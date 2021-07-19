https://ria.ru/20210719/dtp-1741949527.html
В Казани столкнулись две легковушки, погиб ребенок
В Казани столкнулись две легковушки, погиб ребенок - РИА Новости, 19.07.2021
В Казани столкнулись две легковушки, погиб ребенок
Два легковых автомобиля столкнулись в Казани, погиб полуторагодовалый ребёнок, ещё двое детей и трое взрослых госпитализированы, сообщил представитель... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T22:57
2021-07-19T22:57
2021-07-19T23:03
авто
казань
дтп
происшествия
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КАЗАНЬ, 19 июл – РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Казани, погиб полуторагодовалый ребёнок, ещё двое детей и трое взрослых госпитализированы, сообщил представитель прокуратуры Татарстана."Примерно в 19.47 на 78-м километре трассы М7 "Волга" на территории Кировского района (Казани) произошло ДТП с участием автомобилей Renault Sandero и Citroen Xsara Picasso. По предварительным данным, водитель Renault Sandero выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Citroen", - сообщил журналистам представитель прокуратуры.В результате столкновения, по данным прокуратуры, Renault перевернулся на крышу. Полуторагодовалый ребёнок скончался на месте. Водитель Renault, пассажир и несовершеннолетний ребёнок с травмами доставлены в больницу. Пассажир Citroen и малолетний ребёнок также госпитализированы.Обстоятельства случившегося выясняются.
https://ria.ru/20210719/dtp-1741934464.html
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авто, казань, дтп, происшествия
22:57 19.07.2021 (обновлено: 23:03 19.07.2021)
В Казани столкнулись две легковушки, погиб ребенок
В Казани столкнулись две легковушки, погиб ребенок, еще пять человек в больнице