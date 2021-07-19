Абрамченко призвала сокращать отходы в России
Абрамченко: нацпроект "Экология" не решит проблему с отходами в России, надо их сокращать
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нацпроект "Экология" сам по себе не решит проблему с отходами в России, поскольку не предусматривает сокращение их образования, необходимо следовать инициативе "Экономика замкнутого цикла", которая в числе прочего предполагает использование вторсырья из отходов, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Мы проанализировали имеющиеся инструменты национального проекта "Экология" для достижения успеха в блоке обращения с отходами и пришли к выводу, что мероприятий национального проекта недостаточно", - сказала Абрамченко на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции с участием президента Владимира Путина, выступая с докладом о ходе выполнения нацпроекта.
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Она уточнила, что национальный проект сосредоточен на реализации реформы обращения исключительно с твердыми коммунальными отходами. Он не предлагает решений для снижения отходообразования и вовлечения отходов в экономику.
Абрамченко добавила, что именно поэтому была предложена инициатива "Экономика замкнутого цикла". Она предлагает обеспечить регулирование использования вторичных ресурсов и сырья из отходов в отдельных отраслях экономики, ограничить или запретить то, что не подлежит переработке или трудно извлекается, ввести экономические стимулы, направленные на сокращение продукции с наименьшим коэффициентом переработки, отслеживать образование отходов и вовлечь в оборот вторичное сырье.