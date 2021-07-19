https://ria.ru/20210719/finansy-1741951018.html
В США биржи закрылись снижением основных индексов
В США биржи закрылись снижением основных индексов - РИА Новости, 19.07.2021
В США биржи закрылись снижением основных индексов
Основные фондовые индексы США снизились на закрытии биржи в понедельник на усилении опасений по поводу распространения варианта коронавируса "дельта",... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T23:20
2021-07-19T23:20
2021-07-19T23:20
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Основные фондовые индексы США снизились на закрытии биржи в понедельник на усилении опасений по поводу распространения варианта коронавируса "дельта", свидетельствуют данные торгов.По данным на закрытие биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 2,09% - до 33963,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,06%, до 14274,98 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,58%, до 4258,73 пункта.Американские рынки в понедельник открылись резким снижением более чем на 1%, поскольку опасения инвесторов по поводу распространения "дельта"-штамма растут. Трейдеры сохраняют беспокойство за восстановление экономики в период растущей заболеваемости.
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dow jones, nasdaq, s&p 500, сша, экономика
В США биржи закрылись снижением основных индексов
В США биржи закрылись снижением основным индексов из-за опасений по поводу распространения COVID-19