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В Германии заявили, что Европа нуждается в США
В Германии заявили, что Европа нуждается в США - РИА Новости, 19.07.2021
В Германии заявили, что Европа нуждается в США
Европа нуждается в США, чтобы противостоять "сложным вызовам 21 века", в том числе Китаю и России, заявил перед стартом переговоров в Вашингтоне уполномоченный... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T16:55
2021-07-19T16:55
россия
мид германии
германия
китай
европа
сша
в мире
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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Европа нуждается в США, чтобы противостоять "сложным вызовам 21 века", в том числе Китаю и России, заявил перед стартом переговоров в Вашингтоне уполномоченный кабмина ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Бейер."Для меня одно можно сказать наверняка: мы сможем пережить сложные вызовы 21-го века - Китай, Россия, цифровизация, изменение климата и, что не менее важно, пандемии - если мы будем работать над ними в тесном, доверительном трансатлантическом альянсе. И я сознательно всегда помню о нашем близком партнере Канаде. Вкратце: Европе нужна Северная Америка, но Северной Америке также нужна Европа", - приводит слова уполномоченного рассылка МИД ФРГ.Центральными темами нынешней серии политических переговоров, которые пройдут 19-23 июля, станет торговля, безопасность, политика в области климата и отношения с Китаем, добавили в министерстве.
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россия
германия
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европа
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россия, мид германии, германия, китай, европа, сша, в мире
16:55 19.07.2021
 
В Германии заявили, что Европа нуждается в США

Уполномоченный кабмина Германии Бейер: Европа нуждается в США, чтобы противостоять Китаю и России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Германии в Москве
Флаги на территории посольства Германии в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Европа нуждается в США, чтобы противостоять "сложным вызовам 21 века", в том числе Китаю и России, заявил перед стартом переговоров в Вашингтоне уполномоченный кабмина ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Бейер.
"Для меня одно можно сказать наверняка: мы сможем пережить сложные вызовы 21-го века - Китай, Россия, цифровизация, изменение климата и, что не менее важно, пандемии - если мы будем работать над ними в тесном, доверительном трансатлантическом альянсе. И я сознательно всегда помню о нашем близком партнере Канаде. Вкратце: Европе нужна Северная Америка, но Северной Америке также нужна Европа", - приводит слова уполномоченного рассылка МИД ФРГ.
Центральными темами нынешней серии политических переговоров, которые пройдут 19-23 июля, станет торговля, безопасность, политика в области климата и отношения с Китаем, добавили в министерстве.
Американский флаг возле здания Капитолия США во время инаугурации избранного президента Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
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