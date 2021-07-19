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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210719/egipet-1741860891.html
Отдыхающих в Египте предупредили о наступлении июльской жары
Отдыхающих в Египте предупредили о наступлении июльской жары - РИА Новости, 19.07.2021
Отдыхающих в Египте предупредили о наступлении июльской жары
На предстоящей неделе жаркая погода ожидается на большинстве курортов Красного моря, в том числе и на северном побережье, которое характеризуется наиболее... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:50
2021-07-19T17:50
туризм
погода
курорт
туристы
красное море
новости - туризм
хургада
египет
луксор
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МОСКВА, 19 июл. — РИА Новости. На предстоящей неделе жаркая погода ожидается на большинстве курортов Красного моря, в том числе и на северном побережье, которое характеризуется наиболее мягким климатом, сообщает "Турпром" со ссылкой на метеорологов.Максимальной температуры жара достигла в Хургаде (+42 градуса), Шарм-эш-Шейхе (+41 градус), Луксоре (+43 градуса) и Каире (+39 градусов). И если в Хургаде для июльской жары характерен сухой воздух с повышенной концентрацией соли, который оказывает оздоровительное влияние на организм, то в Шарм-эш-Шейхе, например, в это время господствует пустынный тропический климат. Медики советуют воздерживаться от длительных экскурсий по жаре и не сидеть часами на пляже под палящим солнцем.Вода в Красном море, кстати, тоже прогрелась – до +30 градусов. Однако туристов это не останавливает: толпы путешественников хлынули на египетские курорты в преддверии праздника Курбан-байрам, который отмечается с 20 июля и продлится три дня. Уточняется, что 100-процентную загрузку в связи с праздником фиксируют и турецкие отели.
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погода, курорт, туристы, красное море, новости - туризм, хургада, египет, луксор
17:50 19.07.2021
 

Отдыхающих в Египте предупредили о наступлении июльской жары

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе
Отдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 июл. — РИА Новости. На предстоящей неделе жаркая погода ожидается на большинстве курортов Красного моря, в том числе и на северном побережье, которое характеризуется наиболее мягким климатом, сообщает "Турпром" со ссылкой на метеорологов.
Максимальной температуры жара достигла в Хургаде (+42 градуса), Шарм-эш-Шейхе (+41 градус), Луксоре (+43 градуса) и Каире (+39 градусов). И если в Хургаде для июльской жары характерен сухой воздух с повышенной концентрацией соли, который оказывает оздоровительное влияние на организм, то в Шарм-эш-Шейхе, например, в это время господствует пустынный тропический климат. Медики советуют воздерживаться от длительных экскурсий по жаре и не сидеть часами на пляже под палящим солнцем.
Вода в Красном море, кстати, тоже прогрелась – до +30 градусов. Однако туристов это не останавливает: толпы путешественников хлынули на египетские курорты в преддверии праздника Курбан-байрам, который отмечается с 20 июля и продлится три дня. Уточняется, что 100-процентную загрузку в связи с праздником фиксируют и турецкие отели.
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 14:52
Полетите ли вы в Египет после открытия рейсов в курортные города?
 
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