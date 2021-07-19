https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741944071.html

Белоусов рассказал, сколько денег выделят на развитие технологий в России

Белоусов рассказал, сколько денег выделят на развитие технологий в России - РИА Новости, 19.07.2021

Белоусов рассказал, сколько денег выделят на развитие технологий в России

Свыше 650 миллиардов рублей планируется направить в 2022-2024 годах на "проекты-маяки" в сфере технологического развития в РФ, в том числе из средств Фонда... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T21:08

2021-07-19T21:08

2021-07-19T21:25

россия

андрей белоусов

москва

технологии

экономика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Свыше 650 миллиардов рублей планируется направить в 2022-2024 годах на "проекты-маяки" в сфере технологического развития в РФ, в том числе из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и внебюджетных источников, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.На заседании по стратегическому развитию и национальным проектам Белоусов рассказал, что технологические развитие является одним из условий для устойчивого роста экономики страны на ближайшие годы."Необходимо создать условия для того, чтобы частные компании и частные инвесторы получили вкус к технологиям и научились зарабатывать на внедрении новых технологий, другими словами в стране должны быть созданы рынки высокотехнологичной продукции, достаточно емкие рынки. Для решения этой задачи предложена целая группа стратегических инициатив, которые объединены общим названием проектов-маяков", - сказал Белоусов."Всего в эти проекты в 2022-2024 годах предполагается инвестировать 652 миллиарда рублей, в том числе средств ФНБ и внебюджетных средств - 556 миллиардов рублей, то есть 85%", - добавил он.Он также перечислил некоторые из проектов, среди которых создание коридоров коммерческого автономного беспилотного судовождения (первый такой маршрут - Усть-Луга - Калининград); беспилотная доставка грузов в труднодоступные районы Арктики и Дальнего Востока; беспилотные логистические транспортные коридоры для перевозки грузов. "Первый такой коридор предполагается создать в рамках трассы дороги М-11 направления Москва - Санкт-Петербург до 2024 года", - рассказал первый вице-премьер.В числе стратегических технологических инициатив - создание системы дистанционного наблюдения и диагностики людей страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом; разработка семейства продуктов и технологий, связанных с улучшением экологии и сокращением выбросов парниковых газов и другое.Также, по его словам, важным направлением поддержки технологического развития является акселерация технологических стартапов. Запуск такой системы будет дан в конце июля.

https://ria.ru/20210605/belousov-1735810591.html

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россия, андрей белоусов, москва, технологии, экономика