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Открыта регистрация на Международный таможенный форум – 2021
Открыта регистрация на Международный таможенный форум – 2021 - РИА Новости, 19.07.2021
Открыта регистрация на Международный таможенный форум – 2021
На площадке Центра международной торговли в Москве 21-22 октября 2021 года пройдет Международный таможенный форум. Зарегистрироваться онлайн и ознакомиться с... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:21
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МОСКВА, 19 июл - Пресс-служба ФТС России. На площадке Центра международной торговли в Москве 21-22 октября 2021 года пройдет Международный таможенный форум. Зарегистрироваться онлайн и ознакомиться с программой можно на сайте форума: https://forum.customs.gov.ru/ru.Ключевая миссия форума – создать эффективную платформу для обмена опытом, взаимодействия государства и делового сообщества в целях развития внешнеэкономической деятельности.Ежегодно мероприятие собирает представителей органов государственной власти, российских и зарубежных деловых кругов для обмена опытом и диалога о развитии сферы внешней торговли.В этом году участники обсудят внедрение искусственного интеллекта и совершенствование электронных сервисов для бизнеса, поддержку экспорта в Российской Федерации, тренды и перспективы развития интернет-торговли, экосистемы как новый вид цифровизации ВЭД, развитие транзитного потенциала ЕАЭС и другие актуальные темы.Ознакомиться с полным списком тематических треков деловой программы форума можно на сайте мероприятия: https://forum.customs.gov.ru/ru/about.Международный таможенный форум – это новый формат проводившейся с 1999 года ежегодной выставки "Таможенная служба". По Распоряжению Правительства России от 21 мая 2019 года № 1000-р Международный таможенный форум проводится ежегодно.Контакты:Онлайн-регистрация участников: https://forum.customs.gov.ru/ru/participants.Стать партнером: https://forum.customs.gov.ru/ru/become-partner.Аккредитация СМИ: https://forum.customs.gov.ru/ru/smiОргкомитет форума: +7 499 449-73-19, mtf@ca.customs.gov.ru.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
12:21 19.07.2021
 

Открыта регистрация на Международный таможенный форум – 2021

© РИА Новости / Борис Приходько / Перейти в фотобанкЦентр международной торговли
Центр международной торговли - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Борис Приходько
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - Пресс-служба ФТС России. На площадке Центра международной торговли в Москве 21-22 октября 2021 года пройдет Международный таможенный форум. Зарегистрироваться онлайн и ознакомиться с программой можно на сайте форума: https://forum.customs.gov.ru/ru.
Ключевая миссия форума – создать эффективную платформу для обмена опытом, взаимодействия государства и делового сообщества в целях развития внешнеэкономической деятельности.
Ежегодно мероприятие собирает представителей органов государственной власти, российских и зарубежных деловых кругов для обмена опытом и диалога о развитии сферы внешней торговли.
В этом году участники обсудят внедрение искусственного интеллекта и совершенствование электронных сервисов для бизнеса, поддержку экспорта в Российской Федерации, тренды и перспективы развития интернет-торговли, экосистемы как новый вид цифровизации ВЭД, развитие транзитного потенциала ЕАЭС и другие актуальные темы.
Ознакомиться с полным списком тематических треков деловой программы форума можно на сайте мероприятия: https://forum.customs.gov.ru/ru/about.
Международный таможенный форум – это новый формат проводившейся с 1999 года ежегодной выставки "Таможенная служба". По Распоряжению Правительства России от 21 мая 2019 года № 1000-р Международный таможенный форум проводится ежегодно.
Контакты:
Онлайн-регистрация участников: https://forum.customs.gov.ru/ru/participants.
Стать партнером: https://forum.customs.gov.ru/ru/become-partner.
Аккредитация СМИ: https://forum.customs.gov.ru/ru/smi
Оргкомитет форума: +7 499 449-73-19, mtf@ca.customs.gov.ru.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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