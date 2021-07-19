https://ria.ru/20210719/dtp-1741949527.html

В Казани столкнулись две легковушки, погиб ребенок

В Казани столкнулись две легковушки, погиб ребенок - РИА Новости, 19.07.2021

В Казани столкнулись две легковушки, погиб ребенок

Два легковых автомобиля столкнулись в Казани, погиб полуторагодовалый ребёнок, ещё двое детей и трое взрослых госпитализированы, сообщил представитель... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T22:57

2021-07-19T22:57

2021-07-19T23:03

авто

казань

дтп

происшествия

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КАЗАНЬ, 19 июл – РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Казани, погиб полуторагодовалый ребёнок, ещё двое детей и трое взрослых госпитализированы, сообщил представитель прокуратуры Татарстана."Примерно в 19.47 на 78-м километре трассы М7 "Волга" на территории Кировского района (Казани) произошло ДТП с участием автомобилей Renault Sandero и Citroen Xsara Picasso. По предварительным данным, водитель Renault Sandero выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Citroen", - сообщил журналистам представитель прокуратуры.В результате столкновения, по данным прокуратуры, Renault перевернулся на крышу. Полуторагодовалый ребёнок скончался на месте. Водитель Renault, пассажир и несовершеннолетний ребёнок с травмами доставлены в больницу. Пассажир Citroen и малолетний ребёнок также госпитализированы.Обстоятельства случившегося выясняются.

https://ria.ru/20210719/dtp-1741934464.html

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, казань, дтп, происшествия