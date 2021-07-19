Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210719/fetva-1741882918.html
Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации - РИА Новости, 19.07.2021
Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации
Духовное собрание мусульман России (ДСМР) издало фетву (богословское заключение) с неодобрением необоснованных отказов верующих от вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:41
2021-07-19T15:41
религия и мировоззрение
вакцинация россиян от covid-19
россия
альбир крганов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740977798_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_df9246a3057fda890c759c1ef1520a4d.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) издало фетву (богословское заключение) с неодобрением необоснованных отказов верующих от вакцинации от коронавируса."Категоричный необоснованный отказ от вакцинации и распространение фейковых слухов о ее составе и последствиях не приветствуется. Пока в нашем государстве проводится бесплатная массовая вакцинация препаратами, отвечающими высоким международным требованиям, всем нашим соотечественникам было бы целесообразно сделать прививки себе и своим семьям по согласованию с врачами и при отсутствии противопоказаний к этому", - говорится в опубликованной в понедельник фетве Совета улемов ДСМР.Фетва также предписывает соблюдение мер предосторожности при праздновании Курбан-байрама, соблюдение социальной дистанции в мечетях, исполнение традиционных праздничных обрядов и встреч в режиме онлайн, а также заказ онлайн праздничного жертвоприношения."Духовному собранию мусульман России, сотрудникам его структурных подразделений и отделений в регионах и имам-хатибов следует провести детальную и масштабную разъяснительную работу по содержанию данной фетвы среди населения", - говорится в документе.
https://ria.ru/20210719/propoved-1741869140.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740977798_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_42d758bb1a741c3c8848b435b201fa1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, россия, альбир крганов
15:41 19.07.2021
 

Духовное собрание мусульман осудило необоснованные отказы от вакцинации

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) издало фетву (богословское заключение) с неодобрением необоснованных отказов верующих от вакцинации от коронавируса.
"Категоричный необоснованный отказ от вакцинации и распространение фейковых слухов о ее составе и последствиях не приветствуется. Пока в нашем государстве проводится бесплатная массовая вакцинация препаратами, отвечающими высоким международным требованиям, всем нашим соотечественникам было бы целесообразно сделать прививки себе и своим семьям по согласованию с врачами и при отсутствии противопоказаний к этому", - говорится в опубликованной в понедельник фетве Совета улемов ДСМР.
Фетва также предписывает соблюдение мер предосторожности при праздновании Курбан-байрама, соблюдение социальной дистанции в мечетях, исполнение традиционных праздничных обрядов и встреч в режиме онлайн, а также заказ онлайн праздничного жертвоприношения.
"Духовному собранию мусульман России, сотрудникам его структурных подразделений и отделений в регионах и имам-хатибов следует провести детальную и масштабную разъяснительную работу по содержанию данной фетвы среди населения", - говорится в документе.
Вид на Соловецкий монастырь со стороны бухты Благополучия - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 14:46Религия и мировоззрение
В РПЦ оценили проповедь наместника Соловецкого монастыря о вакцинах
 
Религия и мировоззрениеВакцинация россиян от COVID-19РоссияАльбир Крганов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека
07:30На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте
07:21Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений
06:56В Кабуле ракеты упали рядом с президентским дворцом, сообщили СМИ
06:23Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
06:22В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
06:07Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
05:39Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
05:19В ДТП на юге Красноярского края погибли три человека
05:04На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
05:02Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации
04:57В центральной Мексике застрелили журналиста
04:52Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
04:45Врач предупредила россиян об ошибке насчет витамина D
04:45Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет с территории Ливана
04:39Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
04:15Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
04:13Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
04:06Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
03:57При взрыве дома в Техасе пострадали шесть человек
Лента новостейМолния