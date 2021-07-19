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Туризм
https://ria.ru/20210719/egipet-1741905868.html
Росавиация отказала авиакомпаниям в допусках к полетам в Египет
Росавиация отказала авиакомпаниям в допусках к полетам в Египет - РИА Новости, 19.07.2021
Росавиация отказала авиакомпаниям в допусках к полетам в Египет
Росавиация отказала российским авиакомпаниям в допусках к полетам на египетские курорты, приказ опубликовали на официальном сайте ведомства. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:15
2021-07-19T18:00
туризм
россия
azur air
хургада
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
уральские авиалинии
египет
в мире
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Росавиация отказала российским авиакомпаниям в допусках к полетам на египетские курорты, приказ опубликовали на официальном сайте ведомства. Десять российских перевозчиков — "Россия", "Уральские авиалинии", Nordwind Airlines, Azur Air, "Якутия", S7, iFly, "ИрАэро", "Азимут" и NordStar — запрашивали более 230 допусков на рейсы из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.Положительных решений в приказе не значится.В документе подчеркивается, что выдача допуска дает авиакомпании право начать полеты после их возобновления.На минувшей неделе стало известно, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса примет решение о возобновлении авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом после визита российской делегации в Египет.
https://ria.ru/20210709/egipet-1740618629.html
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россия, azur air, хургада, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), уральские авиалинии, египет, в мире
17:15 19.07.2021 (обновлено: 18:00 19.07.2021)
 
Росавиация отказала авиакомпаниям в допусках к полетам в Египет

Росавиация отказала авиакомпаниям в допусках к выполнению рейсов на курорты Египта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСамолет в небе над Шарм-эль-Шейхом
Самолет в небе над Шарм-эль-Шейхом - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Росавиация отказала российским авиакомпаниям в допусках к полетам на египетские курорты, приказ опубликовали на официальном сайте ведомства.
Десять российских перевозчиков — "Россия", "Уральские авиалинии", Nordwind Airlines, Azur Air, "Якутия", S7, iFly, "ИрАэро", "Азимут" и NordStar — запрашивали более 230 допусков на рейсы из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
Положительных решений в приказе не значится.
В документе подчеркивается, что выдача допуска дает авиакомпании право начать полеты после их возобновления.
На минувшей неделе стало известно, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса примет решение о возобновлении авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом после визита российской делегации в Египет.
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 14:52
Полетите ли вы в Египет после открытия рейсов в курортные города?
 
ТуризмРоссияAzur AirХургадаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Уральские авиалинииЕгипетВ мире
 
 
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