https://ria.ru/20210719/dtp-1741906087.html

СК отказали в передаче дела о ДТП в Москве, где погибли двое детей

СК отказали в передаче дела о ДТП в Москве, где погибли двое детей - РИА Новости, 19.07.2021

СК отказали в передаче дела о ДТП в Москве, где погибли двое детей

Следственному комитету РФ отказано в передаче из полиции уголовного дела по факту ДТП в столичном Солнцево, в результате которого погибли двое детей. Об этом... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T17:14

2021-07-19T17:14

2021-07-19T17:16

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следственному комитету РФ отказано в передаче из полиции уголовного дела по факту ДТП в столичном Солнцево, в результате которого погибли двое детей. Об этом говорится в ответе СК на запрос РИА Новости о том, подключилось ли ведомство к расследованию преступления, вызвавшего большой общественный резонанс.ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным Госавтоинспекции, Mazda сбила мальчиков 5, 4 лет и 9 месяцев, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Детей госпитализировали, двое их них скончались, 9-месячной девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Уточняется, что водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин накануне поручил ходатайствовать о передаче дела из полиции в СК."Следственный комитет России готов расследовать это преступление, но для принятия к производству уголовного дела, которое находится в следственном подразделении органов внутренних дел, требуется решение прокурора. В соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства только прокурор уполномочен передавать уголовное дело от одного органа предварительного расследования другому, если речь идет о разных ведомствах. Подразделением СК России неоднократно инициировался вопрос о передаче уголовного дела, однако по решению прокуратуры расследование продолжится в следственных органах МВД России", - приводятся в запросе слова официального представителя СК Светланы Петренко.

https://ria.ru/20210719/dtp-1741866443.html

россия

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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия