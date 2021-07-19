https://ria.ru/20210719/dtr-1741938332.html

Суд арестовал девушку, сбившую троих детей в Москве

Суд арестовал девушку, сбившую троих детей в Москве - РИА Новости, 19.07.2021

Суд арестовал девушку, сбившую троих детей в Москве

Тверской суд Москвы по ходатайству следователя арестовал до 16 сентября девушку, обвиняемую в ДТП, в результате которого погибли двое детей. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T20:16

2021-07-19T20:16

2021-07-19T20:48

дтп с тремя детьми в солнцево

происшествия

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы по ходатайству следователя арестовал до 16 сентября девушку, обвиняемую в ДТП, в результате которого погибли двое детей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда. Первоначально против Валерии Башкировой возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы. Никулинский районный суд отправил девушку под домашний арест.Затем обвинение переквалифицировали на нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По этой части статьи может грозить до семи лет колонии.Прокуратура потребовала ужесточить обвинение и изменить меру пресечения после того, как в больнице скончался второй ребенок из трех пострадавших.ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным ГИБДД, взрослые с детьми пяти и четырех лет, а также девятимесячным младенцем в коляске переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их сбила Mazda, за рулем которой была Башкирова. Основной удар пришелся на детей. Двое мальчиков умерли в больнице.

https://ria.ru/20210719/bashkirova-1741940355.html

https://ria.ru/20210719/dtp-1741866443.html

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дтп с тремя детьми в солнцево, происшествия