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Отдыхающих в Египте предупредили о наступлении июльской жары
Отдыхающих в Египте предупредили о наступлении июльской жары - РИА Новости, 19.07.2021
Отдыхающих в Египте предупредили о наступлении июльской жары
На предстоящей неделе жаркая погода ожидается на большинстве курортов Красного моря, в том числе и на северном побережье, которое характеризуется наиболее... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:50
2021-07-19T17:50
2021-07-19T17:50
туризм
погода
курорт
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красное море
новости - туризм
хургада
египет
луксор
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МОСКВА, 19 июл. — РИА Новости. На предстоящей неделе жаркая погода ожидается на большинстве курортов Красного моря, в том числе и на северном побережье, которое характеризуется наиболее мягким климатом, сообщает "Турпром" со ссылкой на метеорологов.Максимальной температуры жара достигла в Хургаде (+42 градуса), Шарм-эш-Шейхе (+41 градус), Луксоре (+43 градуса) и Каире (+39 градусов). И если в Хургаде для июльской жары характерен сухой воздух с повышенной концентрацией соли, который оказывает оздоровительное влияние на организм, то в Шарм-эш-Шейхе, например, в это время господствует пустынный тропический климат. Медики советуют воздерживаться от длительных экскурсий по жаре и не сидеть часами на пляже под палящим солнцем.Вода в Красном море, кстати, тоже прогрелась – до +30 градусов. Однако туристов это не останавливает: толпы путешественников хлынули на египетские курорты в преддверии праздника Курбан-байрам, который отмечается с 20 июля и продлится три дня. Уточняется, что 100-процентную загрузку в связи с праздником фиксируют и турецкие отели.
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погода, курорт, туристы, красное море, новости - туризм, хургада, египет, луксор
МОСКВА, 19 июл. — РИА Новости. На предстоящей неделе жаркая погода ожидается на большинстве курортов Красного моря, в том числе и на северном побережье, которое характеризуется наиболее мягким климатом, сообщает "Турпром" со ссылкой на метеорологов.
Максимальной температуры жара достигла в Хургаде (+42 градуса), Шарм-эш-Шейхе (+41 градус), Луксоре (+43 градуса) и Каире (+39 градусов). И если в Хургаде для июльской жары характерен сухой воздух с повышенной концентрацией соли, который оказывает оздоровительное влияние на организм, то в Шарм-эш-Шейхе, например, в это время господствует пустынный тропический климат. Медики советуют воздерживаться от длительных экскурсий по жаре и не сидеть часами на пляже под палящим солнцем.
Вода в Красном море, кстати, тоже прогрелась – до +30 градусов. Однако туристов это не останавливает: толпы путешественников хлынули на египетские курорты в преддверии праздника Курбан-байрам, который отмечается с 20 июля и продлится три дня. Уточняется, что 100-процентную загрузку в связи с праздником фиксируют и турецкие отели.