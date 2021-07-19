Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210719/finansy-1741951018.html
В США биржи закрылись снижением основных индексов
В США биржи закрылись снижением основных индексов - РИА Новости, 19.07.2021
В США биржи закрылись снижением основных индексов
Основные фондовые индексы США снизились на закрытии биржи в понедельник на усилении опасений по поводу распространения варианта коронавируса "дельта",... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T23:20
2021-07-19T23:20
dow jones
nasdaq
s&p 500
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733284586_0:68:2429:1435_1920x0_80_0_0_101b04f3fa9047a6890f75032bd22c00.jpg
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Основные фондовые индексы США снизились на закрытии биржи в понедельник на усилении опасений по поводу распространения варианта коронавируса "дельта", свидетельствуют данные торгов.По данным на закрытие биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 2,09% - до 33963,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,06%, до 14274,98 пункта, а индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 1,58%, до 4258,73 пункта.Американские рынки в понедельник открылись резким снижением более чем на 1%, поскольку опасения инвесторов по поводу распространения "дельта"-штамма растут. Трейдеры сохраняют беспокойство за восстановление экономики в период растущей заболеваемости.
https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741896921.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733284586_0:0:1882:1411_1920x0_80_0_0_d15f67493eba03e6bd2eb38d9ac21a5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
dow jones, nasdaq, s&p 500, сша, экономика
23:20 19.07.2021
 
В США биржи закрылись снижением основных индексов

В США биржи закрылись снижением основным индексов из-за опасений по поводу распространения COVID-19

© AP Photo / Frank Franklin IIНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© AP Photo / Frank Franklin II
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Основные фондовые индексы США снизились на закрытии биржи в понедельник на усилении опасений по поводу распространения варианта коронавируса "дельта", свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытие биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 2,09% - до 33963,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,06%, до 14274,98 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,58%, до 4258,73 пункта.
В офисе группы Московская Биржа ММВБ-РТС - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 16:40
Российский рынок акций падает на негативном внешнем фоне
Американские рынки в понедельник открылись резким снижением более чем на 1%, поскольку опасения инвесторов по поводу распространения "дельта"-штамма растут. Трейдеры сохраняют беспокойство за восстановление экономики в период растущей заболеваемости.
 
Dow JonesNasdaqS&P 500СШАЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека
07:30На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте
07:21Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений
06:56В Кабуле ракеты упали рядом с президентским дворцом, сообщили СМИ
06:23Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
06:22В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
06:07Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
05:39Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
05:19В ДТП на юге Красноярского края погибли три человека
05:04На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
05:02Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации
04:57В центральной Мексике застрелили журналиста
04:52Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
04:45Врач предупредила россиян об ошибке насчет витамина D
04:45Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет с территории Ливана
04:39Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
04:15Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
04:13Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
04:06Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
03:57При взрыве дома в Техасе пострадали шесть человек
Лента новостейМолния