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Белоусов рассказал, сколько денег выделят на развитие технологий в России
Белоусов рассказал, сколько денег выделят на развитие технологий в России - РИА Новости, 19.07.2021
Белоусов рассказал, сколько денег выделят на развитие технологий в России
Свыше 650 миллиардов рублей планируется направить в 2022-2024 годах на "проекты-маяки" в сфере технологического развития в РФ, в том числе из средств Фонда... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T21:08
2021-07-19T21:25
россия
андрей белоусов
москва
технологии
экономика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Свыше 650 миллиардов рублей планируется направить в 2022-2024 годах на "проекты-маяки" в сфере технологического развития в РФ, в том числе из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и внебюджетных источников, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.На заседании по стратегическому развитию и национальным проектам Белоусов рассказал, что технологические развитие является одним из условий для устойчивого роста экономики страны на ближайшие годы."Необходимо создать условия для того, чтобы частные компании и частные инвесторы получили вкус к технологиям и научились зарабатывать на внедрении новых технологий, другими словами в стране должны быть созданы рынки высокотехнологичной продукции, достаточно емкие рынки. Для решения этой задачи предложена целая группа стратегических инициатив, которые объединены общим названием проектов-маяков", - сказал Белоусов."Всего в эти проекты в 2022-2024 годах предполагается инвестировать 652 миллиарда рублей, в том числе средств ФНБ и внебюджетных средств - 556 миллиардов рублей, то есть 85%", - добавил он.Он также перечислил некоторые из проектов, среди которых создание коридоров коммерческого автономного беспилотного судовождения (первый такой маршрут - Усть-Луга - Калининград); беспилотная доставка грузов в труднодоступные районы Арктики и Дальнего Востока; беспилотные логистические транспортные коридоры для перевозки грузов. "Первый такой коридор предполагается создать в рамках трассы дороги М-11 направления Москва - Санкт-Петербург до 2024 года", - рассказал первый вице-премьер.В числе стратегических технологических инициатив - создание системы дистанционного наблюдения и диагностики людей страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом; разработка семейства продуктов и технологий, связанных с улучшением экологии и сокращением выбросов парниковых газов и другое.Также, по его словам, важным направлением поддержки технологического развития является акселерация технологических стартапов. Запуск такой системы будет дан в конце июля.
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россия, андрей белоусов, москва, технологии, экономика
21:08 19.07.2021 (обновлено: 21:25 19.07.2021)
 
Белоусов рассказал, сколько денег выделят на развитие технологий в России

Белоусов рассказал о выделении денег на развитие технологий в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Международном экспортном форуме "Сделано в России - 2020"
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Международном экспортном форуме Сделано в России - 2020 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Свыше 650 миллиардов рублей планируется направить в 2022-2024 годах на "проекты-маяки" в сфере технологического развития в РФ, в том числе из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и внебюджетных источников, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
На заседании по стратегическому развитию и национальным проектам Белоусов рассказал, что технологические развитие является одним из условий для устойчивого роста экономики страны на ближайшие годы.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 17:50Петербургский международный экономический форум
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"Необходимо создать условия для того, чтобы частные компании и частные инвесторы получили вкус к технологиям и научились зарабатывать на внедрении новых технологий, другими словами в стране должны быть созданы рынки высокотехнологичной продукции, достаточно емкие рынки. Для решения этой задачи предложена целая группа стратегических инициатив, которые объединены общим названием проектов-маяков", - сказал Белоусов.
"Всего в эти проекты в 2022-2024 годах предполагается инвестировать 652 миллиарда рублей, в том числе средств ФНБ и внебюджетных средств - 556 миллиардов рублей, то есть 85%", - добавил он.
Он также перечислил некоторые из проектов, среди которых создание коридоров коммерческого автономного беспилотного судовождения (первый такой маршрут - Усть-Луга - Калининград); беспилотная доставка грузов в труднодоступные районы Арктики и Дальнего Востока; беспилотные логистические транспортные коридоры для перевозки грузов. "Первый такой коридор предполагается создать в рамках трассы дороги М-11 направления Москва - Санкт-Петербург до 2024 года", - рассказал первый вице-премьер.
В числе стратегических технологических инициатив - создание системы дистанционного наблюдения и диагностики людей страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом; разработка семейства продуктов и технологий, связанных с улучшением экологии и сокращением выбросов парниковых газов и другое.
Также, по его словам, важным направлением поддержки технологического развития является акселерация технологических стартапов. Запуск такой системы будет дан в конце июля.
 
РоссияАндрей БелоусовМоскваТехнологииЭкономика
 
 
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