https://ria.ru/20210719/dtp-1741950885.html
Во Львовской области в ДТП погиб ребенок
Во Львовской области в ДТП погиб ребенок - РИА Новости, 19.07.2021
Во Львовской области в ДТП погиб ребенок
В результате ДТП во Львовской области Украины погиб ребенок и пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба региональной нацполиции. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T23:18
2021-07-19T23:18
2021-07-19T23:19
авто
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КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. В результате ДТП во Львовской области Украины погиб ребенок и пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба региональной нацполиции."Сегодня, 19 июля, около 17.30 (совпадает с мск - ред.), в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Чоп возле села Солонка произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Audi, 37-летний львовянин, совершая обгон в неположенном месте, совершил столкновение с автопоездом DAF, в результате чего грузовик выехал на встречную полосу, где его водитель совершил столкновение с легковым автомобилем Daewoo", - говорится в сообщении.Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, количество пострадавших и личности всех участников ДТП."Вследствие столкновения двухлетняя девочка, пассажирка Daewoo, получила травмы, от которых погибла на месте происшествия. Еще двое детей, мальчики в возрасте 4 и 12 лет, которые находились в этом же автомобиле, а также еще двое пассажиров, личности которых устанавливаются, с телесными повреждениями доставлены в больницу, их диагнозы уточняются", - сообщили в полиции.Водителя Audi задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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авто, львовская область, украина, дтп, в мире
23:18 19.07.2021 (обновлено: 23:19 19.07.2021)
Во Львовской области в ДТП погиб ребенок
Во Львовской области Украины в ДТП погиб ребенок, четыре человека пострадали
КИЕВ, 19 июл - РИА Новости.
В результате ДТП во Львовской области Украины
погиб ребенок и пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба региональной нацполиции.
"Сегодня, 19 июля, около 17.30 (совпадает с мск - ред.), в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Чоп возле села Солонка произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Audi, 37-летний львовянин, совершая обгон в неположенном месте, совершил столкновение с автопоездом DAF, в результате чего грузовик выехал на встречную полосу, где его водитель совершил столкновение с легковым автомобилем Daewoo", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, количество пострадавших и личности всех участников ДТП.
"Вследствие столкновения двухлетняя девочка, пассажирка Daewoo, получила травмы, от которых погибла на месте происшествия. Еще двое детей, мальчики в возрасте 4 и 12 лет, которые находились в этом же автомобиле, а также еще двое пассажиров, личности которых устанавливаются, с телесными повреждениями доставлены в больницу, их диагнозы уточняются", - сообщили в полиции.
Водителя Audi задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.