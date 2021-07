https://ria.ru/20210719/elektromobili-1741861010.html

Электрическое первенство. Как Китай стал лидером рынка электромобилей

2021-07-19T14:26

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730474871_0:101:1438:910_1920x0_80_0_0_8e629c33e395ede4d5c4b8f05368bdc2.jpg

МОСКВА, 19 июл — Проект "Россия — Китай: главное". Китай прощается с бензином и приветствует аккумуляторные батареи — при поддержке правительства китайский рынок электрокаров ширится буквально с каждым днем. Если еще несколько лет назад электрические автомобили были для китайцев малоизвестным способом передвижения, то сегодня по дорогам страны ездят миллионы электрокаров, а спустя 15 лет в стране вовсе перестанут покупать автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Как Китай стал крупнейшим рынком электроавтомобилей — в материале проекта "Россия — Китай: главное".От люкса до стартаповКитай твердо намерен стать лидером рынка электромобилей (EV). В 2030 году три из пяти проданных автомобилей в стране будут работать от аккумуляторов, предсказывают в китайских банках HSBC и UBS. При пересчете ежегодно в продажу будет поступать десять миллионов электрокаров, каждый стоимостью около 20 тысяч долларов. А значит, размер рынка через десять лет достигнет 360 миллиардов долларов.Совсем недавно такие цифры казались невероятными. Однако стремительное развитие китайских технологических компаний и поддержка государства сделали их вполне реальными планами.Первая китайская компания, попытавшая счастье на этом поприще, — BYD (Build Your Dream). Свой первый электромобиль она произвела в 2008 году. Спустя 12 лет, в 2020-м, фирма выпустила почти 140 тысяч автомобилей и заработала 23,4 миллиарда долларов.Крупнейший производитель электрокаров в стране все же пока не китайский. BYD обгоняет известная уже во всем мире Tesla. Больше всего автомобилей компании можно увидеть в крупных городах, таких как Пекин и Шанхай, где в 2019 году появился первый завод фирмы на китайской земле. Примечательно, что Tesla — единственная иностранная компания в стране, которой позволено самостоятельно управлять своим производством. Остальным внешним игрокам необходимо создавать совместные предприятия с китайскими. Так, например, действуют General Motors и Ford.Однако такие крупные компании далеко не единственные на рынке, на пятки им наступают молодые местные производители — Xpeng Inc., Li Auto Inc., WM Motor, Nio Inc. Последний — самый крупный электромобильный стартап, он появился в 2018 году. При этом компанию уже оценивают в 56 миллиардов долларов — больше, чем General Motors.Вступают в игру и люксовые бренды. На прошедшей в апреле в Шанхае ярмарке были представлены EV-модели от Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini и Audi.Всего за долю перспективного и уже крупнейшего в мире рынка электрокаров борются около 30 компаний. Среди них и такие ветераны автоиндустрии, как китайская SAIC и Volkswagen, и компании, занимавшиеся недвижимостью, и техногиганты Tensent и Huawei. Гонка не из легких. Китайские покупатели и так избалованы огромным выбором обычных машин, к которому теперь добавился богатый ассортимент электромобилей. Борьба за потребителей предстоит непростая.Государство в помощьРынок электрических автомобилей не развивается сам по себе ни в Европе, ни в Америке, ни в Азии. Правительства вынуждены его стимулировать — выделять субсидии, преференции, льготы. И Китай здесь в лидерах.Государство возмещает покупателям электрокаров часть стоимости в зависимости от того, сколько может проехать автомобиль на одной полной зарядке. Как правило, сумма составляет около 18 тысяч юаней (2,8 тысячи долларов). Однако недавно такую "скидку" снизили на 20 процентов — до 14 тысяч юаней. Субсидии распространяются только на автомобили ценой ниже 300 тысяч юаней (46 тысяч долларов). Исключение — машины с упрощенной системой смены аккумулятора.Такая политика уже позволила Китаю стать самым крупным в мире рынком электромобилей, на который приходится почти половина продаж во всем мире.Восточная Азия уже является лидером в производстве аккумуляторов — одной из самых дорогих и наукоемких частей автомобиля. На Японию, Южную Корею и Китай вместе приходится около 95 процентов всех произведенных в мире аккумуляторов. Самая большая доля у КНР: страна обладает самыми большими производственными мощностями в этой сфере, и в ближайшие годы это не изменится, считают аналитики.Власти Китая поддерживают не только производителей автомобилей, но и компании, которые занимаются исследованиями, разработкой новых типов аккумуляторов, программного обеспечения, чтобы китайские производители могли как можно скорее выйти на европейский и американский рынки и быть на них конкурентоспособными. Примеры успеха такой стратегии уже есть — производитель батарей Contemporary Amperex Technology Co Ltd, который поставляет зарядные устройства Tesla. Компания разработала аккумулятор, который можно использовать в течение 16 лет, а машина на нем проедет более 1,6 миллиона километров.Помимо этого, руководство страны контролирует и цепочки поставок, улучшает инфраструктуру для владельцев электромобилей. По всей стране установлено около 500 тысяч станций подзарядки EV — в пять раз больше, чем в США. Более того, система станций унифицирована. То есть вне зависимости от марки автомобиля зарядить его можно на любой станции.Лидер на рынкеХотя спрос на электроавтомобили в Китае при помощи властей в последние годы неуклонно рос, в начале пандемийного 2020 года он снизился. Сказалось падение цен на нефть, и многие покупатели, для которых стоимость обслуживания машины в приоритете, отказались от идеи купить электрокар. Однако вместе с экономическим восстановлением возвращается и популярность электромобилей.Только в сентябре 2020 года, когда в Китае уже справились с пандемией, BYD продала 19,8 тысячи автомобилей, работающих на новых источниках энергии, — на 45% больше, чем в предыдущем году. В 2021-м рынок продолжил восстановление, а в апреле был побит рекорд по производству и продаже EV за один месяц — 216 тысяч и 206 тысяч. Это, соответственно, на 163,6% и 180,3% больше показателей предыдущего года.Несмотря на коронакризис, по итогам прошлого года в Китае было продано на один миллион больше электрокаров, чем в США. Причин несколько: во-первых, в Штатах нет такой мощной государственной поддержки индустрии, к тому же там нет своего масштабного производства аккумуляторов. В то же время вкусы покупателей двух стран различаются. Китайцы охотно покупают миниатюрные городские электрокары, которые можно легко припарковать на тесной улице. В частности, бестселлер прошлого года — Hong Guanf Mini совместного предприятия General Motors и китайской Wuling. Таких машин продавали более 30 тысяч в месяц. В США же самые популярные модели — SUV и массивные пикапы. Ford F-серии, например, уже 39 лет подряд остается самым продаваемым автомобилем в Штатах.Так государственное подспорье и заинтересованность граждан позволила Китаю стать одним из крупнейших рынков электрокаров в мире. И остальным странам предстоит потрудиться, чтобы догнать китайских производителей.

