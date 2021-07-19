https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741873331.html
Россия будет поставлять молоко и молочную продукцию в Мозамбик
Россия будет поставлять молоко и молочную продукцию в Мозамбик - РИА Новости, 19.07.2021
Россия будет поставлять молоко и молочную продукцию в Мозамбик
Россия получила право поставлять в Мозамбик молоко и молочную продукцию, говорится в сообщении Россельхознадзора. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:02
2021-07-19T15:02
2021-07-19T15:02
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия получила право поставлять в Мозамбик молоко и молочную продукцию, говорится в сообщении Россельхознадзора."Россельхознадзором и министерством сельского хозяйства и продовольственной безопасности Республики Мозамбик согласован ветеринарный сертификат для экспорта на территорию Мозамбика из России молока и молочных продуктов, полученных от крупного и мелкого рогатого скота", - говорится в сообщении.Электронная версия сертификатов размещена на официальном сайте российского ведомства. Заинтересованные предприятия должны пройти обследование и быть внесены в реестр компаний, имеющих право на экспорт подконтрольных товаров. Для получения лицензии экспортерам РФ необходимо оформить документы на сайте министерства сельского хозяйства Мозамбика.
https://rsport.ria.ru/20210707/moloko-1740125069.html
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россия, здоровье - общество, мозамбик, экономика
Россия будет поставлять молоко и молочную продукцию в Мозамбик
Россия получила право поставлять в Мозамбик молоко и молочную продукцию