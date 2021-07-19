https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741944071.html
Белоусов рассказал, сколько денег выделят на развитие технологий в России
Белоусов рассказал, сколько денег выделят на развитие технологий в России - РИА Новости, 19.07.2021
Белоусов рассказал, сколько денег выделят на развитие технологий в России
Свыше 650 миллиардов рублей планируется направить в 2022-2024 годах на "проекты-маяки" в сфере технологического развития в РФ, в том числе из средств Фонда... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T21:08
2021-07-19T21:08
2021-07-19T21:25
россия
андрей белоусов
москва
технологии
экономика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Свыше 650 миллиардов рублей планируется направить в 2022-2024 годах на "проекты-маяки" в сфере технологического развития в РФ, в том числе из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и внебюджетных источников, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.На заседании по стратегическому развитию и национальным проектам Белоусов рассказал, что технологические развитие является одним из условий для устойчивого роста экономики страны на ближайшие годы."Необходимо создать условия для того, чтобы частные компании и частные инвесторы получили вкус к технологиям и научились зарабатывать на внедрении новых технологий, другими словами в стране должны быть созданы рынки высокотехнологичной продукции, достаточно емкие рынки. Для решения этой задачи предложена целая группа стратегических инициатив, которые объединены общим названием проектов-маяков", - сказал Белоусов."Всего в эти проекты в 2022-2024 годах предполагается инвестировать 652 миллиарда рублей, в том числе средств ФНБ и внебюджетных средств - 556 миллиардов рублей, то есть 85%", - добавил он.Он также перечислил некоторые из проектов, среди которых создание коридоров коммерческого автономного беспилотного судовождения (первый такой маршрут - Усть-Луга - Калининград); беспилотная доставка грузов в труднодоступные районы Арктики и Дальнего Востока; беспилотные логистические транспортные коридоры для перевозки грузов. "Первый такой коридор предполагается создать в рамках трассы дороги М-11 направления Москва - Санкт-Петербург до 2024 года", - рассказал первый вице-премьер.В числе стратегических технологических инициатив - создание системы дистанционного наблюдения и диагностики людей страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом; разработка семейства продуктов и технологий, связанных с улучшением экологии и сокращением выбросов парниковых газов и другое.Также, по его словам, важным направлением поддержки технологического развития является акселерация технологических стартапов. Запуск такой системы будет дан в конце июля.
https://ria.ru/20210605/belousov-1735810591.html
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россия, андрей белоусов, москва, технологии, экономика
21:08 19.07.2021 (обновлено: 21:25 19.07.2021)
Белоусов рассказал, сколько денег выделят на развитие технологий в России
Белоусов рассказал о выделении денег на развитие технологий в России
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Свыше 650 миллиардов рублей планируется направить в 2022-2024 годах на "проекты-маяки" в сфере технологического развития в РФ
, в том числе из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и внебюджетных источников, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
.
На заседании по стратегическому развитию и национальным проектам Белоусов рассказал, что технологические развитие является одним из условий для устойчивого роста экономики страны на ближайшие годы.
"Необходимо создать условия для того, чтобы частные компании и частные инвесторы получили вкус к технологиям и научились зарабатывать на внедрении новых технологий, другими словами в стране должны быть созданы рынки высокотехнологичной продукции, достаточно емкие рынки. Для решения этой задачи предложена целая группа стратегических инициатив, которые объединены общим названием проектов-маяков", - сказал Белоусов.
"Всего в эти проекты в 2022-2024 годах предполагается инвестировать 652 миллиарда рублей, в том числе средств ФНБ и внебюджетных средств - 556 миллиардов рублей, то есть 85%", - добавил он.
Он также перечислил некоторые из проектов, среди которых создание коридоров коммерческого автономного беспилотного судовождения (первый такой маршрут - Усть-Луга
- Калининград
); беспилотная доставка грузов в труднодоступные районы Арктики
и Дальнего Востока
; беспилотные логистические транспортные коридоры для перевозки грузов. "Первый такой коридор предполагается создать в рамках трассы дороги М-11 направления Москва
- Санкт-Петербург
до 2024 года", - рассказал первый вице-премьер.
В числе стратегических технологических инициатив - создание системы дистанционного наблюдения и диагностики людей страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом; разработка семейства продуктов и технологий, связанных с улучшением экологии и сокращением выбросов парниковых газов и другое.
Также, по его словам, важным направлением поддержки технологического развития является акселерация технологических стартапов. Запуск такой системы будет дан в конце июля.