https://ria.ru/20210719/forum-1741829793.html
Открыта регистрация на Международный таможенный форум – 2021
Открыта регистрация на Международный таможенный форум – 2021 - РИА Новости, 19.07.2021
Открыта регистрация на Международный таможенный форум – 2021
На площадке Центра международной торговли в Москве 21-22 октября 2021 года пройдет Международный таможенный форум. Зарегистрироваться онлайн и ознакомиться с... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:21
2021-07-19T12:21
2021-07-19T12:21
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/59683/27/596832745_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_af1feb20b01f4a09a70b62da89da35e9.jpg
МОСКВА, 19 июл - Пресс-служба ФТС России. На площадке Центра международной торговли в Москве 21-22 октября 2021 года пройдет Международный таможенный форум. Зарегистрироваться онлайн и ознакомиться с программой можно на сайте форума: https://forum.customs.gov.ru/ru.Ключевая миссия форума – создать эффективную платформу для обмена опытом, взаимодействия государства и делового сообщества в целях развития внешнеэкономической деятельности.Ежегодно мероприятие собирает представителей органов государственной власти, российских и зарубежных деловых кругов для обмена опытом и диалога о развитии сферы внешней торговли.В этом году участники обсудят внедрение искусственного интеллекта и совершенствование электронных сервисов для бизнеса, поддержку экспорта в Российской Федерации, тренды и перспективы развития интернет-торговли, экосистемы как новый вид цифровизации ВЭД, развитие транзитного потенциала ЕАЭС и другие актуальные темы.Ознакомиться с полным списком тематических треков деловой программы форума можно на сайте мероприятия: https://forum.customs.gov.ru/ru/about.Международный таможенный форум – это новый формат проводившейся с 1999 года ежегодной выставки "Таможенная служба". По Распоряжению Правительства России от 21 мая 2019 года № 1000-р Международный таможенный форум проводится ежегодно.Контакты:Онлайн-регистрация участников: https://forum.customs.gov.ru/ru/participants.Стать партнером: https://forum.customs.gov.ru/ru/become-partner.Аккредитация СМИ: https://forum.customs.gov.ru/ru/smiОргкомитет форума: +7 499 449-73-19, mtf@ca.customs.gov.ru.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/59683/27/596832745_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_8e6a0f07003327fc528ee8f1f5f361fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 19 июл - Пресс-служба ФТС России.
На площадке Центра международной торговли в Москве 21-22 октября 2021 года пройдет Международный таможенный форум. Зарегистрироваться онлайн и ознакомиться с программой можно на сайте форума: https://forum.customs.gov.ru/ru
.
Ключевая миссия форума – создать эффективную платформу для обмена опытом, взаимодействия государства и делового сообщества в целях развития внешнеэкономической деятельности.
Ежегодно мероприятие собирает представителей органов государственной власти, российских и зарубежных деловых кругов для обмена опытом и диалога о развитии сферы внешней торговли.
В этом году участники обсудят внедрение искусственного интеллекта и совершенствование электронных сервисов для бизнеса, поддержку экспорта в Российской Федерации, тренды и перспективы развития интернет-торговли, экосистемы как новый вид цифровизации ВЭД, развитие транзитного потенциала ЕАЭС и другие актуальные темы.
Ознакомиться с полным списком тематических треков деловой программы форума можно на сайте мероприятия: https://forum.customs.gov.ru/ru/about
.
Международный таможенный форум – это новый формат проводившейся с 1999 года ежегодной выставки "Таможенная служба". По Распоряжению Правительства России от 21 мая 2019 года № 1000-р Международный таможенный форум проводится ежегодно.
Оргкомитет форума: +7 499 449-73-19, mtf@ca.customs.gov.ru.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.