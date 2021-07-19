https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741925756.html
Белоусов надеется, что инфляция в России не превысит пяти процентов
Белоусов надеется, что инфляция в России не превысит пяти процентов - РИА Новости, 19.07.2021
Белоусов надеется, что инфляция в России не превысит пяти процентов
Инфляция в России в 2021 году выйдет на уровень 5%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:46
2021-07-19T18:46
2021-07-19T19:30
россия
андрей белоусов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735316774_0:0:2447:1376_1920x0_80_0_0_9e351f77c9efdaca8930d9b589500842.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Инфляция в России в 2021 году выйдет на уровень 5%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам Белоусов отметил, что, по оценке кабмина, рост ВВП РФ по итогам года может составить 3,9% или даже больше. При этом, по его словам, ключевой проблемой на фоне такого поступательного, даже ускоренного восстановительного роста, стала инфляция."Целый ряд мер, который был принят в конце прошлого года и в текущем году позволили сбить эту инфляционную волну, тем не менее, годовая цифра инфляции остается очень высокой - это 6,56%. ... По итогам годы мы сейчас считаем, что мы можем выйти примерно на цифру 5%", - сказал Белоусов.По данным Росстата, в июне темпы роста цен в России в годовом выражении подскочили до максимума с августа 2016 года - 6,5%, а месячная инфляция достигла 0,69%, это рекорд с июня 2012 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 11 июня заявила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года.
https://ria.ru/20210605/belousov-1735810591.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735316774_371:0:2447:1557_1920x0_80_0_0_1fea042ab6a255750e68242cfe38b095.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей белоусов, экономика
18:46 19.07.2021 (обновлено: 19:30 19.07.2021)
Белоусов надеется, что инфляция в России не превысит пяти процентов
Белоусов надеется, что инфляция в России по итогам 2021 года не превысит 5%
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Инфляция в России в 2021 году выйдет на уровень 5%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам Белоусов отметил, что, по оценке кабмина, рост ВВП РФ по итогам года может составить 3,9% или даже больше. При этом, по его словам, ключевой проблемой на фоне такого поступательного, даже ускоренного восстановительного роста, стала инфляция.
"Целый ряд мер, который был принят в конце прошлого года и в текущем году позволили сбить эту инфляционную волну, тем не менее, годовая цифра инфляции остается очень высокой - это 6,56%. ... По итогам годы мы сейчас считаем, что мы можем выйти примерно на цифру 5%", - сказал Белоусов.
По данным Росстата, в июне темпы роста цен в России в годовом выражении подскочили до максимума с августа 2016 года - 6,5%, а месячная инфляция достигла 0,69%, это рекорд с июня 2012 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 11 июня заявила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года.