https://ria.ru/20210719/egipet-1741905868.html

Росавиация отказала авиакомпаниям в допусках к полетам в Египет

Росавиация отказала авиакомпаниям в допусках к полетам в Египет - РИА Новости, 19.07.2021

Росавиация отказала авиакомпаниям в допусках к полетам в Египет

Росавиация отказала российским авиакомпаниям в допусках к полетам на египетские курорты, приказ опубликовали на официальном сайте ведомства. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:15

2021-07-19T17:15

2021-07-19T18:00

туризм

россия

azur air

хургада

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

уральские авиалинии

египет

в мире

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Росавиация отказала российским авиакомпаниям в допусках к полетам на египетские курорты, приказ опубликовали на официальном сайте ведомства. Десять российских перевозчиков — "Россия", "Уральские авиалинии", Nordwind Airlines, Azur Air, "Якутия", S7, iFly, "ИрАэро", "Азимут" и NordStar — запрашивали более 230 допусков на рейсы из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.Положительных решений в приказе не значится.В документе подчеркивается, что выдача допуска дает авиакомпании право начать полеты после их возобновления.На минувшей неделе стало известно, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса примет решение о возобновлении авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом после визита российской делегации в Египет.

https://ria.ru/20210709/egipet-1740618629.html

россия

хургада

египет

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россия, azur air, хургада, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), уральские авиалинии, египет, в мире