https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741925756.html

Белоусов надеется, что инфляция в России не превысит пяти процентов

Белоусов надеется, что инфляция в России не превысит пяти процентов - РИА Новости, 19.07.2021

Белоусов надеется, что инфляция в России не превысит пяти процентов

Инфляция в России в 2021 году выйдет на уровень 5%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T18:46

2021-07-19T18:46

2021-07-19T19:30

россия

андрей белоусов

экономика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Инфляция в России в 2021 году выйдет на уровень 5%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам Белоусов отметил, что, по оценке кабмина, рост ВВП РФ по итогам года может составить 3,9% или даже больше. При этом, по его словам, ключевой проблемой на фоне такого поступательного, даже ускоренного восстановительного роста, стала инфляция."Целый ряд мер, который был принят в конце прошлого года и в текущем году позволили сбить эту инфляционную волну, тем не менее, годовая цифра инфляции остается очень высокой - это 6,56%. ... По итогам годы мы сейчас считаем, что мы можем выйти примерно на цифру 5%", - сказал Белоусов.По данным Росстата, в июне темпы роста цен в России в годовом выражении подскочили до максимума с августа 2016 года - 6,5%, а месячная инфляция достигла 0,69%, это рекорд с июня 2012 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 11 июня заявила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года.

https://ria.ru/20210605/belousov-1735810591.html

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россия, андрей белоусов, экономика