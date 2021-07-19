https://ria.ru/20210719/dtp-1741907008.html

Девушке, сбившей семью с детьми в Москве, ужесточили обвинение

Девушке, сбившей семью с детьми в Москве, ужесточили обвинение - РИА Новости, 19.07.2021

Девушке, сбившей семью с детьми в Москве, ужесточили обвинение

Следствие предъявило Валерии Башкировой, сбившей детей на пешеходном переходе в Москве, обвинения по более тяжкой статье, сообщается в Telegram-канале столичной РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:18

2021-07-19T17:18

2021-07-19T21:24

дтп с тремя детьми в солнцево

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Следствие предъявило Валерии Башкировой, сбившей детей на пешеходном переходе в Москве, обвинения по более тяжкой статье, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Первоначально против Башкировой возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальная санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Никулинский районный суд отправил девушку под домашний арест.Теперь же ее обвиняют по другой части этой статьи — в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Башкировой грозит до семи лет колонии.Кроме того, следствие просит отправить обвиняемую в СИЗО."Перед Тверским районным судом возбуждено ходатайство об изменении в отношении нее меры пресечения на заключение под стражу", — говорится в сообщении.Уголовное дело передали для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГУМВД по Москве. ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным ГИБДД, взрослые с детьми пяти и четырех лет, а также девятимесячным младенцем в коляске переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их сбила Mazda, за рулем которой была Башкирова. Основной удар пришелся на детей. Двое мальчиков умерли в больнице.

https://ria.ru/20210719/dtp-1741906087.html

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москва

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дтп с тремя детьми в солнцево, москва, происшествия