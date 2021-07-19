https://ria.ru/20210719/dtp-1741866443.html
Отец сбившей детей в Москве девушки высказался о ДТП
Отец сбившей детей в Москве девушки высказался о ДТП - РИА Новости, 19.07.2021
Отец сбившей детей в Москве девушки высказался о ДТП
Отец участницы ДТП на улице Авиаторов в Москве, в результате которого погибли двое детей, рассказал в беседе с телеканалом "Москва 24" свою версию... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T14:36
2021-07-19T14:36
2021-07-19T14:36
валерия башкирова
россия
москва
дтп
происшествия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Отец участницы ДТП на улице Авиаторов в Москве, в результате которого погибли двое детей, рассказал в беседе с телеканалом "Москва 24" свою версию произошедшего."Она вообще не выпивает. Телефон у нее в сумке, я ей звоню. Она когда не берет трубку — значит, за рулем. Это мой приказ был, это исключено. Неопытность, плюс не заметила из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило. Я не выгораживаю, это я проанализировал", — сказал он.Мужчина добавил, что сейчас девушке потребовалась помощь психолога. Также он подчеркнул, что семья не намерена "прятаться" от ответственности и готова оказать пострадавшим любую помощь.ДТП с участием москвички произошло 16 июля. Находившаяся за рулем Mazda Валерия Башкирова сбила трех маленьких детей, от пяти лет до девяти месяцев, на пешеходном переходе. Основной удар приняли на себя старшие дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Двое старших детей впоследствии скончались в больнице.Как заявил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев, по предварительным данным девушка была пьяна. Сейчас она находится под домашним арестом. Накануне прокуратура потребовала заключить ее под стражу.
https://ria.ru/20210719/dtp-1741785223.html
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валерия башкирова, россия, москва, дтп, происшествия
Отец сбившей детей в Москве девушки высказался о ДТП
Отец сбившей детей в Москве Башкировой назвал ее неопытность причиной ДТП
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Отец участницы ДТП на улице Авиаторов в Москве, в результате которого погибли двое детей, рассказал в беседе с телеканалом "Москва 24"
свою версию произошедшего.
"Она вообще не выпивает. Телефон у нее в сумке, я ей звоню. Она когда не берет трубку — значит, за рулем. Это мой приказ был, это исключено. Неопытность, плюс не заметила из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило. Я не выгораживаю, это я проанализировал", — сказал он.
Мужчина добавил, что сейчас девушке потребовалась помощь психолога. Также он подчеркнул, что семья не намерена "прятаться" от ответственности и готова оказать пострадавшим любую помощь.
ДТП с участием москвички произошло 16 июля. Находившаяся за рулем Mazda Валерия Башкирова сбила трех маленьких детей, от пяти лет до девяти месяцев, на пешеходном переходе. Основной удар приняли на себя старшие дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Двое старших детей впоследствии скончались в больнице.
Как заявил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев, по предварительным данным девушка была пьяна. Сейчас она находится под домашним арестом. Накануне прокуратура потребовала заключить ее под стражу.