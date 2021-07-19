https://ria.ru/20210719/evropa-1741900965.html
В Германии заявили, что Европа нуждается в США
В Германии заявили, что Европа нуждается в США - РИА Новости, 19.07.2021
В Германии заявили, что Европа нуждается в США
Европа нуждается в США, чтобы противостоять "сложным вызовам 21 века", в том числе Китаю и России, заявил перед стартом переговоров в Вашингтоне уполномоченный... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:55
2021-07-19T16:55
2021-07-19T16:55
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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Европа нуждается в США, чтобы противостоять "сложным вызовам 21 века", в том числе Китаю и России, заявил перед стартом переговоров в Вашингтоне уполномоченный кабмина ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Бейер."Для меня одно можно сказать наверняка: мы сможем пережить сложные вызовы 21-го века - Китай, Россия, цифровизация, изменение климата и, что не менее важно, пандемии - если мы будем работать над ними в тесном, доверительном трансатлантическом альянсе. И я сознательно всегда помню о нашем близком партнере Канаде. Вкратце: Европе нужна Северная Америка, но Северной Америке также нужна Европа", - приводит слова уполномоченного рассылка МИД ФРГ.Центральными темами нынешней серии политических переговоров, которые пройдут 19-23 июля, станет торговля, безопасность, политика в области климата и отношения с Китаем, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20210711/voyna-1740786157.html
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россия, мид германии, германия, китай, европа, сша, в мире
В Германии заявили, что Европа нуждается в США
Уполномоченный кабмина Германии Бейер: Европа нуждается в США, чтобы противостоять Китаю и России