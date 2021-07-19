https://ria.ru/20210719/dtp-1741910334.html

Экс-сенатора Королева лишили прав после ДТП в Липецке

Экс-сенатора Королева лишили прав после ДТП в Липецке - РИА Новости, 19.07.2021

Экс-сенатора Королева лишили прав после ДТП в Липецке

Суд лишил на год права управления транспортным средством бывшего члена Совета Федерации от Липецкой области Олега Королева из-за ДТП, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:35

2021-07-19T17:35

2021-07-19T17:38

липецк

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Суд лишил на год права управления транспортным средством бывшего члена Совета Федерации от Липецкой области Олега Королева из-за ДТП, сообщила РИА Новости помощник председателя Липецкого областного суда Юлия Дружинина.Суды Липецка получили четыре материала на Королева. Три из них - по части 2 статьи 12.27 КоАП (оставление водителем места ДТП). Санкция данной статьи предусматривает лишение прав на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Еще один материал - по части 1 статьи 12.27 КоАП (невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных правилами дорожного движения, в связи с ДТП, участником которого он является), санкция данной статьи предусматривает штраф до 1 тысячи рублей.В понедельник в Липецке состоялось слушание по одному из материалов. "Суд признал Олега Королёва виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Назначил наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год", - сказала Дружинина.Совет Федерации на заседании 23 июня досрочно прекратил полномочия липецкого сенатора Королева. Ранее он подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья.В мае липецкие Telegram-каналы распространили видеозаписи, на которых черный автомобиль Lexus LX570 со спущенными левыми колесами неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и периодически заезжая на разделительную полосу. Позже этот же автомобиль сбивает дорожный знак, но затем едет дальше. Пользователи соцсетей предположили, что автомобилем управлял сенатор Королев. Некоторые Telegram-каналы утверждали, что остановленный полицией Королев отказался от медицинского освидетельствования.Сам Королев пояснил РИА Новости, что не был пьян за рулем, а почувствовал себя плохо из-за аритмии и подскочившего давления, ДТП с его участием не было, он сам вызвал полицию после того, как припарковался на обочине. Королев представлял Липецкую область в Совфеде с 2018 года. До этого он 20 лет, с 1998 по 2018 годы, был губернатором региона.

https://ria.ru/20210630/dtp-1739158125.html

https://ria.ru/20210719/korolev-1741893099.html

липецк

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецк, происшествия