https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741934055.html
Путин рассказал о восстановлении экономики
Путин рассказал о восстановлении экономики - РИА Новости, 19.07.2021
Путин рассказал о восстановлении экономики
Экономика России восстановилась почти на докризисный уровень, идет дальнейшее развитие, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T19:35
2021-07-19T19:35
2021-07-19T20:06
владимир путин
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740712471_0:149:3078:1880_1920x0_80_0_0_008a83e2fce8330968c68194e7e4c98f.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Экономика России восстановилась почти на докризисный уровень, идет дальнейшее развитие, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, у нас экономика восстановилась практически до докризисного уровня, идет дальнейшее развитие. У нас есть возможности проанализировать то, что сделано, как сделано, и внести соответствующие коррективы и направить на это достаточно серьезные ресурсы", - сказал Путин в понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он напомнил, что когда все эти национальные программы, цели развития только разрабатывались, "мы под каждую цель искали источники финансирования и в конце концов поняли, где, сколько и что можно взять"."В том числе пошли на рискованные шаги, связанные с возможным повышением инфляции в связи с повышением налогов, в том числе НДС. Но мы понимали, где мы возьмем эти деньги. Особенно это касается длящихся обязательств", - отметил президент."То, что нам удалось сохранить макроэкономические показатели, - это фундамент, на котором мы решаем все другие задачи. И планируя дополнительные расходы, мы должны иметь в виду, что мы должны сохранить эту макроэкономическую устойчивость", - сказал Путин.Необходимо посмотреть, разовые это обязательства или длящиеся, как они будут соответствовать доходам на ближайшую перспективу, пояснил он."Нужен грамотный, такой глубокий анализ развития ситуации. И на основе этого анализа и должны приниматься соответствующие решения по достижению национальных целей развития", - заключил президент РФ.
https://ria.ru/20210605/deripaska-1735755600.html
https://ria.ru/20210716/vosstanovlenie-1741570350.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740712471_86:185:2570:2048_1920x0_80_0_0_8fc11ed5b26b912e9eefd34659dffb06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
19:35 19.07.2021 (обновлено: 20:06 19.07.2021)
Путин рассказал о восстановлении экономики
Путин: экономика России восстановилась почти на докризисный уровень
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Экономика России
восстановилась почти на докризисный уровень, идет дальнейшее развитие, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Конечно, у нас экономика восстановилась практически до докризисного уровня, идет дальнейшее развитие. У нас есть возможности проанализировать то, что сделано, как сделано, и внести соответствующие коррективы и направить на это достаточно серьезные ресурсы", - сказал Путин в понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он напомнил, что когда все эти национальные программы, цели развития только разрабатывались, "мы под каждую цель искали источники финансирования и в конце концов поняли, где, сколько и что можно взять".
"В том числе пошли на рискованные шаги, связанные с возможным повышением инфляции в связи с повышением налогов, в том числе НДС. Но мы понимали, где мы возьмем эти деньги. Особенно это касается длящихся обязательств", - отметил президент.
"То, что нам удалось сохранить макроэкономические показатели, - это фундамент, на котором мы решаем все другие задачи. И планируя дополнительные расходы, мы должны иметь в виду, что мы должны сохранить эту макроэкономическую устойчивость", - сказал Путин.
Необходимо посмотреть, разовые это обязательства или длящиеся, как они будут соответствовать доходам на ближайшую перспективу, пояснил он.
"Нужен грамотный, такой глубокий анализ развития ситуации. И на основе этого анализа и должны приниматься соответствующие решения по достижению национальных целей развития", - заключил президент РФ.