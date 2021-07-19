https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741934055.html

Путин рассказал о восстановлении экономики

Путин рассказал о восстановлении экономики - РИА Новости, 19.07.2021

Путин рассказал о восстановлении экономики

Экономика России восстановилась почти на докризисный уровень, идет дальнейшее развитие, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T19:35

2021-07-19T19:35

2021-07-19T20:06

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экономика России восстановилась почти на докризисный уровень, идет дальнейшее развитие, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, у нас экономика восстановилась практически до докризисного уровня, идет дальнейшее развитие. У нас есть возможности проанализировать то, что сделано, как сделано, и внести соответствующие коррективы и направить на это достаточно серьезные ресурсы", - сказал Путин в понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он напомнил, что когда все эти национальные программы, цели развития только разрабатывались, "мы под каждую цель искали источники финансирования и в конце концов поняли, где, сколько и что можно взять"."В том числе пошли на рискованные шаги, связанные с возможным повышением инфляции в связи с повышением налогов, в том числе НДС. Но мы понимали, где мы возьмем эти деньги. Особенно это касается длящихся обязательств", - отметил президент."То, что нам удалось сохранить макроэкономические показатели, - это фундамент, на котором мы решаем все другие задачи. И планируя дополнительные расходы, мы должны иметь в виду, что мы должны сохранить эту макроэкономическую устойчивость", - сказал Путин.Необходимо посмотреть, разовые это обязательства или длящиеся, как они будут соответствовать доходам на ближайшую перспективу, пояснил он."Нужен грамотный, такой глубокий анализ развития ситуации. И на основе этого анализа и должны приниматься соответствующие решения по достижению национальных целей развития", - заключил президент РФ.

https://ria.ru/20210605/deripaska-1735755600.html

https://ria.ru/20210716/vosstanovlenie-1741570350.html

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владимир путин, экономика, россия