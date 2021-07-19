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Абрамченко призвала сокращать отходы в России
Абрамченко призвала сокращать отходы в России - РИА Новости, 19.07.2021
Абрамченко призвала сокращать отходы в России
Нацпроект "Экология" сам по себе не решит проблему с отходами в России, поскольку не предусматривает сокращение их образования, необходимо следовать инициативе... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T19:01
2021-07-19T19:01
россия
виктория абрамченко
экология
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нацпроект "Экология" сам по себе не решит проблему с отходами в России, поскольку не предусматривает сокращение их образования, необходимо следовать инициативе "Экономика замкнутого цикла", которая в числе прочего предполагает использование вторсырья из отходов, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Мы проанализировали имеющиеся инструменты национального проекта "Экология" для достижения успеха в блоке обращения с отходами и пришли к выводу, что мероприятий национального проекта недостаточно", - сказала Абрамченко на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции с участием президента Владимира Путина, выступая с докладом о ходе выполнения нацпроекта.Она уточнила, что национальный проект сосредоточен на реализации реформы обращения исключительно с твердыми коммунальными отходами. Он не предлагает решений для снижения отходообразования и вовлечения отходов в экономику.Абрамченко добавила, что именно поэтому была предложена инициатива "Экономика замкнутого цикла". Она предлагает обеспечить регулирование использования вторичных ресурсов и сырья из отходов в отдельных отраслях экономики, ограничить или запретить то, что не подлежит переработке или трудно извлекается, ввести экономические стимулы, направленные на сокращение продукции с наименьшим коэффициентом переработки, отслеживать образование отходов и вовлечь в оборот вторичное сырье.
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россия, виктория абрамченко, экология
19:01 19.07.2021
 
Абрамченко призвала сокращать отходы в России

Абрамченко: нацпроект "Экология" не решит проблему с отходами в России, надо их сокращать

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нацпроект "Экология" сам по себе не решит проблему с отходами в России, поскольку не предусматривает сокращение их образования, необходимо следовать инициативе "Экономика замкнутого цикла", которая в числе прочего предполагает использование вторсырья из отходов, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Мы проанализировали имеющиеся инструменты национального проекта "Экология" для достижения успеха в блоке обращения с отходами и пришли к выводу, что мероприятий национального проекта недостаточно", - сказала Абрамченко на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам в режиме видеоконференции с участием президента Владимира Путина, выступая с докладом о ходе выполнения нацпроекта.
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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Абрамченко предложила запретить цветной пластик
Она уточнила, что национальный проект сосредоточен на реализации реформы обращения исключительно с твердыми коммунальными отходами. Он не предлагает решений для снижения отходообразования и вовлечения отходов в экономику.
Абрамченко добавила, что именно поэтому была предложена инициатива "Экономика замкнутого цикла". Она предлагает обеспечить регулирование использования вторичных ресурсов и сырья из отходов в отдельных отраслях экономики, ограничить или запретить то, что не подлежит переработке или трудно извлекается, ввести экономические стимулы, направленные на сокращение продукции с наименьшим коэффициентом переработки, отслеживать образование отходов и вовлечь в оборот вторичное сырье.
 
РоссияВиктория АбрамченкоЭкология
 
 
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