https://ria.ru/20210719/ekologiya-1741928846.html

Абрамченко призвала сокращать отходы в России

Абрамченко призвала сокращать отходы в России - РИА Новости, 19.07.2021

Абрамченко призвала сокращать отходы в России

Нацпроект "Экология" сам по себе не решит проблему с отходами в России, поскольку не предусматривает сокращение их образования, необходимо следовать инициативе... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T19:01

2021-07-19T19:01

2021-07-19T19:01

россия

виктория абрамченко

экология

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нацпроект "Экология" сам по себе не решит проблему с отходами в России, поскольку не предусматривает сокращение их образования, необходимо следовать инициативе "Экономика замкнутого цикла", которая в числе прочего предполагает использование вторсырья из отходов, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Мы проанализировали имеющиеся инструменты национального проекта "Экология" для достижения успеха в блоке обращения с отходами и пришли к выводу, что мероприятий национального проекта недостаточно", - сказала Абрамченко на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции с участием президента Владимира Путина, выступая с докладом о ходе выполнения нацпроекта.Она уточнила, что национальный проект сосредоточен на реализации реформы обращения исключительно с твердыми коммунальными отходами. Он не предлагает решений для снижения отходообразования и вовлечения отходов в экономику.Абрамченко добавила, что именно поэтому была предложена инициатива "Экономика замкнутого цикла". Она предлагает обеспечить регулирование использования вторичных ресурсов и сырья из отходов в отдельных отраслях экономики, ограничить или запретить то, что не подлежит переработке или трудно извлекается, ввести экономические стимулы, направленные на сокращение продукции с наименьшим коэффициентом переработки, отслеживать образование отходов и вовлечь в оборот вторичное сырье.

https://ria.ru/20210719/plastik-1741924854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктория абрамченко, экология