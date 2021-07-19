https://ria.ru/20210719/egipet-1741795027.html

Власти Египта смягчают антиковидные ограничения для туристов

Власти Египта смягчают антиковидные ограничения для туристов - РИА Новости, 19.07.2021

Власти Египта смягчают антиковидные ограничения для туристов

В Египте продолжают смягчать антиковидные ограничения, перезапуская сферу досуга, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:10

2021-07-19T11:10

2021-07-19T11:10

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Египте продолжают смягчать антиковидные ограничения, перезапуская сферу досуга, сообщает АТОР.Спустя 16 месяцев министерство туризма и древностей разрешило возобновить работу театров, концертных залов, парков развлечений, казино, ночных клубов и дискотек, в том числе тех, которые расположены в отельных комплексах.Их заполняемость ограничена 70 процентами от максимальной вместимости зала при условии выполнения всех санитарных мер и наличии соответствующей лицензии Минтуризма. Дискотеки и ночные клубы будут открыты до двух часов ночи. При этом сохраняется запрет на подачу кальяна в ресторанах, кафе и других общественных местах.Ранее Минтуризма Египта повысило максимальную загрузку гостиниц и ресторанов со стандартных для ковидного времени 50 до 70 процентов, сославшись на замедление распространения инфекции. Пересмотр пропускной способности гостиниц сделан с "прицелом" на возвращение российских туристов, когда они смогут прибывать на курорты Красного моря прямыми рейсами, минуя Каир, отмечают аналитики ассоциации.Ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, утверждают власти. Так, министерство здравоохранения Египта сообщило 16 июля о 77 новых случаях заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 283 567.

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html

https://ria.ru/20210710/egipet-1740653855.html

красное море

каир (город)

египет

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