https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741873331.html

Россия будет поставлять молоко и молочную продукцию в Мозамбик

Россия будет поставлять молоко и молочную продукцию в Мозамбик - РИА Новости, 19.07.2021

Россия будет поставлять молоко и молочную продукцию в Мозамбик

Россия получила право поставлять в Мозамбик молоко и молочную продукцию, говорится в сообщении Россельхознадзора. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T15:02

2021-07-19T15:02

2021-07-19T15:02

россия

здоровье - общество

мозамбик

экономика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия получила право поставлять в Мозамбик молоко и молочную продукцию, говорится в сообщении Россельхознадзора."Россельхознадзором и министерством сельского хозяйства и продовольственной безопасности Республики Мозамбик согласован ветеринарный сертификат для экспорта на территорию Мозамбика из России молока и молочных продуктов, полученных от крупного и мелкого рогатого скота", - говорится в сообщении.Электронная версия сертификатов размещена на официальном сайте российского ведомства. Заинтересованные предприятия должны пройти обследование и быть внесены в реестр компаний, имеющих право на экспорт подконтрольных товаров. Для получения лицензии экспортерам РФ необходимо оформить документы на сайте министерства сельского хозяйства Мозамбика.

https://rsport.ria.ru/20210707/moloko-1740125069.html

россия

мозамбик

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, мозамбик, экономика