах международного сотрудничества в области космоса, кроме данных в открытом доступе. То же самое касается и сведений об экспорте и импорте космической техники.Лиц, занимающихся сбором таких данных, могут признать иноагентами.

https://ria.ru/20210715/terakt-1741419161.html

https://ria.ru/20210705/terakty-1739874430.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, россия, космос - риа наука, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)