https://ria.ru/20210719/egipet-1741860891.html

Отдыхающих в Египте предупредили о наступлении июльской жары

Отдыхающих в Египте предупредили о наступлении июльской жары - РИА Новости, 19.07.2021

Отдыхающих в Египте предупредили о наступлении июльской жары

На предстоящей неделе жаркая погода ожидается на большинстве курортов Красного моря, в том числе и на северном побережье, которое характеризуется наиболее... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:50

2021-07-19T17:50

2021-07-19T17:50

туризм

погода

курорт

туристы

красное море

новости - туризм

хургада

египет

луксор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155132/94/1551329425_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_5d8ac27b4a272707d5e372afc4cc6636.jpg

МОСКВА, 19 июл. — РИА Новости. На предстоящей неделе жаркая погода ожидается на большинстве курортов Красного моря, в том числе и на северном побережье, которое характеризуется наиболее мягким климатом, сообщает "Турпром" со ссылкой на метеорологов.Максимальной температуры жара достигла в Хургаде (+42 градуса), Шарм-эш-Шейхе (+41 градус), Луксоре (+43 градуса) и Каире (+39 градусов). И если в Хургаде для июльской жары характерен сухой воздух с повышенной концентрацией соли, который оказывает оздоровительное влияние на организм, то в Шарм-эш-Шейхе, например, в это время господствует пустынный тропический климат. Медики советуют воздерживаться от длительных экскурсий по жаре и не сидеть часами на пляже под палящим солнцем.Вода в Красном море, кстати, тоже прогрелась – до +30 градусов. Однако туристов это не останавливает: толпы путешественников хлынули на египетские курорты в преддверии праздника Курбан-байрам, который отмечается с 20 июля и продлится три дня. Уточняется, что 100-процентную загрузку в связи с праздником фиксируют и турецкие отели.

https://ria.ru/20210709/egipet-1740618629.html

красное море

хургада

египет

луксор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, курорт, туристы, красное море, новости - туризм, хургада, египет, луксор