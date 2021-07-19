https://ria.ru/20210719/fetva-1741882918.html

Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации

Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации - РИА Новости, 19.07.2021

Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации

Духовное собрание мусульман России (ДСМР) издало фетву (богословское заключение) с неодобрением необоснованных отказов верующих от вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:41

2021-07-19T15:41

2021-07-19T15:41

религия и мировоззрение

вакцинация россиян от covid-19

россия

альбир крганов

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) издало фетву (богословское заключение) с неодобрением необоснованных отказов верующих от вакцинации от коронавируса."Категоричный необоснованный отказ от вакцинации и распространение фейковых слухов о ее составе и последствиях не приветствуется. Пока в нашем государстве проводится бесплатная массовая вакцинация препаратами, отвечающими высоким международным требованиям, всем нашим соотечественникам было бы целесообразно сделать прививки себе и своим семьям по согласованию с врачами и при отсутствии противопоказаний к этому", - говорится в опубликованной в понедельник фетве Совета улемов ДСМР.Фетва также предписывает соблюдение мер предосторожности при праздновании Курбан-байрама, соблюдение социальной дистанции в мечетях, исполнение традиционных праздничных обрядов и встреч в режиме онлайн, а также заказ онлайн праздничного жертвоприношения."Духовному собранию мусульман России, сотрудникам его структурных подразделений и отделений в регионах и имам-хатибов следует провести детальную и масштабную разъяснительную работу по содержанию данной фетвы среди населения", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210719/propoved-1741869140.html

россия

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вакцинация россиян от covid-19, россия, альбир крганов