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Суд арестовал девушку, сбившую троих детей в Москве
Суд арестовал девушку, сбившую троих детей в Москве - РИА Новости, 19.07.2021
Суд арестовал девушку, сбившую троих детей в Москве
Тверской суд Москвы по ходатайству следователя арестовал до 16 сентября девушку, обвиняемую в ДТП, в результате которого погибли двое детей. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T20:16
2021-07-19T20:16
2021-07-19T20:48
дтп с тремя детьми в солнцево
происшествия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы по ходатайству следователя арестовал до 16 сентября девушку, обвиняемую в ДТП, в результате которого погибли двое детей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда. Первоначально против Валерии Башкировой возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы. Никулинский районный суд отправил девушку под домашний арест.Затем обвинение переквалифицировали на нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По этой части статьи может грозить до семи лет колонии.Прокуратура потребовала ужесточить обвинение и изменить меру пресечения после того, как в больнице скончался второй ребенок из трех пострадавших.ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным ГИБДД, взрослые с детьми пяти и четырех лет, а также девятимесячным младенцем в коляске переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их сбила Mazda, за рулем которой была Башкирова. Основной удар пришелся на детей. Двое мальчиков умерли в больнице.
https://ria.ru/20210719/bashkirova-1741940355.html
https://ria.ru/20210719/dtp-1741866443.html
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дтп с тремя детьми в солнцево, происшествия
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Тверской суд Москвы
по ходатайству следователя арестовал до 16 сентября девушку, обвиняемую в ДТП, в результате которого погибли двое детей.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Первоначально против Валерии Башкировой возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы. Никулинский районный суд отправил девушку под домашний арест.
Затем обвинение переквалифицировали на нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По этой части статьи может грозить до семи лет колонии.
Прокуратура потребовала ужесточить обвинение и изменить меру пресечения после того, как в больнице скончался второй ребенок из трех пострадавших.
ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным ГИБДД, взрослые с детьми пяти и четырех лет, а также девятимесячным младенцем в коляске переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их сбила Mazda, за рулем которой была Башкирова. Основной удар пришелся на детей. Двое мальчиков умерли в больнице.