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Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу ракетой "Циркон"
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу ракетой "Циркон" - РИА Новости, 19.07.2021
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу ракетой "Циркон"
Российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T08:54
2021-07-19T10:44
циркон
белое море
адмирал горшков (фрегат)
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели, сообщает Минобороны России."В акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря", — говорится в сообщении.Гиперзвуковая ракета "Циркон", выпущенная фрегатом "Адмирал Горшков" из акватории Белого моря, прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 километров, также сообщает Минобороны России.Добавляется, что в ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты "Циркон". Скорость полета составила около 7 Махов.Отмечается, что комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли ВМФ России.Как сообщил ранее РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, до конца июля в рамках стартующих государственных испытаний корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" будет выполнена стрельба по наземной и морской мишеням с борта фрегата "Адмирал Горшков".
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Стрельба гиперзвуковой ракетой "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков" из Белого моря успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели на побережье Баренцева моря (на удалении более 350 км)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
циркон, белое море, адмирал горшков (фрегат), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
08:54 19.07.2021 (обновлено: 10:44 19.07.2021)
 
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу ракетой "Циркон"

Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели, сообщает Минобороны России.
"В акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря", — говорится в сообщении.
Гиперзвуковая ракета "Циркон", выпущенная фрегатом "Адмирал Горшков" из акватории Белого моря, прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 километров, также сообщает Минобороны России.

"По данным объективного контроля, ракета "Циркон" прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 километров", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты "Циркон". Скорость полета составила около 7 Махов.
Отмечается, что комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли ВМФ России.
Как сообщил ранее РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, до конца июля в рамках стартующих государственных испытаний корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" будет выполнена стрельба по наземной и морской мишеням с борта фрегата "Адмирал Горшков".
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ЦирконБелое мореАдмирал Горшков (фрегат)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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