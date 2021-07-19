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Белоусов надеется, что инфляция в России не превысит пяти процентов
Белоусов надеется, что инфляция в России не превысит пяти процентов - РИА Новости, 19.07.2021
Белоусов надеется, что инфляция в России не превысит пяти процентов
Инфляция в России в 2021 году выйдет на уровень 5%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:46
2021-07-19T19:30
россия
андрей белоусов
экономика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Инфляция в России в 2021 году выйдет на уровень 5%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам Белоусов отметил, что, по оценке кабмина, рост ВВП РФ по итогам года может составить 3,9% или даже больше. При этом, по его словам, ключевой проблемой на фоне такого поступательного, даже ускоренного восстановительного роста, стала инфляция."Целый ряд мер, который был принят в конце прошлого года и в текущем году позволили сбить эту инфляционную волну, тем не менее, годовая цифра инфляции остается очень высокой - это 6,56%. ... По итогам годы мы сейчас считаем, что мы можем выйти примерно на цифру 5%", - сказал Белоусов.По данным Росстата, в июне темпы роста цен в России в годовом выражении подскочили до максимума с августа 2016 года - 6,5%, а месячная инфляция достигла 0,69%, это рекорд с июня 2012 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 11 июня заявила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года.
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россия, андрей белоусов, экономика
18:46 19.07.2021 (обновлено: 19:30 19.07.2021)
 
Белоусов надеется, что инфляция в России не превысит пяти процентов

Белоусов надеется, что инфляция в России по итогам 2021 года не превысит 5%

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Инфляция в России в 2021 году выйдет на уровень 5%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам Белоусов отметил, что, по оценке кабмина, рост ВВП РФ по итогам года может составить 3,9% или даже больше. При этом, по его словам, ключевой проблемой на фоне такого поступательного, даже ускоренного восстановительного роста, стала инфляция.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 17:50Петербургский международный экономический форум
Белоусов рассказал, как родилась идея о льготном кредитовании бизнеса
"Целый ряд мер, который был принят в конце прошлого года и в текущем году позволили сбить эту инфляционную волну, тем не менее, годовая цифра инфляции остается очень высокой - это 6,56%. ... По итогам годы мы сейчас считаем, что мы можем выйти примерно на цифру 5%", - сказал Белоусов.
По данным Росстата, в июне темпы роста цен в России в годовом выражении подскочили до максимума с августа 2016 года - 6,5%, а месячная инфляция достигла 0,69%, это рекорд с июня 2012 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 11 июня заявила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года.
 
РоссияАндрей БелоусовЭкономика
 
 
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